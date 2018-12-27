Самый большой храм Украинской православной церкви Московского патриархата на Львовщине изменил церковную юрисдикцию, сообщает Zaxid.net (Львов). Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве решил перейти в Православную церковь на Украине (ПЦнУ). Об этом поведал настоятель храма архимандрит Маркиян Каюмов. По его словам, выбор был сделан в пятницу, 21 декабря, во время заседания приходского совета. Каюмов также является представителем Львовской епархии УПЦ МП. Решение о его дальнейшей работе на этом посту будет принято им позже. Митрополит Львовский и Сокальский Димитрий (Рудюк) из Православной церкви на Украине поздравил прихожан и настоятеля храма с переходом. Ранее три прихода УПЦ МП присоединились к ПЦнУ — из сел Пищаны и Верчаны (Стрыйский район) и Угнев (Сокальский район). Таким образом, из 60 зарегистрированных на Львовщине общин УПЦ МП уже четыре общины изменили свою церковную юрисдикцию.

Иван Шилов ИА REGNUM

Община верующих Украинской православной церкви Московского патриархата на Тернопольщине — из села Требуховцы — решила присоединиться к Православной церкви на Украине, передает «За Збручем» (Тернополь). За это члены общины проголосовали во время заседания церковной двадцатки. Это уже вторая община села Требуховцы, которая отошла от УПЦ МП и присоединились к ПЦнУ. В целом на Тернопольщине в подчинении УПЦ МП находятся еще 135 религиозных общин.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Протоиерей Степан Беляк обратился к епископу Ужгородскому и Закарпатскому Варсонофию (Руднику) с письменной просьбой о включении его в клир Закарпатской епархии Православной церкви на Украине, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Ранее он являлся клириком Мукачевской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, говорится в официальном сообщении ПЦнУ. Однако упущено то, что еще раньше Беляк находился в лоне Украинской православной церкви Киевского патриархата. Интересно, что сейчас проходят судебные разбирательства по двум уголовным делам в отношении «священника-уролога», где его обвиняют в тяжких преступлениях — смерти и увечьях пациентов. Поступок Биляка похож на действия украинских политиков, которые там, где «тепло». Напоследок возникает вопрос, а в какой Духовной семинарии учился этот господин, получивший статус священника? Злые «языки» утверждают, что нигде. Хотя, возможно, они и ошибаются.

В церковной среде Винничины произошло разделение, рассказывает «Реал» (Винница). По разным причинам далеко не все из тех, кто регулярно посещал храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, поддерживают решение митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого) о «переходе» в ПЦнУ. По словам Симеона, еще в 2000-м он поднимал вопрос об автокефалии Украинской православной церкви. «Да, это был юбилейный собор в Москве, — вспоминает митрополит. — Я не только на нем, но и на других соборах поднимал этот вопрос, будучи еще епископом Владимир-Волынской кафедры. На западе Украины всегда настроения были иными. Если взять непосредственно винницких священников и прихожан, то среди них я бы отметил «русскомирный» дух, а на Западной Украине преобладает проукраинский дух, хотя священников обучали в «русскомирном» или промосковском направлении. На Архиерейских соборах о единой автокефальной Церкви я давно говорил, поясняя, что это объединит народ, послужит во благо, положит конец разделению. Разделения не только приходов. Мы же видим, что семьи разделились. Получалось так, что люди не могут своей семьей ходить в одну церковь. Одни не хотят идти в храм, называя его московским, а другие — в другой храм, именуя его «раскольничьим». Обращение к константинопольскому патриарху Варфоломею подписали 10 архиереев УПЦ МП, но на объединительный собор пришли только двое, включая Симеона. Почему остальные изменили свою точку зрения? «Как говорится, «дивны дела твои, Господи», — отвечает винницкий архиерей. — Перефразируя, скажу, что дивные архиереи наши в делах своих. Я знал, что наши архиереи будут на соборе. Даже ночью 15 декабря меня в этом уверяли экзархи Константинопольского патриарха. И президенту, и экзархам они обещали. Никто не раскрывал тайны подписантов, кто конкретно поставил подпись, потому что все боялись, что заранее будут приняты решения, как позже по мне и митрополиту Александру (Драбинко), об исключении из числа архиереев и запрете служения. В узком кругу было известно, кто собирался прибыть на объединительный собор. Но вечером 14 и ночью 15 декабря выяснилось, что одни «заболели и лежали под капельницей», другие оказались за границей. Может быть, испугались, поэтому вышло так, что на регистрацию мы пришли вдвоем с владыкой Александром. Хотя в свое время я говорил, что сам не пойду. Нас с владыкой Александром заверяли, что будут и другие. Случилось так, как случилось. Я сожалею не о том, что пришел, а о поведении наших архиереев». Относительно признания ПЦнУ митрополит Симеон считает, что это сделают «Иерусалимская, Александрийская, Албанская, Греческая церковь. Польская заняла иную позицию, поскольку Киевский патриархат основал монастырь в Польше, на чужой канонической территории… Хотя, думаю, что примирение возможно».

