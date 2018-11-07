В этом году большие и маленькие читатели отпраздновали юбилей Николая Носова. Автору «Незнайки» исполнилось 110 лет, и уже внук его, Игорь Петрович Носов — тот самый, ставший главным героем рассказов «Мой друг Игорь», рассказывает о книгах своего легендарного дедушки с точки зрения не внука, но читателя.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Носов

Моё отношение к книгам Н. Н. Носова, конечно же, начало формироваться ещё в детстве… Сначала эти книги мне просто нравились. А позже я осознал всю значимость творчества Николая Носова для русской литературы. Я понимаю теперь, что Николай Носов — один из лучших (и очень любимых миллионами читателей!) писателей второй половины ХХ века.

Эта повесть — уникальная книга. Некая энциклопедия познания детской психологии и — одновременно — «инструкция» правильного отношения взрослого к ребёнку.

Мне в прошедшие годы было очень интересно не просто вспоминать собственное детство по этой книге, а вспоминать его вместе с моими уже детьми, которым я читал её (а потом они и сами перечитывали… и она им нравится!)

Личный архив Игоря Носова Николай Носов

Николай Николаевич сначала прошёл творческий путь в полтора десятка лет, создав отличные весёлые рассказы «Мишкина каша», «Фантазёры», «Живая шляпа» и множество других; повести «Весёлая семейка», «Дневник Коли Синицына», «Витя Малеев в школе и дома»… И только после всего этого появилась первая книга знаменитой трилогии — роман-сказка «Приключения Незнайки и его друзей». Николай Николаевич, зная все старые сказки с маленькими человечками, создал совершенно новый, свой собственный мир малышей и малышек с множеством изумительных персонажей: Незнайка и Знайка, Пончик и Сиропчик, доктор Пилюлькин и астроном Стекляшкин, художник Тюбик и поэт Цветик, музыкант Гусля, механики Винтик и Шпунтик. Все эти художественные образы прописаны, наделены яркими отличительными чертами, что позволило им войти в ряд замечательных классических образов из самых лучших сказок мира.

В основе характера самого известного жителя Цветочного города — Незнайки — живой ум, постоянное любопытство и озорство. Думаю, что неким его прообразом был мой отец Пётр Николаевич, с которого писались не только некоторые герои носовских рассказов. А когда я говорю, что Незнайка — это я, то подразумеваю, что я ведь «продукт» моего отца, который уж точно был Незнайкой. Да и сам Носов говорил, что Незнайка живёт в каждом ребёнке и даже взрослом любознательном человеке.

Личный архив Игоря Носова Николай Носов с внуком

Да, я всегда хотел продолжать дела моего деда и моего отца. Они оба были талантливыми. Николай Николаевич — в литературе. Пётр Николаевич — в фотоискусстве. Я многому у них научился и попробовал продолжить дело каждого. Надеюсь, что мне это в какой-то степени удалось.

Личный архив Игоря Носова Николай Носов

Вероятно, это стоит осуществить. Тем более, что у меня есть некоторые уже наброски. А раз мой предыдущий сборник рассказов «Остров Незнайки» и сказка «Путешествие Незнайки в Каменный город» не раз уже издавались и переведены на украинский, болгарский, чешский, словацкий, китайский языки, и мне за них не стыдно перед миллионами читателей, — то надо, конечно, постараться и опять продолжить дело Николая Николаевича…