Подводя итоги 2018 года, корреспондент ИА REGNUM в Монголии спросил у старшего преподавателя Монгольского государственного университета Саналлхүндэвийна Баясгалана, какие именно события, произошедшие в 2018 году в Монголии, он считает наиболее важными.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

ИА REGNUM приводит ответ эксперта в полном объеме.

Фонд развития малых и средних предприятий

«В этом году стало известно, что высокопоставленные монгольские чиновники получали крупные льготные кредиты через Фонд развития малых и средних предприятий, оформив их на собственные компании, компании своих супругов и родственников.

Члены Великого государственного хурала (парламент Монголии), Хаянгаагийн Болорчулуун, Гомбожайн Солтан, Батжаргалын Батзориг, Жадамбын Энхбаяр, Наваан-Юндэнгийн Оюундарь, Батбаярын Ундармаа, Агваансамдангийн Сухбат, Хишгээгийн Нямбаатар, отец депутата Ням-Осорын Учрал, мать депутата Ганзоригийн Тэмуулэн, младший брат депутата Отгоогийн Батнасан, младшие братья Батсухийн Наранхуу и Батсухийн Саранчимэг получили льготные кредиты в сумме почти миллиард тугриков (примерно 26 миллионов рублей).

Также в кредитном скандале фигурируют имена экс-главы Главного разведывательного управления, заместителя генерального прокурора, главного аудитора, генерального секретаря правящей Монгольской народной партии, вице-министра строительства и градоустройства.

Кроме того, в последнее время в соцсетях появились слухи о том, что член парламента Монхоогийн Оюунчимэг, глава Управления делами правительства Гомбожавын Занданшатар, министр финансов Чимэдийн Хурэлбаатар, министр строительства и градоустройства Хавдисламын Баделхан, министр энергетики Цэрэнпилийн Даваасурэн, министр горнорудной отрасли и тяжелой промышленности Долгорсурэнгийн Сумъяабазар, министр окружающей среды и туризма Намсрайн Цэрэнбат тоже получили льготные кредиты через Фонд. Младший брат премьер-министра Ухнаагийна Хурэлсуха тоже брал кредиты через фонд, что явилось одной из причин падения авторитета правительства.

Brücke-Osteuropa Дворец правительства Монголии

Эти события показали, насколько справедливо расходуются средства в Фонде развития малых и средних предприятий и что коррупция в Монголии находится на опасно высоком уровне».

Отношения Монголии и США вышли на новый уровень

«20 сентября, в ходе официального визита премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в США, чиновники двух стран отметили, что за более чем 30 лет после установления дипломатических отношений между Монголией и США развивались связи в политике, обороне, экономике, образовании, культуре, и объявили о поднятии двустороннего сотрудничества до уровня «всеобъемлющего и расширенного партнерства». Монголия уже имеет стратегическое партнерство с двумя соседями — Россией и Китаем, теперь она хочет иметь такие же отношения и с США».

Для монгольских граждан открылась возможность работать в США

«США обновили список стран, граждане которых имеют право претендовать на рабочие визы Н-2А и Н-2В.

Виза Н-2А позволяет фермерам США нанимать зарубежных рабочих при дефиците рабочей силы в сельскохозяйственной отрасли. А виза Н-2В направлена на тех, кто будет работать временно в отраслях, кроме сельскохозяйственной, где также наблюдается дефицит рабочей силы.

В этом году Монголия впервые попала в число стран, граждане которых имеют право претендовать на рабочие визы Н-2А и Н-2В. И явилась единственной страной, которая добавлена в список в 2018 году».

Япония открыла свою дверь перед монгольскими рабочими

«Япония решила разрешить нанимать с апреля 2019 года иностранную рабочую силу в отрасли строительства, сельского хозяйства и ухода за больными. Решение правительства Японии показывает, что страна официально признает будущий дефицит рабочей силы в быстро стареющей стране.

Kansaikiwi Рисовое поле. Япония

По количеству мигрантов КНР, Южная Корея, Вьетнам, Тайвань и Бразилия возглавляют список стран, граждане которых живут и работают в Японии, а Монголия находится в этом списке на 25-м месте. По данным миграционной службы Японии, за первое полугодие 2018 года количество монгольских граждан в Японии превысило 9 тысяч человек».

Объем грузоперевозок Улан-Баторской железной дороги бьет рекорды

«В прошлом году грузоперевозки монголо-российского АО «Улан-Баторская железная дорога» составили 22,8 млн тонн, что является рекордом в истории этого общества. В этом году общество поставило перед собой цель перевезти 24,5 млн тонн. Это является реальным показателем улучшения экономического роста Монголии.

«Улан-Баторская железная дорога» в этом году установила еще один рекорд по объему грузоперевозок за сутки. В прошлом году эта цифра составила 74,6 тонн, а 10 декабря 2018 года компания доставила уже 81,05 тонн грузов.

В наступающем году «Улан-Баторская железная дорога», которая будет отмечать свое 70-летие намерена купить у России 3 новых тепловоза».

Справка ИА REGNUM: Саналлхундэвийн Баясгалан — доктор, старший преподаватель Монгольского государственного университета. Занимается исследованием международных отношений, внешней политики, геополитики, цивилизации, международной и национальной безопасности.