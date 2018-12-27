Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян побывал с визитом в Москве. Его поездка носила рабочий характер. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Пашинян и президент России Владимир Путин обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Kremlin.ru

Заметим, что эта «пластилиновая фраза» уже не раз присутствует в заявленной повестке российско-армянских переговоров. Да и то, что было озвучено на официальном уровне в отношении перспектив развития российско-армянских отношений, во всяком случае Путиным, попахивает банальностью. «Москва и Ереван должны сохранить сотрудничество в сфере безопасности, по линии ОДКБ и других интеграционных объединений, — говорил российский президент. — Я думаю, что динамика хорошая, нужно ее сохранить. Мы готовы это делать, будем делать всё от нас зависящее для того, чтобы такой уровень отношений у нас сохранялся не только в этой сфере (в экономике), но и по другим направлениям. Имею в виду и сферу обеспечения безопасности, сотрудничество наше по линии ОДКБ».

Kremlin.ru Никол Пашинян и Владимир Путин

И добавил: «Хочу пожелать вам успехов, удачи в реализации всех планов, которые вы ставили перед собой, перед вашей командой на благо Армении и армянского народа». Опять же, как всегда, убедительные аргументы о том, что «Россия продолжает занимать первое место во внешнеэкономическом сотрудничестве Армении с иностранными государствами», что «товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос почти на 30%, а за 10 месяцев этого года — еще на 17,5%». Пашинян, в свою очередь, подтвердил готовность развивать отношения с Россией по всем направлениям, подчеркнув, что Армения позитивно настроена на интеграцию в рамках Евразийского экономического сообщества, а также пригласил российского лидера посетить Армению с официальным визитом в 2019 году.

Отметим, что почти одновременно исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Москве провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Заранее сообщалось, что Москва и Ереван будут обсуждать «ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве». Что касается ключевых тем, то они традиционно оказываются за скобками официальных сообщений. Накануне появились сообщения, что вице-премьер России Дмитрий Козак направил письмо в Ереван, в котором извещал о повышении цены на поставки газа с 2019 года со 150 долларов до 215 долларов за 1 тыс. куб. м. Официальный представитель правительства Армении, правда, опроверг это, отметив, что и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян и Козак лишь обсудили формат переговоров и их этапы по телефону — и ничего больше.

Mid.ru Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров

Но сама тональность официальных российских сообщений на уровне обычного дипломатического протокола показывает, что в отношениях между двумя странами появился «дым», которого, как известно, без огня не бывает. В Москве между Путиным и Пашиняном проходили нелегкие переговоры. Детали неизвестны. Но если брать контекст, то можно предполагать, что так называемая «армяноцентричность», которую сейчас декларирует Ереван, предполагает исключительное значение Армении в регионе, вокруг чего и должны «плясать» остальные члены союзов и альянсов, в которые входит эта страна. Однако эта претензия на некую исключительность основана на ложном понимании концепции политики Москвы — да и не только ее — в Закавказье. Со временем Пашинян, пройдя свои «университеты», поймет это.

Надеемся, что до того он не наломает дров. Пока же фактом является то, что в наступающем году Ереван должен председательствовать в ЕАЭС. Ему предстоит в будущем году сделать определяющие шаги как во внутренней политике, так и во внешней. Эксперты склонны считать, что новое руководство Армении не предпримет внешнеполитический разворот и останется в парадигме прежней стратегической линии. Но посмотрим.