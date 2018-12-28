Спортивные итоги 2018 года? Ответите хором: чемпионат мира по футболу. А я скажу вам: стоп, не увлекайтесь!

David Александр Овечкин с Кубком Стэнли

Потому что раньше — перед мундиалем, прославленным, в том числе и моей легендарной статьёй о некоторых россиянках, — были Олимпийские игры в Пхёнчхане. И допинговый скандал, о котором сейчас, в кутерьме пенсионных и прочих дурных реформ, чуть подзабыли. А ведь всего менее года назад WADA и Родченков (был такой усатый шарлатан — где он, кстати?) встречались в поисковых запросах чуть реже, чем «порно» и «секс».

Мы отправились на Олимпиаду под нейтральным флагом. Под жутким таким погонялом: «Олимпийские спортсмены из России». Бррр. Решение ехать на Олимпиаду вызвало массу критики и пересудов. Диванные горлопаны по традиции сыпали громкими словесами вроде «измена» и «предательство». Проводили аналогии с войной, где за флаг бились. Я, как тогда, так и сейчас, по-прежнему считаю решение отправиться на Олимпиаду правильным. Мы, русские, сильны там, где другие гнутся. Отправиться в Пхёнчхан — это не соглашательство, а демонстрация своей позиции. И выступили мы там достойно. 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей — не конфетти, но всё могло кончиться гораздо хуже.

Отдельное уважение — нашей сборной по хоккею. Они взяли золото Олимпиады. Кто-то мямлил, что, мол, соперники против нас играли слабые, так как НХЛ не отпустила лучших игроков. Да, ну, а в российскую сборную их отпустили? И мы, к примеру, играли без лучшего форварда мира Александра Овечкина и двух лучших вратарей мира Сергея Бобровского и Андрея Василевского. Да и Малкина с Кучеровым на Олимпиаде не наблюдалось. Ну, а видеть Его Волшебство Павла Дацюка, получающего золотую медаль, — это праздник, который теперь всегда с нами.

Kremlin.ru Чемпион Олимпийских игр 2018 — Мужская сборная по хоккею с шайбой

Ещё одно золото на Олимпиаде выиграла для нас фигуристка Алина Загитова. Умница. Не всем, правда, это понравилось, так как обошла она на виражах на льду Евгению Медведеву. Та расстроилась — и уехала из России в Канаду. Не все её, мягко скажем, поняли. Меж тем — что меня расстраивает больше — дела у Медведевой теперь идут так себе.

Олимпиада вернула нам и лыжные гонки. Много молодых, ярких спортсменов — спасибо за них огненной Елене Вяльбе, тренеру сборной и величайшей лыжнице всех времён и народов.

А вот теперь к мундиалю. Тонны панегириков написаны, километры од пройдены. Есть за что. Давненько — с 1988 года, если быть точным, — нас так не радовали футболисты. А ведь прогнозы были свинцово-тяжкие — и думали мы, что дирижабль сборной никуда не взлетит (это привет Led Zeppelin). Ну, кто эти ребята, а? Кутепов, Зобнин, Черышев, Головин, страшно сказать, Смольников? А хулиган Дзюба? Тревожно нам было, но волшебная нога Акинфеева — русская, как любой подвиг, — спасла всех. Осчастливила. На час, на два, на неделю. Но и этого нашим парням показалось мало — и они выдали феноменальный матч с отличнейшими хорватами.

Впрочем, с чемпионата мира в ИА REGNUM я вёл подробнейшие трансляции — те, кто следил за моими прогнозами, стали миллионерами на ставках — так что останавливаться подробно не буду. Скажу главное: российские футболисты показали себя настоящими мужиками, теми, за кого не стыдно и с кем выдюжить можно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная России по футболу

Чемпионат мира сыграл и ещё одну важнейшую роль (кстати, ФИФА официально признала его лучшим в истории): он развеял многие стереотипы о России. Иностранцы увидели, что русофобская пропаганда не просто врала, а нагло брехала, а на деле — мы люди миру открытые, искренние и добродушные. Помню, как на матче сборной Перу её болельщики скандировали «Спасибо, Россия» — и это рефрен прошедшего мундиаля.