Gov.ua Митрополит Симеон

«Волинські Новини» (Луцк): «Поддержать законопроект, направленный на однозначное осуждение и запрет на законодательном уровне на Украине идеи «русского мира» как формы национал-социализма (нацизма), призывают депутатов Верховной рады Украины депутаты Волынского областного совета. Об этом шла речь во время пленарного заседания 20 декабря. Депутаты приняли обращение к президенту Украины, Верховной раде, премьер-министру относительно поддержки законопроекта 9139 (о внесении изменений в закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Председатель фракции «УКРОП» Вячеслав Рублев отметил, что во время рассмотрения этого вопроса в зале отсутствовали представители провластной фракции БПП «Солидарность», а их однопартийцы не поддерживают аналогичных решений в парламенте».

Житомирского святого Николая уволили из-за скандала, пишет «Житомир.info» (Житомир). 23 декабря в резиденции святого Николая на площади Королева в Житомире произошел конфликт между журналистом Русланом Морозом, который уже второй год играет роль Николая, и членом Житомирского горисполкома Верой Гринишиной. Гринишина увидела, что в резиденции святым Николаем «работает известный в городе сторонник «русского мира» Мороз. Напоминаю, что Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности, работает пресс-секретарем «Русского содружества». Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену. Меня это удивило, я решила поинтересоваться кто принял решение, что под видом традиционного украинского рождественского святого с детьми общается откровенный сепаратист». По итогам скандала начальник управления культуры Житомирского городского совета Нина Рябенко сообщила: «Мы решили, что Руслан Мороз работать в домике святого Николая не будет. Мы уже нашли другого актера на роль святого Николая».

На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение, сообщает «Данкор» (Сумы). Вышла из печати книга «Иерархия национальных приоритетов» — сборник «участника трех революций и нескольких заговоров» Виктора Рога, начинавшего свою общественно-политическую деятельность в Сумах в конце 1980-х. «Когда мы начинали, национализм для большинства был чем-то страшным, непонятным, экзотическим, но для нас он был искренним, — заявил Рог. — Теперь национализм — это мода (нашивки, ленточки), переходящая в стеб. Я мечтал, чтобы в Сумах развевался красно-черный флаг, была улица Степана Бандеры, но не думал, что это будет так. Дискредитация национализма хуже, чем уничтожение». Выступая на презентации, автор сборника подчеркнул: «Тщетно вымаливать облегчение и пытаться разжалобить врага. «Москва слезам не верит, Москва кровушки жаждет». Силе надо противопоставить силу, так как за лицемерными успокаивающими словами россиян кроется страшная опасность. Нам нельзя тешить себя иллюзиями. Борьба будет беспощадной, и в ней либо мы победим, либо будем побеждены. Третьего не дано».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Днепропетровщина не может прожить без российской продукции, констатирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Лидером-импортером для области остается Россия. Более того, за 10 месяцев 2018 года объем импорта в денежном выражении вырос на 23%. Справедливости ради стоит заметить, что экспорт товаров из Днепропетровщины в Россию за этот период сократился на 14%. Таковы данные Главного управления статистики в Днепропетровской области. Такая зависимость объясняется структурой внешнеторгового оборота, 30% которого составляет топливо, а оно в основном российского происхождения. Второе место в списке стран-импортеров занимает Китай, объем поставок из которого за 10 месяцев вырос более чем на 50%. Что же касается экспорта, то основным потребителем продукции Днепропетровщины являются Польша, Китай и Турция. С первой объем экспорта вырос на 40%.

На Херсонщине военнослужащий-контрактник с приятелем изнасиловали сироту, пишет «Новий день» (Херсон). Шестнадцатилетняя девушка познакомилась с парнем из села Белоусово Великоалександровского района и переехала из Херсона туда жить. А когда любимого призвали в армию, осталась в этом селе его дожидаться, снимая комнату у местного жителя и планируя учиться в вечерней школе. Он-то и пригласил ее в гости на день рождения соседа, приехавшего в отпуск с восточного фронта, где тот воевал еще с 2014 года. Вот только засиживаться с более взрослыми мужчинами и усиленно опустошать вместе с ними водочные бутылки девушка не стала. Она выпила бокал пива, поблагодарила за приглашение и отправилась домой смотреть телевизор. Тем временем именинник с гостем напились и решили поискать других удовольствий. Не долго думая, они спьяну вломились в комнату приезжей — требовать интима. От таких предложений девушка с негодованием отказалась, напомнив, что у нее есть жених. Вот только это «кавалеров» не остановило: они набросились на беззащитную жертву, подавили сопротивление и долго ее насиловали, в том числе и в извращенной форме. Когда сироту мучители оставили в покое, она собрала вещи, и поскорее ушла пешком за два с лишним десятка километров в село Новопавловку. Поскольку причастность «кавалеров» к групповому издевательству над шестнадцатилетней девочкой подтвердила экспертиза, да и один из насильников дал признательные показания о своем соучастии в преступлении, местное отделение полиции направило в суд представление на арест обеих подозреваемых. Изучив доказательства и выслушав адвокатов, суд постановил ходатайство удовлетворить. Так что оба насильника пробудут в камере следственного изолятора до вынесения им приговора. В дальнейшем парочке «светит» от семи до двенадцати лет лишения свободы. Правда, суд может учесть былые заслуги военнослужащего, который три года достойно отвоевал на восточном фронте. И смягчить ему наказание — вплоть до назначения испытательного срока на свободе вместо исправительной колонии.