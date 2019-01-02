Российские СМИ сообщили, что в Японии «рассекретили» якобы существовавший в 1960 году план разрешения территориальных противоречий с Советским Союзом путем реализации формулы, ныне известной как «2 плюс альфа». То есть получения от СССР Малой Курильской гряды (остров Шикотан и островная группа Хабомаи) и каких-то еще уступок Москвы, о которых не сообщается. По утверждению близкой МИД Японии англоязычной газеты «Джапан таймс», этот план тогдашний премьер-министр Японии Нобусукэ Киси (дед по матери нынешнего японского премьер-министра Синдзо Абэ) собирался обсудить с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром во время его визита в Японию. Опубликован не официально оформленный документ, а некие «материалы».

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Однако до сегодняшнего дня в многочисленных исследованиях японских ученых на тему «северных территорий» нет и намека на существование подобного плана. Напротив, именно в 1960 году японское правительство официально уведомило Москву, что не удовлетворится Малой Курильской грядой, а будет требовать все южные Курилы. В Памятной записке правительства Японии правительству СССР от 5 февраля 1960 года было заявлено:

«Наша страна будет неотступно добиваться возвращения нам не только островов Хабомаи и острова Сикотан (Шикотан — А. К.), но также и других исконных японских территорий».

Именно тогда в МИД Японии и была изобретена абсурдная географическая «новация» — «исконные северные территории Японии». Эта «новация» стала необходима Токио для надуманных и подвергающихся сомнению даже среди японских историков и политологов утверждений о том, что южные Курилы якобы не входят в Курильские острова, от которых японское правительство отказалось в Сан-Францисском мирном договоре 1951 года.

Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида подписывает Сан-Францисский мирный договор с Японией

Опубликованные «материалы» появились на свет, конечно же, не вдруг, а с целью увеличить среди японцев число сторонников ныне вынашиваемого премьером Абэ и его ближайшим окружением плана склонить президента РФ В. Путина согласиться с нынешним вариантом формулы «2 плюс альфа».

Напомним, что этот план сдачи Курил в два этапа был разработан при Б. Ельцине в МИД РФ и в марте 1992 года тайно предложен министром А. Козыревым японскому министру иностранных дел Митио Ватанабэ. По свидетельству японских источников, Токио было предложено «забрать» еще до подписания мирного договора Шикотан и Хабомаи, а затем продолжать переговоры о «возвращении» и самых крупных и освоенных островов Большой Курильской гряды — Кунашира и Итурупа. Осуществить задуманное руководство МИД РФ намеревалось в ходе запланированного на сентябрь 1992 года официального визита президента РФ в Японию. Однако развернувшееся в России широкое движение протеста против ничем не обоснованных территориальных уступок Японии заставило Ельцина скоропалительно, за три дня до отъезда, отменить этот визит. Колебания тогдашнего президента России объяснялись не сомнениями по поводу правомерности сдачи российских земель, а исключительно заботой о своем политическом будущем.

СтаниславС Русский остров Шикотан

Теперь уже японцы, а именно премьер С. Абэ и министр иностранных дел Т. Коно, похоже, всерьез вознамерились «реанимировать» ельцинско-козыревский план «2 плюс альфа» на переговорах с президентом РФ В. Путиным. И вновь все делается в тайне, за спиной японской и российской общественности. О чем ярко свидетельствует скандал в японской столице вокруг отказа министра Коно хоть что-то сообщить журналистам о конфиденциальных переговорах лидеров двух стран и достигаемых на них договоренностях.