Жаль, правда, что футбольные успехи не случились у нас на клубном уровне. Здесь, как это почти всегда бывает, всё печально. К отсутствию результата у наших команд мы, в общем-то, привыкли — сколько газовых и нефтяных денег не трать, нет толку — а вот беснование футболистов нам ещё надо уместить в голове. Да, всякие аршавины отличались и раньше, но не нападали же они на людей, избивая их стульями! Кокорин и Мамаев, пребывающие ныне в СИЗО, — без сомнения, главные антигерои уходящего года. Причём, если Павел, судя по его интервью, многое осознал, то игрок «Зенита» продолжает корчить из себя «золотого мальчика». К избиению стульями наши футболисты добавили и другие позорные развлечения. В частности, отличился капитан московского «Спартака» Денис Глушаков — не только побузил в команде, но и скатился в скандальный развод. И забавно, кстати, с каким усердием паршивенькие телепередачи пытаются обелить «честные имена» Глушакова, Кокорина и Мамаева.

Вот только все эти истории — не частности, а лакмус того беспредела и бардака, что происходит в российском футболе, добитом коррупцией, неадекватными зарплатами, госфинансированием и лимитом. Наша феерия на чемпионате мира — тут важнейшее и приятнейшее, но исключение. Надо помнить об этом, чтобы стать лучше.

Ну, а кто главный спортивный герой уходящего года? Двух вариантов здесь быть не может. Героя зовут Александр Овечкин. Вообще удивительно, конечно, когда журналисты (и даже спортивные журналисты!), представляя «Великую восьмёрку», пишут «один из лучших игроков своего поколения». Александр — не один из, он абсолютно лучший, непревзойдённо лучший. Даже сейчас — в свои 33 года. Овечкин, несомненно, входит в десятку лучших игроков за всю историю хоккея (наряду с Третьяком, Якушевым, Харламовым, Гретцки, Лемье и другими).

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

В мире существует не так много постоянных вещей, возвышающихся как глыбы. Одна из них — рекорд Уэйна Гретцки, забросившего в НХЛ, лучшей лиге мира (эх, КХЛ), 894 шайбы. И вот появился шанс, пусть и небольшой, что великий рекорд Великого может пасть. Кто покусится на основы мира? Конечно же, Александр Овечкин, уже забросивший 636 шайб. И, как пели Stones, don’t stop! В свои 33 года Овечкин проводит лучший сезон за карьеру. Если не будет травм — самый популярный блог об Александре называется Russian machine never breaks, будем в этом верить — то рекорд Гретцки должен пасть. К слову, сам Уэйн говорит, что сделать это под силу только Овечкину.

Однако феномен Александра заключается даже не в том, что он величайший снайпер за всю историю хоккея (недавно это доказали статистически), а в том, насколько он ненасытен до игры. И отрадно, что один из величайших спортсменов современности — россиянин, постоянно подчёркивающий это. Без шуток, Александр Овечкин делает для положительного образа России в США больше, чем весь российский МИД. И платят ему за это сами американцы.

В году же 2018-м Овечкин совершил то, чего от него так долго ждали — и противники, и сторонники — вместе с «Вашингтон Кэпиталс» он выиграл Кубок Стэнли, став первым русским капитаном, поднявшим его над головой. И матчи плей-офф, скажу я вам, для россиян были трудным временем, потому что начинались они в три часа ночи по Москве. Люди не ложились спать, смотрели хоккей, а утром шли на работу, вконец расшатывая биоритмы. Но оно того стоило. Всё закончилось хорошо и даже счастливо. Александр Овечкин поднял Кубок Стэнли над головой.

Что ж, надеемся, год 2019-й подарит нам немало отличных спортивных, пусть и бессонных ночей. Год же 2018-й показал, что российский спорт находится не на вершине, но на должном уровне. Да, и у нас всегда Александр Овечкин. А это уже немало.