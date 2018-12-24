В письме к Петру Вяземскому Александр Пушкин признавался: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство».

Читая книгу профессора Центра российских, восточноевропейских и евразийских исследований Университета Канзаса Брюса У. Меннинга, чувства досады не испытываешь. Ученый взвешенно и объективно анализирует достоинства и недостатки отечественных вооруженных сил. Почему им был выбран период от Великих реформ до начала I Мировой войны? Дело в том, что на это время пришлись различные внешние и внутренние вызовы, к которым армия вынуждена была приспосабливаться. К внешним вызовам можно отнести индустриальную революцию, пореформенную, консервативную, а затем революционную Россию. К внутренним — смену концепций, связанную с именами таких теоретиков, как Дмитрий Милютин, Петр Ванновский и другие. При этом, неоднократно подчеркивает Меннинг, все изменения и реформы проходили в условиях недостаточного бюджетного финансирования. Иными словами, армия вела

«отчаянную борьбу за то, чтобы приспособиться к изменениям в дарвиновском мире, сурово карающем за ошибки и неумение адаптироваться».

Тем не менее, пишет историк, отечественные сухопутные войска входили в число самых сильных в мире, хотя

«русская военная система балансировала на грани катастрофы всю последнюю четверть XIX столетия».

В частности, была успешно проведена в жизнь программа всеобщей воинской повинности, в дальнейшем армию оснастили современными магазинными винтовками и (правда, с опозданием) пулеметами. Хотя к 1914 году войска были достаточно хорошо укомплектованы и артиллерией (кроме тяжелых гаубиц), «организация артиллерийских войск имела явные преимущества по сравнению с другими европейскими державами в отношении как вооружения, так и эффективности».

Не закрывает глаза Меннинг и на ошибки и слабые места военной доктрины. К ним, в числе прочих, можно отнести архаические представления в области стратегии и тактики начальника Николаевской академии Генерального штаба генерала Генриха Леера, негативно сказавшиеся в годы русско-японской войны. Другим слабым местом армии послужила недостаточная инфраструктура, существенно ограничивавшая мобилизационные возможности и логистику снабжения.

Чем был обусловлен весь этот негатив и связанные с ним ошибки и неудачи? По мнению Меннинга,

«для всей той эпохи характерен расцвет военной истории, который, однако, не всегда благотворно сказывался на состоянии российской армии. Причиной тому являлись несвоевременность исследований, неумение дать отклик на насущные проблемы армии и, наконец, отсутствие взаимодействия с исследователями, разрабатывавшими военную доктрину. Эти уроки сохраняют свою актуальность и за рамками опыта, полученного Российской империей».