Название книги интригует великолепным сочетанием двух имён-брендов. Нью-Йорк и Троцкий — несмотря на то, что знаменитый революционер пробыл в знаменитом городе всего десять недель. О чём можно написать про этот короткий срок? Автор, Кеннет Аскерман, работавший в администрации Клинтона и пишущий книги о Нью-Йорке, не мог пройти мимо такого сюжета.

Что привело Троцкого из Европы на другой край океана? Что делал в Нью-Йорке этот человек, славившийся энергичностью и страстью к своему делу? И почему он пробыл в Америке так мало? Ответы на эти вопросы автор даёт изящно, красивым слогом повествуя об эпохе и её событиях, вынесших будущего вершителя судеб России в Америку. Мировая война и антивоенная позиция Троцкого, его революционная деятельность в рядах Социалистической партии Америки, его журналистская деятельность и даже точные прогнозы о послевоенном лидерстве США — всё это вошло в книгу. Весьма подробно разобраны бурная реакция местной прессы и политиков на прибытие Троцкого, его окружение, споры о Троцком, связи самого Льва Давыдовича, его личная позиция, атмосфера кругов Нью-Йорка, в которых он вращался в то время. Рассказ о десяти неделях превращается в нечто большее — в портрет на фоне эпохи.

Несмотря на весь внешний блеск, книга полна и недостатков. Сам публицистический стиль повествования, увы, для научного исследования неприемлем. Местами создаётся ощущение, что автор хотел написать роман или журналистское эссе, но решил попробовать себя в научном жанре. Несмотря на ссылочно-справочный аппарат, книга не имеет серьёзной аналитической базы. Да, общая картина представлена грамотно, и все фрагменты книги умело связаны, но немного странно, что при столь хорошем фактическом материале нет анализа, который многое бы объяснил в этом эпизоде биографии Троцкого.

При этом отлично изложена фактическая сторона истории американского социализма в начале ХХ века, куда вихрем ворвался Троцкий и там смог реализовать свой богатый опыт революционного лидера и пропагандиста. Сама книга расширена за счёт истории пребывания Троцкого в России в 1917 году, но здесь уже идёт рассказ о том, как американский опыт помог ему в совершении победоносной революции. Можно поспорить с автором об этом, ибо формирование Троцкого как революционера одним Нью-Йорком 1917 года не ограничено. Впрочем, на фоне дефицита научных биографий Троцкого, этот труд является хорошим почином для объективного ответа на вопрос о том, кем всё же был Лев Троцкий.