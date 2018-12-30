Итак, очерчивая роль и основные параметры преемственности власти в КПК и КНР, установленной Дэн Сяопином после тяжелейшего внутриполитического кризиса, вызванного тяньаньмэньскими событиями 1989 года, мы отметили, что именно тогда был взят курс на политическую стабилизацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Ее сочетание с провозглашенным в 1979 году курсом реформ и открытости, который на исходе первого десятилетия, как мы убедились, подвергся нешуточным испытаниям, обеспечило в стране экономический бум, но до стабильности политической системы все-таки было далеко. Дело в том, что все эти события, включая «стояние» вооруженной оппозиции на Тяньаньмэнь, имело определенную предысторию внутри самой КПК. Загвоздка здесь не в поддержавшем «протестантов» Чжао Цзыяне и не в пользовавшемся их поддержкой Ху Яобане.

И даже не в студенческих волнениях 1986 года, стоивших последнему поста генсека. Дело в том, что именно тогда, за три года до события на Тяньаньмэнь, в большую политику начал входить так называемый «аньхойский» фактор, тесно связанный с внутрипартийной группой «комсомольцев», то есть выходцев из КСМК — Коммунистического союза молодежи Китая. Чтобы было понятнее, из рядов КСМК вышли многие партийные руководители. Если обратиться к статистике, то выясняется, что из пятнадцати лидеров китайского комсомола, включая нынешнего Цинь Ичжи, четверо впоследствии заняли самые высокие позиции в партийно-государственном руководстве.

Кроме Ху Яобана, это экс-лидер КНР Ху Цзиньтао, нынешний премьер Госсовета Ли Кэцян и несостоявшийся, по крайней мере пока, лидер будущего шестого поколения руководителей Ху Чуньхуа, являющийся ныне членом Политбюро ЦК КПК. К «комсомольской» группировке относят бывшего вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, имеющего репутацию «предводителя» реформаторов-рыночников, ныне возглавляющего Всекитайский комитет (ВК) Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), экс-премьера Госсовета Вэнь Цзябао, шефа партийной пропаганды в прежнем созыве Посткома Политбюро ЦК Лю Юньшаня и многих других партийных лидеров. Среди них, кстати, очень немало руководителей среднего, провинциального звена.

Dilma Rousseff Ху Цзиньтао

Многие «комсомольцы» родом из провинции Аньхой — средне-восточного региона КНР, прилегающего к приморским провинциям Чжэцзян и Цзянсу, а также к мегаполису центрального подчинения Шанхаю. Другие связаны с Аньхоем учебой или карьерным ростом. Именно в аньхойском университете и случились студенческие протесты 1986 года, положившие началу длительному противостоянию «комсомольских реформаторов» и «шанхайских консерваторов».

Именно там протесты вспыхнули весной 1989 года, перекинувшись затем в столицу. И именно с этих событий — тех и других — имеет смысл говорить об оформлении «комсомольцев» как влиятельной внутрипартийной силы с собственной системой взглядов даже не столько на политику реформ и открытости, унаследованной КПК в целом от Дэн Сяопина, сколько на вопросы внутрипартийного регламента и общественных связей.

Укрепление позиций «комсомольской» группы привело к ситуации фактических зачатков внутренней двухпартийности, если можно так выразиться, в самой КПК. «Реформатора» Дэн Сяопина сменил «консерватор» Цзян Цзэминь, его — комсомольский вожак Ху Цзиньтао, после которого и пришел Си Цзиньпин. Но это — первые позиции, а вот вторыми комсомольские лидеры руководят беспрерывно с 2003 года: премьера Вэнь Цзябао сменил премьер Ли Кэцян. Да и Ху Цзиньтао, поговаривают, видел своим преемником не Си Цзиньпина, а именно Ли Кэцяна.

А когда потерпел в этом неудачу, начал новую игру и в преддверии прошлогоднего XIX съезда КПК стал активно посещать низовые партийные собрания и каяться в ошибках и непоследовательности собственного правления. И всячески продвигать к следующему, XX съезду, намеченному на 2022 год, связку преемников в лице Ху Чуньхуа и потерпевшего в прошлом году карьерный крах Сунь Чжэнцая.

Осмыслив эту кадровую динамику, проще понять логику как конституционных перемен марта 2018 года, отменивших ограничение двух сроков пребывания на высшем посту, так и замену «комсомольца» Ли Юаньчао в должности зампреда КНР экс-главой Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) Ван Цишанем. Если эта динамика получит развитие, то к осени 2022 — весне 2023 года основная борьба развернется за то, кто станет преемником уже не Си Цзиньпина, со всей очевидностью остающегося во власти, а скорее всего, покидающего ее Ли Кэцяна.

Kremlin.ru Ли Кэцян

Оставим в стороне перипетии того, что происходило в правление Ху Цзиньтао, тем более, что сам он, как мы выяснили, признает его слабым. Нет однозначных оценок и по отношению к итогам пребывания у власти Цзян Цзэминя. Оппоненты любят вставлять ему «лыко в строку» слишком тесными связями со спецслужбами, расцветом коррупции, а также репрессивным преследованием последователей духовной практики или, как говорили в те годы в Китае, «секты» Фалуньгун.

Сторонники указывают на выполнение обещания, данного им в 1992 году Дэн Сяопину, — продолжить политику реформ и открытости, и следует признать, что Цзян подвел под эту «генеральную линию» партии теоретическую базу, решив вопрос, который поставила, но так до конца и не справилась с ним поздняя КПСС. Звучал он так: если «наука превратилась в непосредственную производительную силу», как отмечалось в советских партийных документах, то интеллигенция, получается, — не «социальная прослойка», а полноценный класс?

Выдвинув концепцию «тройного представительства», Цзян Цзэминь навел мосты между КПК и представителями умственного труда, а также предпринимателями, которые и стали «третьим представительством» вместе с трудящимися классами — рабочими и крестьянством. (Текстуально концепция соединяет в КПК «интересы развития передовых производительных сил, передовой китайской культуры, коренные интересы самых широких слоев китайского населения», которые партия и представляет).

Что касается нынешнего китайского лидера Си Цзиньпина, то его правление, ознаменованное эффективной и последовательной борьбой с коррупцией, получило поддержку как в партии, так и в широких народных массах, увидевших в постановке на место проворовавшихся чиновников проявление социальной справедливости. Что касается партийных верхов, то оно стало своего рода компромиссом в борьбе групп, которая особенно обострилась к 2007 году, когда в преддверии XVII съезда КПК решался вопрос о преемнике Ху Цзиньтао. Ведь в списке потенциальных претендентов на предназначавшуюся преемнику должность зампреда КНР группы имели своих кандидатов, и ни одна из них не делала ставку на Си Цзиньпина.

Последователи генсека, как уже отмечалось, «ставили» на Ли Кэцяна, а их оппоненты из числа сторонников Цзян Цзэминя проявляли недовольство разгромом в преддверии XVII съезда как шанхайской, так и пекинской частей команды Цзяна. В столице в опалу тогда попал действующий зампред КНР Цзэн Цинхун, выдвинувшийся при Цзян Цзэмине и перебравшийся с ним в столичные коридоры власти из Шанхая. А в самом Шанхае был обвинен в коррупции и отстранен от руководства горкомом КПК Чэнь Лянъюй, преемник Хуан Цзюя, который в первом сроке Ху Цзиньтао занял должность первого из вице-премьеров Госсовета и вошел в состав Посткома Политбюро.

Legolas1024 Шанхай

Именно Цзэн Цинхуна «шанхайцы» и рассматривали главным кандидатом в преемники. И получалось, что на XVII съезде, при решении вопроса о зампреде КНР с последующим приходом его к власти в 2012 году, столкнулись два сценария, ни один из которых в условиях противодействия друг другу реализован не был. С одной стороны, кандидатом в преемники не прошел Ли Кэцян, а с другой — Цзэн Цинхун. Однако если первый сохранил тогда перспективы, связанные с должностью премьера Госсовета, то второго попросту скомпрометировали.

Именно это в итоге и послужило исходным пунктом попыток «переиграть игру», заменив Цзэна фигурой Бо Силая, в свою очередь тесно связанного с министром общественной безопасности и членом Посткома Политбюро Чжоу Юнканом. Показательный момент в групповом противостоянии: арестованную супругу Бо Силая судили в провинции Аньхой, и Чжоу Юнкан окончательно «спалился» именно на том, что отправился ее отстаивать прямо на месте, в главной вотчине «комсомольской» группы. Но уже до этого Чжоу находился под подозрением из-за своих связей в нефтяном секторе китайской экономики, откуда, собственно, он и пришел в свое время в большую политику.

Цзэн Цинхун находится в отставке с того самого XVII съезда, за организацию которого отвечал в качестве ответственного секретаря; его не избрали не только в Постком или Политбюро, но и «рядовым» членом ЦК. А вот Бо Силаю и Чжоу Юнкану «повезло» намного меньше: попытка «переиграть» собственное поражение в публичной политике с помощью аппаратных интриг, в которых некоторые наблюдатели настойчиво ищут «руку Цзян Цзэминя», из года в год предрекая ему чуть ли не арест, обоим обошлась в низвержение с политического Олимпа и уголовное преследование, окончившееся пожизненными приговорами.

