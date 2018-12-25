Шокированы отставкой Мэттиса?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Предлагаю понять следующее:

Дональд Трамп пришёл к власти единолично, первый, пожалуй, случай в истории США, когда кандидат, выигравший президентские выборы, не пришёл к власти поддерживаемый партией.

Республиканцы, в партию к которым он втёрся скорее вопреки их желанию, понимая, что в США двухпартийная система, и любой кандидат, пришедший извне двухпартийной системы, обречён на неуспех, нисколько не поддерживали его в завоевании власти. И сейчас скорее нехотя терпят его, не хотят служить ему резервуаром для поисков людей на важнейшие государственные посты.

Потому он вынужден был обратиться к той прослойке американской элиты, которая показалась ему близка. А именно первые назначения, если ещё помните, были из среды правых американских генералов-отставников. Из видных республиканцев Трампа никто так и не поддержал и не поддерживает. Мелкие республиканцы были быстро-быстро отбракованы Трампом.

Генералы не помогли. Трамп-то обрушитель основ и стереотипов, своего рода консервативный, но революционер, а правые генералы — всего лишь реакционные такие Скалозубы, довольно ограниченные военные, так что Трамп разочаровался во всех этих «келли».

Президент Дональд Трамп выступает с речью перед сотрудниками Департамента национальной безопасности в Вашингтоне. 2017. На заднем плане Майкл Пенс (слева) и Джон Келли (справа)

Впрочем, Джон Фрэнсис Келли — отставной генерал и одно время шеф внутренней безопасности США, а с июля 2017-го — глава аппарата Белого дома, уйдёт с должности вот в эти остающиеся дни декабря 2018 года, подзадержался.

Со Стивом Бэнноном, идеологом американских альтернативных правых, Трампу, выяснилось, тоже не по пути,

Бэннон такой себе американский Ален де Бенуа, нацелившийся на роль мудрого наставника-визиря при неотёсанном султане, я полагаю, был ошеломлён той быстротой, с какой Трамп низвергнул его из главного стратега, «серого кардинала» Белого дома на грешную землю. За что? А за хвастливый длинный язык.

Бэннон вернулся в то лимбо забвения, в котором пребывал до знакомства с Трампом, ушёл опять в новостной крайне правый ресурс Breitbart News.

Всем им, заплесневелым генералам и амбициозным советникам, Трамп оказался не по зубам.

Верой и правдой Трампу стали служить злобные девочки из нацменьшинств и американки (даже сикх между ними затесалась, Никки Хейли, урождённая Нимрата Никки Рандхав), я это заметил, а заметили ли вы? Нет? Следовательно, вы не наблюдательны.

Вот эти девочки оказались, что называется, опорами трамповского трона.

Тут прослеживается интересный феномен, и проследить его удобно как раз на вышеупомянутой Никки Хейли. «Девочка» эта была губернатором штата Южная Каролина и пошла послом США в ООН исключительно ради Трампа. Ставленница богатой, влиятельной и многочисленной сикхской общины в США, вы знаете, от чего она ушла? А от досады, что не смогла препятствовать заключению сделки между Индией и Россией о продаже Индии российских С-400.

Хейли вместе с президентом Дональдом Трампом и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррисом

А у Трампа к ней не было претензий. Никаких. К генералам были и остаются, но не к фанаткам.

После Никки Хейли в ООН представлять США пришла блондинка Хезер Науэрт, столь же фанатичная.

Тут стоит упомянуть о главном активе миллиардера Трампа, ставшего президентом, — это его Меланья.

Приязнь к нему фанаток-трамписток объясняется в значительной степени тем, что (немного психоанализа тут не помешает) они впечатлены и потрясены, скорее, не самим Трампом, но доказательством мужественности Трампа — блистательной его Меланьей. «На Меланью» пришли ему служить несколько десятков фанаток.

Далее следует объяснить, что Югославия, и в частности Словения, — страна, профессионально поставляющая американским миллиардерам жён. Из моего личного опыта: мой босс мультимиллионер Питер Спрэг был женат на высокой и статной словенке Тьяше, родившей ему четверых высоченных сыновей, я это знал ещё в 1979 году, когда поступил к Питеру на службу, что словенки — профессиональные жёны американских миллиардеров.

Распутывая далее ситуацию, я полагаю, что Меланья в настоящий период её жизни ненавидит жирного и скабрезного джокера — своего мужа-президента, и клянёт себя за то, что позволила себя купить. Потому она и разгуливает рядом с ним молчаливая, со сжатыми челюстями, очевидно, презирая себя. И ненавидя его.

Впрочем, и среди опор трона попадаются гнилые: чернокожая Омароса Маниголт-Ньюман, экзальтированная поклонница, превратившаяся в оголтелую противницу Трампа.

Повторяю: Трамп пришёл одинокий.

Известна нелюбовь актёров к Трампу. Де Ниро и Шварценеггер обложили Трампа матом, голливудские актрисы назвали и продолжают называть его «women's hater».

Франс Снейдерс. Травля кабана

Но и бизнесмены Трампа не поддерживают. Его опыт с Рексом Тиллерсоном, бывшим главой компании Exxon Mobil, назначенным Трампом государственным секретарём, был провальным, в результате они рассорились и стали врагами.

В том, что у Трампа не было к моменту избрания президентом своей, созданной им политической организации, и заключается слабое место, что называется, ахиллесова пята Трампа. Она же источник его трагедии как президента, хотя человек он, безусловно, яркий и, мало сказать, незаурядный.

Потому он и вынужден был опираться в первый период его правления на родственников (на дочь и мужа дочери Джареда Кушнера, в частности) и на отставных генералов, да чужаков, авантюристов вроде Бэннона. Если бы у Трампа была своя (переведём его ситуацию на российский фон) какая-нибудь американская НБП, он бы без труда подобрал бы несколько сотен его людей для замещения важнейших должностей в государстве.

А так вот — президент Трамп блуждает и вынужден нанимать чужих, которые кажутся ему близкими по духу его правлению, и оттого такая ненормальная текучесть кадров. Я написал «вынужден БЫЛ», но он в той же ситуации и сегодня.

Мораль сей басни о Трампе такова: прежде чем покушаться на президентство, соберите под своё знамя сторонников, сформируйте им видение мира и навяжите свои взгляды, а уж потом отправляйтесь на завоевание трона.

(сс) James N. Mattis Джеймс Мэттис

А с генералом Мэттисом не всё ясно. Существуют две версии того, почему он уходит:

1. Несогласен с выводом войск США из Сирии. (А почему тогда всё же подписал приказ о выводе войск?)

2. Несогласен с постройкой стены с Мексикой. Считает, что достаточно отдельных усилений плацдармов на границе с Мексикой.

А Трамп как раз требует от демократов проголосовать за включение в бюджет 5 миллиардов долларов для строительства стены с Мексикой. Демократы не проголосовали, и часть правительственных федеральных служащих (около 400 000 человек) ушли на новогодние каникулы, не оплаченные за свой труд.

В любом случае — ещё один отставной генерал out.