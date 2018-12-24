Традиционный ежегодный парад Дедов Морозов прошёл в Воронеже 22 декабря на площади Ленина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на время сказочного шествия было перекрыто автомобильное движение на улицах, прилегающих к площади.

Марина Каширская ИА REGNUM Чем гуще борода Деда Мороза — тем длиннее очередь выстроившихся за фото с ним

Наибольшее количество участников выбрали костюмы Деда Мороза и Снегурочки, однако этими героями фантазия воронежцев не ограничилась: нарядные молодые люди представляли воплощение Нового года, а в толпе встречались снеговики, бабки-ёжки и лесные звери. Всего праздник собрал более 300 участников — и это не считая горожан, которые пришли посмотреть на любимых героев.

В 2018 году парад отпраздновал первый большой юбилей — сказочные персонажи прошли к ёлке стройными рядами уже в десятый раз. Несмотря на то, что день выдался пасмурным, погода не помешала горожанам насладиться праздником, а самым маленьким гостям — найти большие сугробы и устроить снежную битву. Разнообразие Дедов Морозов не оставило равнодушным не только детей, но и их родителей. Правда, в этот раз обошлось без Деда Мороза из Великого Устюга, который уже посетил Воронеж неделей раньше в ходе своих ежегодных «гастролей».