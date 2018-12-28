По моим оценкам «взрослых» (дороже 15 тыс. рублей) дронов с GPS/ГЛОНАСС в России летает около 50−60 тыс. Газета «Ведомости» в 2017 году попыталась их сосчитать и пришла к цифре в проданные 57 000 беспилотников в год на 850 миллионов рублей включая «детские игрушки». Что составило на 65% больше, чем в 2016 году. В 2018 году исследования не проводились, известно только, что рынок упал по сравнению с 2017 годом, но можно предположить, что не менее 5−7 тыс. дронов DJI и примерно столько же дронов сторонних производителей было продано. Это дроны с камерами «высокого разрешения» и управляемые с планшетов и мобильных телефонов. Т. е. имеющие устойчивую связь через интернет со своими производителями. Поэтому позвольте порассуждать с фактами.

Виктор Галенко

Теория заговора

Компания DJI является лидером по производству малых дронов для любительского и профессионального использования в качестве летающих камер. Почти 4/5 рынка занято этим китайским частным предприятием. Компания собирается выходить на IPO (Initial Public Offering) — это первое публичное размещение акций компании, называемое так же эмиссией. В США, разумеется. По опыту китайских мобильных гигантов ZTE и Huawey можно быть уверенным, что любая китайская компания в США не может не играть по американским правилам. У DJI нет проблем? Значит, у американцев есть данные с дронов DJI со всего мира.

Установление NFZ (зон, запретных для полетов) в любой стране мира должно идти через заявку в китайское OOO DJI. А после акционирования совет директоров компании переедет в страну с самым крупным рынком и крупной биржей. А значит, запрос на установление запрета полётов этим дронам будет вообще идти в США. И тут вопрос даже не в том, будут ли специальные службы читать эти данные, а в том, в каком объёме дроны «льют данные» уже сегодня.

Что умеют рассекречивать «умные гаджеты»

Чуть больше года назад, в ноябре 2017 года, данные с фитнес-приложений Strava рассекретили военные базы и маршруты патрулей по всему миру. Как написал в блоге аналитик Объединенного института анализа конфликтов Нейтен Рузер, на карте Strava «ясно видно положение на карте и структура американских баз». В странах Африки или Ближнего Востока за сотни километров от населенных пунктов и обозначенной на карте другой фитнес-активности можно увидеть узоры, оставленные неизвестно откуда взявшимися фитнес-трекерами (иначе «умные браслеты», «умные часы»).

Эта случайная «утечка» данных, собираемых обычными гражданскими гаджетами показала реальную опасность их использования людьми, выполняющими не самые традиционные работы в странных местах. Что же касается «шпионского использования» обычных смартфонов, то Сноуден, подробно рассказал об этом еще в 2013 году. Очень рекомендую статью в «Популярной механике».

Чем закончился «шпионский скандал DJI» в США?

Что касается дронов, то в США ещё в июле 2017 года появились первые слухи о возможном их запрете:

«В Штатах ходят слухи, что скоро возможности компаний, оснащённых не американскими беспилотниками будут сильно урезаны. Им нельзя будет работать с государством. Посыл такой, что вольно или невольно иностранная техника может привести к утечке данных, ибо в государственных учреждениях проблемы с безопасностью».

Виктор Галенко

В начале августа эти слухи получили подтверждение. А в декабре наступил апофеоз. Все мировые СМИ облетели тысячи громких заголовков, типа «США обвиняют DJI в использовании дронов для шпионажа» Несколько месяцев компания DJI потратила на попытку доказать, что её дроны не занимаются «кражей информации». Разрешения на использование дронов после этого вроде как не появилось, но гонения внезапно прекратились. Стороны договорились. Поэтому уже при пожарах в Калифорнии этой осенью пожарные и спецслужбы США свободно использовали дроны DJI в своих целях. Видимо «молчаливое одобрение» фирма DJI как-то купила. Купить можно было только одним способом — начать сливать данные с дронов со всего мира в США.

А пока остаётся только фантазировать, какие данные получают американцы с китайских дронов, используемых в том числе и российскими силовиками, если простые фитнес-браслеты вскрыли планировку секретных объектов. Ведь дроны не только дают данные пользователя и его координаты, но ещё и визуализирует то, что пользователь снимает.

К сожалению, ни ФСБ, ни Министерство обороны, ни Росгвардия и иные силовики все многочисленные докладные по этой теме «кладут под сукно». А тем временем более 50 000 подобных «хоббийных аппаратов», которые находятся в руках частных граждан (и которые бесконтрольно продаются в любом магазине, даже без учета данных об их владельцах), летают над территорией России, в том числе и над ее режимными объектами. Повторюсь, данные о закрытии районов для полетов дронов вводятся по обращению в фирмы, подобные DJI, по инициативе стран, на территории которых они продаются.

Кстати, в России подобные хоббийные аппараты могут летать только по разрешению соответствующих органов путем подачи предварительной заявки и получения соответствующих разрешений. До высоты в 150 метров и лишь в пределах прямой видимости оператора (внешнего пилота). Эти ограничения никак не «прошиты» в их системах автопилотирования, а их «заводские» характеристики позволяют свободно подниматься до высоты в 4 километра и «отлетать» от оператора до 10 км. Что же касается простых граждан, то они успешно делают «по-партизански», ибо гипотетических штраф в 3−5 тыс. рублей граждан абсолютно не пугает. Да и о запретных зонах и самом существовании штрафов более 70% вообще никогда не слышало. Ну, а Минтранс и Росавиация до сих пор не удосужились даже написать производителям дронов простенького письма, хотя бы для вступления в конструктивный диалог.

Где же выход?

Мне он видится исключительно в преодолении «межведомственных противоречий» и назначении персонально ответственных за решение данной проблемы. Например, создать межведомственный экспертный совет при Минтрансе. Иначе получится как в анекдоте о борьбе с птицами в аэропортах. «Ученые изобрели прибор, который отпугивает птиц. Он преобразует матерные крики оператора, в крики раненых птиц любых пород». Хотя я верю в мониторинг СМИ и в то, что этот материал прочитают все, кому нужно. Положительный опыт есть, и именно поэтому я пишу о проблемах исключительно в ИА REGNUM.

В качестве иллюстрации. На первом фото в красном кружке — небольшая запретная зона в районе аэродрома Челябинск. На втором фото — отсутствие «запретных зон» на соседнем военном (и видимо секретном?) аэродроме.

Что нужно сделать в России.

Необходимо установить те же правила для использования беспилотников, что социальных сетей и прочих веб. сервисов: