Одной из особенностей постсоветских стран, которая их объединяет, является буйное цветение фолк-хистори и вообще всяких псевдоисторических сочинений. Отчасти это является следствием снижения уровня образования, отчасти реакцией на снятие советской цензуры, загоняющей историческую мысль в прокрустово ложе марксизма. Тем не менее произошло следующее — разница между теми представлениями об истории, которые бытуют среди населения, и теми, которые отражены в трудах историков, становится просто огромной.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Фактически существует несколько версий истории — народная, государственная (транслируемая через учебники в школах и вузах), академическая. При этом самое смешное, что государственная версия истории остается невостребованной из-за действий самого государства — последние 3 класса ученики готовятся к Единому национальному тестированию, поэтому учатся не по учебникам, а заучивают ответы на тесты, поэтому никакой целостной версии истории у них не возникает и все идеологические усилия государства просто канут в Лету. Академическая же история в Казахстане все больше и больше становится узкоспециализированной и доступной лишь для профессионалов — она публикуется в рецензируемых журналах и монографиях, которые имеют небольшой тираж. Поэтому крайне важными становятся книги, которые написаны историками-профессионалами, но предназначенные для широкой аудитории.

Edu.gov.kz Школьники в Казахстане

И вот Султан Магрупович Акимбеков как раз такой человек, который уже много лет такие книги выпускает — в 2011 году это была «История степей: феномен государства Чингисхана в истории Евразии», в 2015 году «История Афганистана». Акимбеков, с одной стороны, является профессионалом — он кандидат исторических наук, востоковед, а с другой стороны, он находится в стороне от наших академических историков, что, учитывая их разделенность на несколько постоянно воюющих друг с другом десятилетиями группировок, очень даже способствует творчеству. Плюс то, что он долгие годы был внештатным советником президента и занимался прикладными исследованиями, делает его независимым от необходимости соблюдать принятые у нас в исторической науке стереотипы. А вот их у нас довольно много. Также в силу занятия политическим консультированием он четко видит те политико-идеологические установки, которые долгое время вмешивались и вмешиваются в историческую науку.

Дело в том, что общий стереотип того, как должна писаться история Казахстана, заложен в 1943 году при написании «Истории Казахской ССР с древнейших времен до наших дней». Заложили его редакторы данной монографии историк рабочего движения в России академик Анна Панкратова и секретарь ЦК Компартии Казахстана по пропаганде и идеологии Мухамеджан Абдыкалыков. История эта целиком базировалась на тогдашних марксистских постулатах и имела следующие основные особенности:

История Казахстана рассматривается как история территории в действующих границах Казахской ССР Главным историческим субъектом рассматривается Казахское ханство Казахское ханство рассматривается как целиком государство кочевых казахов История, происходящая в административно-территориальных границах Казахской ССР на протяжении нескольких тысяч лет, рассматривается в полном отрыве от мировой истории и существует сама по себе Основной упор в рассмотрении истории идет на государства, их лидеров, войны и дипломатические отношения. В царском периоде ключевыми являются восстания, которые целиком трактуются как национально-освободительная борьба Основным переломным событием казахской истории была беспощадная война с джунгарами. Несмотря на пропагандируемый марксизм, история Казахской ССР, как впрочем и история СССР вообще, принципиально неэкономична и не содержит никаких цифр и статистики. Видимо, потому что цифры и факты крайне неудобная вещь для пропагандистов светлого коммунистического будущего.

Казахи во время Великой Отечественной войны

Надо ли говорить, что с точки зрения реальной исторической науки все эти постулаты были и остаются конъюнктурной чушью? Приведу простые примеры:

