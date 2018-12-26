Накануне Нового года Петербург лишился сразу двух вице-губернаторов, отвечающих за ключевые блоки в правительстве. И если Михаил Мокрецов курировал только имущественный комплекс и финансы, то Игорь Албин (экс-министр регионального развития, который тогда носил фамилию Слюняев) с 2014 года последовательно и планомерно сосредоточил в своих руках огромное количество полномочий. Он отвечал и за транспорт, и за строительный блок, и охрану культурного наследия, и всю энергетику, водоснабжение, тарифы.

Санкт-Петербург

«Это были сложные, напряженные, ответственные дни и месяцы, годы в моей жизни, жизни моей семьи и коллектива, в котором мне посчастливилось работать. Многие задачи, которые ставил перед блоком жизнеобеспечения губернатор Полтавченко Георгий Сергеевич, в последние месяцы — Александр Дмитриевич Беглов, решались быстро, качественно, эффективно. Мы всегда работали на результат», — заявил Албин в социальных сетях спустя несколько часов после отставки.

Gov.spb.ru Игорь Албин

Под этим прощальным письмом тут же появились сотни комментариев, в основном люди желали Албину карьерных удач и сетовали на превратности судьбы, клевету завистников и козни недоброжелателей.

Первым, к кому обратился в своем письме Албин, были, впрочем, не горожане, а новый градоначальник Александр Беглов.

«У меня есть только одна просьба, Александр Дмитриевич. Команда губернатора сегодня опирается на мощный информационный ресурс. Попросите, пожалуйста, координируемые СМИ «не плевать в спину» уходящим, в том числе мне. Не зарабатывать дешевые дивиденды на грязи», — написал Албин.

Слухи о том, что отставка Албина — дело решенное, расползлись по Петербургу еще с начала декабря. Но для Северной столицы подобные сплетни о высших чинах — не редкость, как и массированная атака в СМИ против самого Игоря Албина, с чем он сталкивался на этом посту минимум раз в году.

Но последним гвоздем в крышку гроба его петербургской карьеры, как показалось многим, стало выступление петербургской активистки, бывшей «обманутой дольщицы» Аллы Андреевой 21 декабря на пресс-конференции Владимира Путина, куда она прошла под видом журналиста. Андреева рассказала, что в Петербурге проблемы дольщиков решаются лишь «на бумаге», назвала фамилии Албина и бывшего федерального инспектора Виктора Миненко. Путин обещал разобраться, поручив врио губернатора Александру Беглову встретиться с Андреевой лично.

Gov.spb.ru Губернатор Санкт-Петербурга Дмитрий Беглов на встрече с активисткой Аллой Андреевой

Общественность с замиранием сердца принялась следить за судьбой вице-губернатора Игоря Албина. То есть петербургская общественность хотя бы знает, кто такой Игорь Албин, что уже говорит о многом, учитывая намеренную блеклость городской политики последних пяти лет. Некоторые наблюдатели полагают, что именно такая относительная яркость на общем сером фоне Албина и сгубила.

«Я не верю в «заговор» как таковой. Но идет политическая борьба постоянно во всех госструктурах, между вице-губернаторами всегда это было, что в советское время, что позднее — перетягивание полномочий, контроля за ресурсами. Сейчас очень удобно использовать в этой борьбе интернет. Тем более Албин заявил себя как достаточно яркая фигура, активно участвовавшая в общественной жизни и диалоге с горожанами», — заметил политолог Юрий Светов. Он не слишком верит в то, что смольнинские интриганы намеренно подослали Андрееву к Владимиру Путину, потому что отставка «после» пресс-конференции вовсе не означает «вследствие» пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алла Андреева на пресс-конференции Владимира Путина

Противоположной позиции придерживаются некоторые петербургские депутаты. В определенной части политической тусовки Северной столицы по случаю отставки Албина разразился настоящий «плач Ярославны». Депутат от «Яблока» Борис Вишневский назвал историю с Андреевой — «отвратительной атакой».

«Мы часто с ним спорим, но он делает то, что может, и делает очень много. Я понимаю, что на его фоне нынешнему врио губернатора трудно — контраст слишком разителен, поэтому надо постараться от Албина избавиться. На повышение, на понижение, вбок — куда угодно», — заявил Вишневский, послав Албину «лучи поддержки».

Неоднократно вступался за Албина и другой оппозиционер — депутат от «Партии роста» Максим Резник. По его мнению, если Путин и должен был на кого-то «разозлиться» в связи с жалобами Андреевой, то точно не на Албина.

