Историк Александр Мясников не скрывает своих симпатий к герою и стремится к тому, чтобы его полюбил и читатель. Поэтому пишет достаточно популярно. Но в данном случае субъективизм и популярное изложение скорее плюс, нежели минус. Император Александр III (1845−1894) давно стал заложником общественного мнения, и чтобы разрушить ложный негативный стереотип, подобные биографии просто необходимы.

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Чтобы объяснить, насколько этот стереотип серьезен, приведем два высказывания об императоре:

«Этот тяжелый на подъем царь не желал зла своей империи и не хотел играть с ней просто потому, что не понимал ее положения, да и вообще не любил сложных умственных комбинаций, каких требует игра политическая не менее, чем карточная».

«Наука отведет государю императору подобающее место не только в истории России и всей Европы, но и в русской историографии, скажет, что он одержал победу в области, где всего труднее добиться победы, победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил общественную совесть во имя мира и правды… обострил и приподнял русскую историческую мысль, русское национальное сознание».

Обе цитаты принадлежат историку Василию Ключевскому.

Поэтому важно, как видно из жизнеописания Александра III, что ни одна из великих реформ, начатых его отцом, не была отменена. Правда, действительно проводились их коррекции, связанные с неизбежной адаптацией под реальности жизни.

Помимо разрушения мифов об императоре, Мясников рисует портрет не только самодержца, но и человека, с его увлечениями и слабостями, к которым, в числе прочего, относилось увлечение живописью. Государь сформировал большую коллекцию, которая после его смерти стала основой Государственного русского музея (до революции — Русский музей императора Александра III). При этом он никогда не пользовался своим преимуществом. Как свидетельствуют современники, «если императору что-либо нравилось, то, посоветовавшись с императрицей, государь с изысканной деликатностью спрашивал: «Могу ли я купить эту вещь?». А живописец Иван Крамской вспоминал, как, приехав на выставку передвижников, государь произнес «замечательные слова»: «Как жаль, что я к вам всё поздно попадаю на выставку, всё хорошее раскуплено. Скажите, когда ваша выставка открывается обыкновенно?».

Именно благодаря императору завершился конфликт между Академией художеств и художниками-передвижниками. Александр прямо сказал конференц-секретарю академии Ивану Толстому:

«Я не могу выносить этого раскола и прошу вас уничтожить его. Да и какой раскол может быть в сфере искусства?».

Жаль, что конфликт между царем и общественным сознанием всё еще продолжается. Вероятно, потому, что некому повелеть его завершить.