Помимо Казахского ханства на территории Казахстана были еще такие государства, как Ногайская Орда, которая потом стала Младшим жузом казахов, Могулистан, который затем вошел в Старший жуз казахов. В состав Казахского ханства постоянно входил ряд значимых присырдарьинских городов, в том числе и Ташкент. Но их не рассматривают, потому что иначе история сразу станет слишком сложной и тезис «из феодализма сразу в социализм» станет ложным. Ну, а рассматривать Ташкент в составе Казахского ханства, хотя он там был с 1598 года по 1798 год, это уже вторжение в историю Узбекской ССР, что недопустимо в братской семье советских республик. Те же джунгары после разгрома маньчжурами побежали для защиты к казахам, что говорит о том, что степень противоречий между двумя народами была преувеличена. В целом рассмотрение истории Казахстана как части мировой истории, видимо, было слишком сложным для тогдашних советских историков, да и не предполагалось такое — ведь различные мировые процессы будут отвлекать читающих от самого главного в марксистском учебнике — классовой борьбы, руководящую роль которой советский историк должен найти где угодно. Понятное дело, почему царский период описывается как череда восстаний — все необходимо было засунуть в теоретические рамки. То же местное самоуправление и выборы у казахов с 1822 года в эту схему не укладывались, поэтому на них внимание не заостряли. По понятным причинам детальное описание выборов с кучей кандидатов и отсутствие смертной казни в эпоху Иосифа Сталина было явно неуместным.

Самое плохое, что за исключением ряда совсем уж кондовых марксистских тезисов, эта схема до сих пор живет в казахстанской исторической науке. Несмотря на то, что появлялись такие работы, как монография Нурболата Масанова «Кочевая цивилизация казахов», работы Карлда Байпакова, Нурлана Атыгаева, Жулдызбека Абылхожина, Радика Темиргалиева, Ирины Ерофеевой, Жаксылыка Сабитова, большие описательные работы по истории Казахстана все никак не могут отойти от данной парадигмы. Может, с большим изучением архивов, археологических данных, социально-экономических особенностей что-то изменится и у нас будет новая история, — хотелось бы на это надеяться.

Altaihunters Казахская охота

Отмечу, что книга султана Акимбекова это все равно большая ступенька на этом пути.

Отношения Российской империи и Казахского ханства тут рассматриваются и как процесс распада улуса Джучи, и как взаимоотношения централизованной аграрной империи и кочевников. На них влияют мировые процессы вроде сокращения континентальной торговли и нового вооружения. И в целом процесс взаимодействия описывается с учетом множества действующих тогда факторов и без деления на черное и белое, тем более без современных моральных оценок, чем грешат некоторые. Хотя, конечно, можно было больше привести статистических данных, вполне доступных по XIX веку, больше карт для наглядности, но это лишь небольшие проблемы книги, да и нельзя в одной монографии объять необъятное.

Но в целом, на мой взгляд, книга «Казахстан в составе Российской империи» является большим шагом по переосмыслению истории Казахстана царского периода и поэтому ее необходимо читать как в Казахстане, так и в других странах. А закончить свой обзор я хочу отрывком из заключения:

«Но самое главное, что у Казахстана и России на самом деле много общего, не только вследствие многовекового взаимодействия, но и в принципах организации. Наши предки оказались в составе одного государства в XIII веке. Затем роли поменялись. Но мы вместе остаемся наследниками имперского прошлого Евразии. А здесь самое важное — это все же иметь сильное централизованное государство. Хотя для выживания, возможно, и тогда стоит проявить гибкость, как это делали русские в XIII—XIV веках или казахи в XIX и большей части XX века».

Выходные данные книги:

Акимбеков С.М. Казахстан в Российской империи. — Алматы: ТОО «Институт Азиатских исследований», 2018. — 562 с.

ISBN 978−601−7550−05−9

Аннотация: Книга посвящена истории Казахстана в составе Российской империи. Она охватывает период с начала XVIII века, когда стали формироваться первые отношения зависимости казахов от России и стали оформляться первые соответствующие договора, до революции 1917 года. В книге рассматриваются различные аспекты взаимодействия Казахстана и России в контексте их общей истории, включая формирование зависимости, процессы модернизации, земельный вопрос и многие другие.

Тираж 5000 экземпляров

Читать далее:

Читайте также: Восемь фактов об истории торговли России со среднеазиатскими соседями

Читайте также: 10 фактов о местном самоуправлении у казахов Российской империи

Читайте также: Семь интересных фактов о ярмарках в дореволюционном Казахстане