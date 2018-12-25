Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе последних телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом пригласил его посетить Турцию. По словам Калына, «Трамп ответил, что может приехать в 2019 году». Кроме того, представитель турецкого президента назвал историческими состоявшиеся 14 декабря телефонные переговоры двух лидеров, в ходе которых Эрдоган сообщил хозяину Белого дома о том, что Анкаре и Вашингтону «не нужны курдские Отряды народной самообороны (YPG) и партия «Демократический союз» (PYD) для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Иван Шилов ИА REGNUM

В то же время президент Турции уточнил, что Анкара не оставит курдов Сирии лицом к лицу «с давлением и насилием» объявленной турками «террористической» PYD, точно так же, как «в свое время защитила сирийских арабов от притеснений боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Заодно Эрдоган объявил себя и защитником проживающих в Сирии туркоманов. Калын рассказал и о предстоящем на этой неделе визите делегации американских военных, которая «обсудит с турецкими коллегами координацию процесса вывода войск США из Сирии». Об этом же в заявлении представителя Пентагона Хезер Бабб: «Соединенные Штаты и Турция активно координируют все вопросы, касающиеся как турецкой безопасности, так и ситуации в северо-восточной Сирии». Правда, детали переговоров она не раскрыла, добавив, что не будет «вдаваться в подробности обсуждений». А 8 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Вашингтон с официальным визитом, в ходе которого стороны будут обсуждать процесс вывода американских войск из Сирии. Кстати, в этой связи Анкара отложила «на некоторое время» проведение военной операции восточнее Евфрата, хотя в будущем она рассчитывает на логистическую поддержку Вашингтона.

Между турками и американцами меняются отношения. Дело дошло до того, что предложение США приобрести зенитные ракетные комплексы Patriot не привязывается к соглашению между Турцией и Россией относительно закупки зенитных ракетных систем С-400. Поэтому складывается ощущение, что Вашингтон стал менять свои приоритеты в политике на Ближнем Востоке. Что касается Анкары, то она оказывается в необычной ситуации. С одной стороны, остается одним из участников возглавляемой американцами международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которой ведущие европейские партнеры выступают против решения Трампа о выводе военных из Сирии. С другой, вместе со странами Европейского союза отказывается присоединяться к санкциям США против Тегерана, состоит в альянсе с Россией и Ираном на сирийском направлении. Это тесное торгово-экономическое и даже военно-техническое сотрудничество Анкары с Москвой и умеренная «оппортунистическая» политика в отношении Тегерана создавали для Эрдогана достаточно прочные тылы в диалоге с Белым домом. Трамп столкнулся с таким лидером Турции, который, как писала турецкая газета Yeni Safak, «впервые в новейшей истории страны не стеснялся обозначать свое центральное положение в регионе, часто балансируя на грани окончательной утраты политического доверия друг к другу».

Kurdishstruggle Курдский ополченец

При этом Эрдоган сузил проблемы кризисных отношений с Вашингтоном рамками сирийских курдов, переводя во второй эшелон борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь Трамп говорит, что его турецкий коллега уверен в том, что «уничтожит все, что только осталось от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии», и американский президент считает его человеком, «который может сделать это». То есть Белый дом дает понять Эрдогану, что отказывается от проектов новой карты для Ближнего Востока. Но только в части Сирии, выводя за скобки Ирак. Иракский телеканал Al-Hurra TV цитирует официального представителя министерства обороны США, который заявил, что его страна в ближайшее время эвакуирует 2130 солдат из Сирии и направит их в провинцию Эрбиль в Курдистане. Не случайно появились сообщения о том, что некоторые отряды YPG и PYD стали перебираться из Сирии в Ирак. В этой связи многие курдские порталы сообщают, что Вашингтон обратился к Багдаду с просьбой разместить солдат на северо-востоке Сирии на 70 километров вглубь сирийской границы, чтобы «защитить этот район от нападений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». По сути это означает, что курдская карта не снимается с повестки американо-турецкого диалога.

Она просто переносится из Сирии в Ирак, где может быть вновь введена в игру, когда Эрдоган после ухода американцев начнет новую военную операцию в Сирии. Нельзя исключать, что именно курдский сценарий в несколько ином формате будет использоваться США в дальнейшем для осложнения российско-турецкого взаимодействия по сирийскому урегулированию, что в целом вписывается в логику американской стратегии, да и политики Израиля на Ближнем Востоке. Пока же Калын говорит, что Анкара намерена на востоке от Евфрата «также тесно сотрудничать с Россией». Как передает ТАСС со ссылкой на турецкое издание Habertürk, собирается посетить Москву и Чавушоглу, чтобы обсудить вывод американских войск из Сирии. Так что решение Трампа открывает возможность для новых политических комбинаций, оставляя по-прежнему несколько неизвестных в сложном региональном геополитическом уравнении.