«Президента использовали «втёмную», как «болванчика», для разборок в Смольном», — убежден Резник.

Поддержали видного чиновника и градозащитники. Координаторы движения «Живой город» похвалили его за спасение зеленых насаждений и исторических памятников. Среди них Блокадная подстанция, интерьеры Конюшенного ведомства, парк Малиновка, сад Агрофизического института и другие.

«И в целом градостроительная политика в Петербурге менялась в лучшую сторону — снижена разрешенная высота зданий в большей части города, снижена плотность застройки, чтобы наш город был комфортным для жизни, а не превращался в каменные джунгли. К сожалению, многие вопросы решить не успели, и Ваша отставка вызывает большую тревогу», — пишут активисты.

Дарья Драй ИА REGNUM Игорь Албин на строящейся станции метро

Директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов, который постоянно сотрудничает и со Смольным, и с парламентом, инцидент с «обманутой дольщицей» называет отработанной технологией, когда региональные игроки «засылают» на пресс-конференцию гаранта своих, чтобы добиться нужной им реакции.

«Могу достаточно уверенно сказать, что источником кампании являются не дольщики и не защитники зелёных насаждений. Сейчас на кону несколько многомиллиардных и, безусловно, вредных для города проектов, с которыми в город пытаются зайти «авторитетные люди», — заявил Карпов. Среди таких проектов, по которым Албин уже успел высказаться весьма неоднозначно для инвесторов, Карпов назвал реконструкцию СКК в Московском районе по схеме ГЧП с участием хоккейного клуба «СКА» и Ротенберга-младшего, намывные территории под жилье «Залив островов» возле Лахты от компании «Зингер-Девелопмент», имеющей отношение к Евгению Пригожину, и застройка сквера в центре города филиалом «Музея Достоевского» с участием сына экс-главы РЖД Андрея Якунина.

Кроме того, по мнению Карпова, в Смольном наблюдалось системное противостояние между «инвестиционным блоком» правительства и Игорем Албиным. «Я не предлагаю никакой «теории заговора» — просто у всех перечисленных есть интересы, ресурсы и возможности. Они увидели шанс — и пошли в атаку», — считает Карпов. Впрочем, по иронии, при всех катастрофических провалах инвестблока, за 18 часов до Албина своей должности лишилась и глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

suewest Отставка

Политолог Дмитрий Солонников тоже полагает, что сюжет с дольщицей Андреевой стал «черным лебедем», пролетевшим над бывшим вице-губернатором. А точнее, решающим фактором стала его реакция на обвинения по федеральным каналам. Албин заявил, что сама Андреева получила квартиру еще в 2016 году, работать он с ней отказывается и готов поплатиться должностью за «несговорчивость».

Уже на следующем заседании правительства врио губернатора Александр Беглов сообщил, что «поручения президента надо не обсуждать, а выполнять».

«Никто из чиновников не может так реагировать на поручение президента: «Я не буду встречаться с этим человеком». Его не чашку чая позвали выпить. Это была эмоциональная реакция, психологический срыв, как мне кажется. У него был тяжелый год, занимался строительством стадиона при всех бакланах, которые его клевали, большая ответственность. Это можно понять», — заметил Солонников, подчеркивая, что у Албина огромный опыт работы в федеральных структурах власти, так что обычно критику в свой адрес он выдерживал стойко.

По его мнению, если бы не этот инцидент, Албин бы вполне мог доработать до момента, когда была бы переформатирована структура городской администрации с перераспределением полномочий. А именно это, на его взгляд, и грозит обитателям Смольного. Но Албин не дождался «Переходный период завершен», — сообщил он. По словам бывшего чиновника, он лично просил у Беглова отставки еще в октябре, когда своего поста лишился экс-губернатор Георгий Полтавченко. Но Беглов попросил его поработать еще чуть-чуть.

Солонникову видится вполне логичным заявление об уходе вслед за Полтавченко.

«Здесь ситуация немножко сложная. То, что у Игоря Николаевича были и остаются амбиции по собственной карьере — вне всяких сомнений. Он был федеральным министром, у него большой опыт работы не только в Петербурге, он рассчитывал, что будут новые предложения по его трудоустройству. Мы отголоски слышали, например, о кандидате в губернаторы Мурманской области, если там будет досрочная отставка. Ожидались и более серьезные перемены в составе федеральных органов власти. Не случилось ни первое, ни второе», — сказал Солонников.

