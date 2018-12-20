Решение Трампа о выводе войск из Сирии ознаменовало разрушение его стратегического союза с американской военной элитой. Оно же взбудоражило прессу, которая раньше предпочитала не замечать взглядов Трампа на внешнюю политику и «национальную безопасность».

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

Ответом военных на как будто бы совершенно неожиданный удар президента стала отставка министра обороны США генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса. Уходя, министр решил громко хлопнуть дверью и нарушил все ритуалы, которыми обычно обставляют в администрации Трампа кадровые замены. Он не дал, например, самому президенту объявить о решении и сгладить противоречие, или не выждал достаточное для непосредственного вывода войск время. Напротив, он сам заявил об уходе в отставку да ещё и сделал доступным публике письмо, которое он отправил по этому поводу верховному главнокомандующему.

В этом письме, выдержанном в подчёркнуто высокопарном тоне, Мэттис довольно прозрачно даёт понять, что он не согласен ни с выводом войск из Сирии, ни с политикой Трампа в отношении союзников по НАТО, ни с его позициями по Ближнему Востоку, Китаю и России.

«У Вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды по этим и другим вопросам больше совпадали бы с Вашими» — заключил дипломатичный военачальник.

Далее Мэттис изложил условия своей отставки: ему потребуется два месяца, чтобы как следует передать дела и проследить за всеми текущими операциями, так что уйдёт окончательно он 28 февраля.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джеймс Мэттис

Решение Мэттиса, выразившее настрой военной верхушки, кажется немного странным с точки зрения простого солдата. Подать в отставку из-за несогласия с приказом непосредственного начальника, причём еще до его исполнения… А что, так можно было? Не показался этот шаг приемлемым, похоже, и самому Трампу. Президент решил оставить последнее слово за собой и кардинально изменил условия отставки Мэттиса. Вместо двух месяцев Трамп дал генералу всего неделю — министр покинет пост 1 января нового года… а что касается «министра, чьи взгляды бы совпадали», то исполняющим обязанности министра обороны Трамп назначил Патрика Шэнахана, известного… 30-летней карьерой в корпорации Боинг и поддержкой идеи президента по созданию нового рода войск — космических сил.

Решение о назначении откровенно не военного человека на такой высокий пост, как представляется, призвано испугать генералитет и склонить к компромиссу с президентом. Иначе ведь Шэнахан и навсегда остаться может.

Параллельно с этим конфликтом развивалась неприятная, но показательная для главы Белого дома ситуация с финансированием правительства. На протяжении всех предрождественских дней республиканцы и демократы бились в Конгрессе в попытках выработать такой вариант, который устраивал бы и обе партии, и президента.

Трамп всё ещё настаивает на повышенном относительно прошлого года финансировании строительства стены на границе с Мексикой, а демократы всё ещё обладают достаточным количеством голосов в Сенате, чтобы заблокировать принятие законопроекта о бюджете. В этом противостоянии, равно политически значимом как для президента, так и для его противников, разменной монетой оказалось продолжение деятельности применено 25% всех служащих федерального правительства… ни Трамп, ни демократы от своих позиций не отступились, и 800 000 человек ушли на праздники без зарплаты за последнюю неделю.

Конгресс США

При этом в ходе борьбы за стену и в попытках найти компромисс в очередной раз очень ярко проявили себя парламентарии-республиканцы. Несмотря на огромное давление профессионально сообщества, СМИ и собственных избирателей, конгрессмены и сенаторы остались верны повестке президента и не пошли на компромисс в ущерб его интересам. Партия всё ещё сплочена и по принципиальным вопросам даже едина.

Итак, Америка ушла на зимние каникулы, четверть правительства не работает и не начнёт до заседания уже нового Конгресса 3 января, а Трамп отменил отдых во Флориде и отправился в Ирак смягчать тот удар имиджу, который нанесла ему истерия в СМИ, разразившаяся после приказа об уходе из Сирии.

Вашингтон застыл в ожидании нового года, нового Конгресса и новой политической реальности. Какой она будет и сможет ли Трамп реализовать свои идеи как во внутренней, так и во внешней политике — пока не ясно. Однако к этому рубежу сам президент США подошёл, намеренно обострив два конфликта с могущественными силами: военной элитой и демократической партией. И это достаточно ясный сигнал всему миру: сдаваться, пережидать или «досиживать» срок Трамп не собирается. Он будет давить противников там, где сможет, и заставлять союзников поступать именно так, как ему нужно.