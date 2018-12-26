Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на заседании Высшего церковного совета, где еще раз дал оценки церковно-политическому кризису на Украине. «Спусковым крючком для начала гонений на украинское православие явилось беспрецедентное, выходящее за границы всякого канонического порядка, а потому преступное решение Константинополя вторгнуться на каноническую территорию Украинской церкви Московского патриархата таким образом, что результатом этого вторжения стали те разрушительные события, которые за этим последовали», — заявил предстоятель Русской православной церкви, которого цитирует ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что главной целью создания новой религиозной структуры, провозглашенной в Киеве 15 декабря Православной церкви на Украине (ПЦнУ), является попытка порвать духовные связи между народами России и Украины. По словам патриарха, «конкретная политическая цель очень хорошо сформулирована, в том числе и полномочными представителями Соединенных Штатов, которые работают на Украине, да и самими представителями украинской власти — нужно порвать последнюю связь, объединяющую наши народы, и этой связью является связь духовная. Мы являемся свидетелями такой цивилизационной катастрофы». Кроме того, Кирилл считает, что учреждение автокефальной Церкви из раскольнических структур на Украине и гонения на каноническую Украинскую православную церковь могут иметь опасные последствия для всего мира. Это «может быть использовано в качестве прецедента. А значит, все то, что поддерживало, в том числе межрелигиозный мир, религиозную свободу и права человека, по всей вероятности, перестанет быть неприкасаемым. Особенно, если эти ценности встанут у кого-то на пути для решения тех или иных политических проблем».

С этими оценками можно согласиться, особенно в части констатации попыток порвать духовные связи между народами России и Украины, которые уже порвались на политическом и общественном уровне. Не секрет, что на Украине, переживающей гражданскую войну в Донбассе, последние несколько лет предпринимаются усилия сформировать своего рода культ «АТО» и «атошников», придав ему черты «защиты Родины от внешнего агрессора», которым назначена Россия и россияне, прежде всего русские. Ведется напористая пропаганда, воевавшие в Донбассе военнослужащие и добровольцы создают ветеранские объединения и сообщества, определенные льготы им предоставляют власти. А еще об «АТО» и «атовцах» снимают фильмы, пишут песни, создаются так называемые музеи. Но все это может усугубиться в том случае, если в деле строительства культа, своего рода светской религии примет участие и Церковь.

All-Ukrainian Union «Freedom» Факельное шествие. Украина

Например — и пока только теоретически — если в ней захотят прославить погибших «героев» в Донбассе в чине мучеников, начнут процесс канонизации, напишут иконы и жития. В таком случае мы получим мощнейший и уже неизлечимый нарыв, который будет вплоть до скончания веков отравлять российско-украинские отношения на духовном уровне, где работают Церкви. Вот почему сегодня приходится очень внимательно прислушиваться и сугубо внимательно анализировать сигналы, которые приходят с Украины. Неприятным сюрпризом в этом смысле стали недавние слова председателя синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата Климента (Вечери) в эфире «Радио Свобода». Он, в частности, заявил: «Вы не слышали заявления УПЦ о том, что она не признает аннексию Крыма, осуждает все, что происходит на Донбассе, призвала в том числе и руководителя российского государства прекратить эту агрессию? УПЦ неоднократно отмечала, что полностью поддерживает все инициативы украинского государства, касающиеся определения в том числе и дефиниций, связанных с тем, что происходит на востоке Украины».

Даже если это попытка спасти УПЦ МП в ситуации, когда на нее идет колоссальное давление светских властей и радикализированной части украинского общества, то она не поможет. Киев отчетливо дал понять, что ему на Украине нужны только антироссийские Церкви, которые ведут активную пропаганду против Москвы. Равно как не станет спасением для УПЦ МП просьба к Русской православной церкви о предоставлении автокефалии и помощи в признании остальными православными Церквями под условие, что новая структура не будет антироссийской. Будет. И в любом случае то, что сейчас Украинская православная церковь под управлением митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, степень автономности и самоуправляемости которой даже выше, чем это Константинополь предполагает для ПЦнУ, сохраняет в своем названии связь с Московским патриархатом, важно для самой УПЦ МП. Это позволяет ей не впадать в политиканство, выступать на одной стороне конфликта, быть ангажированной в гражданском кровопролитии.

Более того, если УПЦ МП получит автокефалию или провозгласит ее самостоятельно, она будет вынуждена стать, что называется, святее самого папы Римского, превзойти в выражении лояльности Киеву уже существующие Церкви. Вернемся к приведенному нами примеру возможного прославления «атошников» как святых покровителей Украины. Если Украинскую греко-католическую церковь, приди ей такое в голову, может «поправить» Ватикан, новосозданную Православную церковь на Украине — Константинополь, то автокефальную Украинскую православную церковь, отказавшуюся от приставки Московского патриархата — никто.