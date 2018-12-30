Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин побывал с пятидневным визитом в Ираке (24−28 декабря) и подвел некоторые итоги своего пребывания в этой расколотой многими конфессиональными и этническими разделениями стране. Паролин прибыл на подготовленную почву — в эти же дни иракское правительство одобрило внесение поправки в закон о национальных праздниках, который включает в их число и христианское Рождество, о чем, кстати, просил накануне глава Халдейского патриархата Луис Рафаэль Сако.

Vaticannews.va Кардинал Паролин в Каракоше

Поэтому в ночь с 24 на 25 декабря праздничную рождественскую мессу в латинском соборе Багдада госсекретарь Святого престола служил, можно сказать, в особых условиях. Паролин передал благословение папы Римского Франциска верующим и сочувствие понтифика «всем страдающим», осудил «трагический и несправедливый опыт насилия и терроризма», от которого многим пришлось пострадать. Также кардинал призвал «продолжать жить, принадлежа к Церкви и ее миссии». При этом Паролин не ограничился одним Багдадом. Среди основных точек его визита был Иракский Курдистан. В Эрбиле, как сообщает Vatican News, его принял президент курдской автономии Масуд Барзани. В кафедральном соборе города Каракоша кардинал возглавил мессу, на которой ему сослужили сиро-католические иерархи — патриарх Игнатий Иосиф III и архиепископ Мосула Бутрос Муше.

(сс) ObjectiveKurd Масуд Барзани

Годы террора и бегства от насилия самопровозглашенного «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали огромным испытанием для христиан Ниневийской равнины, отметил во время проповеди Паролин. В этой ситуации достойно повели себя иракские курды, которые приютили бежавших в 2014 году от джихадистов христиан, спасли их от истребления. Курдский фактор в принципе становится важным для отношений между Ираком и Ватиканом. Напомним, что с октября 2018 года иракским президентом является Бархам Салех, как напоминает американский католический портал Crux, — курд по происхождению (и, добавим от себя, является политическим представителем Патриотического союза Курдистана). По оценке издания, Салех вызывает недовольство у местных исламских фундаменталистов тем, что проводит политику терпимости в отношении религиозных меньшинств.

Состоявшаяся встреча иракского президента с Паролином, на которой они обсудили важность совместной работы по борьбе с экстремистской идеологией, возможная поездка папы Франциска в Ирак в 2019 году — все это говорит о желании Салеха получить поддержку Ватикана в ситуации, когда после оставленной американцами и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрухи страна пытается восстановиться и наладить быт. Конечно, не стоит переоценивать силу и значение как Святого престола, так и местных христианских общин в этом деле. Но тем не менее христиане могут апеллировать к своим единоверцам на Западе, лоббировать интересы Ирака среди тех государств, которые в силах оказать финансовую и материальную помощь. В том числе в католической среде в Вашингтоне, способствовавшей поступлению иракским общинам ресурсов от администрации американского президента Дональда Трампа.

Бархам Салех

На днях посол США при Святом престоле Каллиста Гингрич еще раз сообщила, что Трамп подписал закон о помощи и ответственности за геноцид в Ираке и Сирии, который призывает оказывать гуманитарную помощь религиозным и этническим общинам в Ираке и Сирии, которые пострадали от зверств ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам посла, «защита христиан и других религиозных меньшинств, особенно в северном Ираке, является главной заботой президента Трампа и папы Римского Франциска. Десятки тысяч христиан покинули родину своих предков, поскольку миллионы их сталкиваются с насилием и давлением со стороны экстремистских групп. В октябре этого года правительство США объявило о выделении $178 млн дополнительной помощи для поддержки этнических и религиозных меньшинств в Ираке, доведя общую сумму до $300 млн с 2017 года».

Совпадение или нет, но когда кардинал Паролин открыто служил рождественскую мессу в Багдаде, авиабазу американских военных в Ираке в условиях секретности посетил Трамп вместе с супругой Меланьей. Выступая перед военнослужащими, президент сказал, что Вашингтон не планирует выводить оттуда военный контингент. Если Трамп готов к этому, от его администрации логично ждать восстановления Ирака, хотя, конечно, политически администрация нынешнего американского президента не несет ответственность за решения Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, «благодаря» которым эта ближневосточная страна погрузилась в хаос. Но Вашингтон несет моральную ответственность в том числе за то, что создал условия для изгнания местных христиан. Напоминать ему об этом моральном долге вполне по силам Ватикану.