Юрий Светов тоже полагает, что лишился Албин своей должности все-таки не по договоренности, а «по заслугам». Накануне на заседании правительства Александр Беглов назвал Петербург «городом долгостроев», признал, что годами не завершается возведение школ, поликлиник, реконструкция дорог. Работу всего строительного комплекса он признал «неудовлетворительной».

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка домов

«Давайте возьмем две цифры: количество станций метро, введенных в Москве за это время — 33 км и 17 станций. В Петербурге две станции введены, три откладываются на полгода», — заметил Светов. Речь идет о Фрунзенском радиусе, который должны были сдать в декабре, но перенесли на май 2019 года. По мнению Светова, правительство Петербурга будет существенно обновлено. «Президент сказал, что нужен прорыв. Чтобы его сделать в Петербурге, надо заменить тех людей, которые привыкли к сонному существованию при Полтавченко. В 2011 году была идея «подморозить» огромную программу, доставшуюся от Валентины Матвиенко, ведь на нее просто не было средств. Но этим процессом «подмораживания» чрезмерно увлеклись», — считает он.

Нашлись и среди активных петербуржцев люди, которые возрадовались уходу Игоря Албина из Смольного. «У нас претензии по факту достаточно обширные», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев.

В качестве самого яркого примера он привел застройку зоны вокруг Пулковской обсерватории, после чего астрономические наблюдения там будут невозможны. Беляев убежден, что бывший вице-губернатор не мог не знать о происходящем, то есть либо не хотел, либо не сумел повлиять на процесс.

«Активная фаза строительства ЖК «Планетоград» и утверждение проекта ЖК «Югтаун» в 2017 году произошло при Албине. Эти вопросы не проходят же мимо него. Контроль за исполнением лежит на вице-губернаторе, на нем лежит полная ответственность за принятие этих проектов», — сказал Беляев.

Дарья Драй ИА REGNUM Недостроенный «Планетоград»

Стоит признать, что этими проектами занимался скорее тот самый «инвестблок» во главе с ушедшей Ириной Бабюк, которая не подчинялась вице-губернаторам, а отвечала напрямую главе города. Но, по мнению Беляева, это недостаточная причина. Он заявил, что Игорь Албин за два года ни разу не встретился с защитниками обсерватории, хотя когда-то обещал проводить встречи с городскими активистами чуть ли не каждый месяц. «Я помню это обещание дословно», — заявляет Беляев.

Не видит он Албина и борцом с так называемыми олигархами на защите парка на Смоленке на Васильевском острове, парка Интернационалистов в Купчино, зоны вокруг СКК.

«Где же он был раньше, когда комитет по инвестициям согласовывал эти проекты? Комиссия под руководством Албина их принимала и отклоняла поправки жителей. Это жители сделали эти вопросы максимально неудобными для руководства города, так что, видимо, нашлись возможности отклонить или затормозить эти вредоносные проекты», — заключил Беляев.

Он вспоминает, как в 2015 году Игорь Албин действительно задал неплохой тренд на активное поддержание диалога с городом, ездил по районам, встречался с людьми. Но затем все как-то быстро кончилось. «Проблема в том, что открытость и бравада — она должна нести какое-то решение проблем и результат», — говорит Александр Беляев. Среди таких нерешенных вопросов называет, например, Кондакопшинское болото, которому грозит застройка из-за города-спутника «Южный».

"Живому, простому русскому человеку неинтересно разбираться в этом крысятнике, кто кого подставил и подсидел. Ему интересно понять, будет ли проблема решаться и есть ли ответственные, которые будут курировать ее. У нас в районе ситуация ухудшилась значительно по всем фронтам. «Социалки» не появилось в достаточном количестве, зато навыдавали разрешений на жилую застройку. Станция скорой помощи до сих пор не построена, реконструкция 406-й гимназии слетела, дети вынуждены учиться в непригодных условиях практически. И таких объектов просто масса. Остается надеяться, что вместо пиар-бутафории и вечной имитации диалога в будущем нас ждет открытая работа строительного блока», — сказал Беляев.

Но сам Игорь Албин отказывается столь негативно смотреть на годы, проведенные в Северной столице. «Не все было плохо в Санкт-Петербурге за последние семь лет. Были победы, были и ошибки», — заявил он. Албин подчеркнул, что вместе с коллегами работал «честно и с полной отдачей на благо петербуржцев». «Городу необходима преемственность во власти», — добавил он. После чего пожелал Александру Беглову победы на «честных, конкурентных выборах» в 2019 году.