Как мы убедились, на подступах уже к XIX съезду, в 2017 году, тем же маршрутом проследовали и другие потенциальные претенденты на власть. По мнению наблюдателей — да это и так вполне очевидно — разрыв связки Ху Чуньхуа с исключенным из партии и осужденным на пожизненное заключение по коррупционной статье Сунь Чжэнцаем ставит крест на амбициях преемственности уже у «комсомольских» оппонентов Цзэн Цинхуна, Чжоу Юнкана и Бо Силая.

Dong Fang Съезд КПК

Таким образом, одна из сторон консолидации власти Си Цзиньпином заключается, выражаясь языком истории КПСС, в разгроме как правого, так и левого «уклонов» и в выстраивании «генеральной линии» современной КПК на неких «центристских» началах. Наглядным свидетельством этого служит судьба так называемой «новой банды четырех». В отличие от радикалов из не пережившей кончины Мао Цзэдуна «шанхайской четверки» неомаоистов, связанных с «великим кормчим» не только политическими, но и родственными узами, новая «четверка», представляющая собой пропагандистский штамп, собрана из коррупционеров обоих противоборствующих лагерей, предъявивших претензии на власть во времена правления Ху Цзиньтао.

И близкие к Цзян Цзэминю Чжоу Юнкан, Бо Силай и генерал Сюй Цайхоу в ней соседствуют с Лин Цзихуа, крупным выдвиженцем Ху Цзиньтао, которого он в преддверии передачи власти Си Цзиньпину продвигал в начальники орготдела ЦК КПК. Карьеру Лина, помимо коррупционных обвинений, существенно подпортили и многочисленные художества его отпрыска, закончившиеся его трагической гибелью в получившей гигантский общественный резонанс крупной автокатастрофе в центре Пекина.

Вторым же «китом», уже идеологического толка, помимо обнародования амбициозных планов внутреннего развития Китая, привязанных к рубежам 2021-го и 2049 годов — столетиям КПК и КНР — стало дополнение концепции социализма с китайской спецификой идеи «сообщества единой судьбы человечества». Из символа самостоятельности и независимости от КПСС и СССР при Мао Цзэдуне и Дэн Сяопине «специфика», распространенная на весь мир, как раз и составила краеугольную основу глобализации по-китайски, с которой согласились определенные, но далеко не все круги глобальной элиты.

Именно вокруг этого, в частности, сегодня ломаются копья в китайско-американских отношениях. И это как нельзя лучше продемонстрировано провокационным арестом в Ванкувере Мэн Ваньчжоу, топ-менеджера и дочери основателя Huawei, крупнейшей телекоммуникационной компании КНР и одной из ведущих в мире (подробности здесь).

kallgan Запретный город

Последний штрих нашего анализа будет неполным, если не упомянуть о преемственности идеологических разработок всех поколений китайских руководителей. Поэтому в партийных документах, принятых год назад XIX съездом КПК, через запятую мирно соседствуют друг с другом все руководящие теории. И «социализм с китайской спецификой» Дэн Сяопина, и «тройное представительство» Цзян Цзэминя, и «научное управление» Ху Цзиньтао, и предложенная Си Цзиньпином «новая эпоха китайской специфики социализма» в рамках «сообщества единой судьбы».

Скажем больше: крупный интеллектуал и главный идеолог ЦК Ван Хунин, принимавший активное участие в разработке по крайней мере трех последних концепций, теперь включен в «великолепную семерку» членов Посткома Политбюро и олицетворяет универсальностью руководящих теоретических изысканий стабильность и несменяемость власти и ее партийного руководства.

И последнее. Смена модели преемственности — всегда рискованная и обоюдоострая игра. Неизвестно как сработает новое, особенно в условиях, когда и старое в общем-то себя еще не исчерпало. Насколько прочна эта конструкция, покажет время, ведь критерием истины является практика. Но у китайской практики имеется и другая сторона. И она учит, что на крутых поворотах — от преодоления последствий «Культурной революции» или событий на Тяньаньмэнь до знаменитой формулы Дэн Сяопина о «черной и белой кошке» и борьбы с коррупцией — КПК всякий раз демонстрирует поразительную гибкость и умение отвечать на самые острые вызовы.

В том числе на вызов догматизма, на который в свое время не нашла ответа поздняя КПСС, а сегодня, похоже, на эти грабли готова наступить и постсоветская российская власть, особенно составленный из либералов-антисоветчиков правительственный экономический блок. Китайский опыт да будет им, да и нам всем в помощь!