Эта книга должна стать настольной для всех противников белогвардейцев. Ее автор генерал-майор Михаил Дроздовский (1881−1919) совершил каминг-аут, когда каминг-аута еще не существовало в природе.

Но сначала напомню предысторию: Дроздовский создал на Румынском фронте, где он воевал, отряд добровольцев (1-я отдельная бригада русских добровольцев), с которым пошел на встречу с белогвардейцами Корнилова и Алексеева. Именно этому периоду и посвящен «Дневник». Их соединение, относящееся ко времени окончания Первого Кубанского похода, усилило обескровленные силы контрреволюционеров и существенно подняло моральный дух будущих Вооруженных сил Юга России. Сам генерал командовал полком (дивизией), созданным на основе его отряда. После гибели военачальника полк стал носить имя Дроздовского.

В чем состоял каминг-аут Дроздовского?

Он разрушал традиционные (и во многом идеализированные) представления о том, каким должен быть белый офицер. Так монархизм генерала опровергается его письмом к старшей сестре Юлии, написанным после Февральской революции, которое приводится в книге. В нем он признавался: «Я никогда в жизни не был поклонником режима беззакония и произвола, на переворот, естественно, смотрел как на опасную и тяжелую, но неизбежную операцию».

Хотя в последующем, как отмечают историки, он, напротив, всячески подчеркивал свой монархизм.

Другим атрибутом мифа о белогвардейце является его благородство. В том числе и по отношению к поверженным врагам. Но в «Дневнике» есть такие строки: «Мы живем в страшные времена озверения, обесценивания жизни. Сердце, молчи, и закаляйся, воля, ибо этими дикими, разнузданными хулиганами признается и уважается только один закон — «око за око», а я скажу: «Два ока за око, все зубы за зуб», «поднявший меч…» В этой беспощадной борьбе за жизнь я стану вровень с этим страшным законом — с волками жить… Такова жизнь… Сегодня ты, а завтра я». Последнее до боли напоминает закон блатных: умри ты сегодня, а я завтра…

Как следствие, возникала изначальная готовность к насилию. В двух деревнях местные большевики убили четырех и ранили двух офицеров: «Уже рисовались в воображении пожары этих деревень, поголовные расстрелы и столбы на месте кары с надписями за что; потом немного улеглось, постараемся, конечно, разобраться, но расправа должна быть беспощадной… Пусть знают цену офицерской крови!»

Да, Дроздовский мыслил террор не как беспредел, а как вынужденное противодействие жестокости, творимой красными, но легче ли от этого становилось его жертвам?

Остается понять, насколько миф дискредитирует правду о белом генерале.