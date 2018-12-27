В обстановке строгой секретности президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Ирак. В целях безопасности журналистам запретили сообщать о том, что президент прилетел на американскую авиабазу в 200 км от Багдада в течение еще двух часов после приземления самолета.

«Такое уже бывало, когда хозяева Белого дома и государственные секретари неожиданно оказывались то в Ираке, то в Афганистане или еще где-то. Это своеобразный амортизационный трюк, который играет на имиджевые приобретения. Параллельно он отрабатывается с намеком, что мы никуда с Ближнего Востока не уходим, а лишь тактически переформатируем порядок нашего участия», — говорит бакинский политолог Тофик Аббасов. Сам Трамп, выступая на авиабазе, сказал, что США не планируют выводить оттуда военный контингент. «На самом деле мы могли бы использовать ее в качестве передового плацдарма в случае, если нам потребуется что-то сделать в Сирии. Если мы увидим, что с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что вообще произошло», — пообещал президент, неделю назад заявивший о победе над джихадистами и обосновавший этим свое решение о выводе двухтысячного американского контингента из Сирии.

Бакинский политолог Мухаммед Асадуллазаде подтверждает: визит Трампа в Ирак показал, что США не покидают Ближний Восток, а лишь проводят стратегические перестановки. Более того, они перебросят часть выведенного из Сирии военного контингента в Ирак. «Основная цель Вашингтона сегодня — создание «Арабского НАТО», привлечение в этот блок Турции и выдавливание из региона России и Ирана. Одним словом, формирование нового порядка на Ближнем Востоке. Трамп, вполне вероятно, также помирит Турцию и Израиль и намерен, сформировав ось Турция — Израиль — Саудовская Аравия, оказывать давление на ось Россия — Иран», — прогнозирует политолог. Аббасов же считает, что Трамп будет вынужден взамен укрепиться в Афганистане, куда Вашингтон уже давно перевозит и технику, и инструкторов, и даже джихадистов, которых трепетно эвакуировали ближе к Центральной Азии в зону интересов России, Ирана, Китая и Пакистана.

The U.S. Army Мосул, Ирак

«Пространство вокруг Афганистана в скором времени заговорит не менее зловеще, чем Сирия. Марш на Восток через евразийское подбрюшье — давняя мечта англосаксонской элиты, которая при всех случаях берет под контроль транзиты. Наравне с природными и демографическими ресурсами там постоянно формируется выгодная рыночная конъюнктура. При наличии взрывоопасных тенденций управляемость для западных политтехнологических центров становится вполне востребованной для сил, наловчившихся на проверенном принципе разделения и властвования. Будут, конечно, попытки ослабить, а то и подорвать Астанинский процесс. Турция в этом формате всегда выглядела инородным телом, сама также понимала, что находится в роли вынужденно инкорпорированного актора», — поясняет эксперт. Он согласен с тем, что в скором времени Анкара развернется, но не совсем так, чтобы брататься с Тель-Авивом.

«Да и с саудитами ей не по пути, разве только на коротких дистанциях они смогут прошагать вровень. Но не факт, что все задумки Вашингтона реалистичны. Нельзя недооценивать Москву и Тегеран. Они и без Анкары смогут задать головоломный тренд конкурентам, тем более им есть чем защищаться, — полагает Аббасов, не исключая при этом другого направления эскалации ближневосточного конфликта. — Не исключено, что вокруг Ливана обострится обстановка, и вот там возможна серьезная военная вспышка с каскадной эскалацией… Там Москва и Тегеран могут дать бой и Западу, и Израилю, и Турции». По всей видимости, на Ближнем Востоке действительно складывается новая ситуация с переформатированием сложившихся союзов и блоков, и наступающий год отнюдь не станет более спокойным для региона, хотя Трамп и объявил о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выводе войск не только из Сирии, но частично и из Афганистана.