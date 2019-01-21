Новогодние истории кое-чем отличаются от просто сказок. Во-первых, они обязательно заканчиваются праздником. Во-вторых, начинаются они иногда не так уж и прекрасно. А в-третьих, у них нет возраста. И младшие дети, и старшие дети, и даже дети совсем пожилые с одинаковым удовольствием читают новогодние сказки. И даже иногда все вместе придумывают собственную новогоднюю историю, разглядывая виммельбухи — книжки для рассматривания.

Кадзуо Ивамура. 14 мышей. Новый год

И, наконец, четвёртое: это семейные истории. Таковы традиции зимних праздников во всём мире.

Кадзуо Ивамура. «14 мышей. Новый год»

Кадзуо Ивамура. 14 мышей. Новый год

Одну из самых-самых красивых новогодних историй нарисовал японский художник Кадзуо Ивамура в серии «14 лесных мышей». Мышиная серия Ивамуры вышла год назад и мгновенно стала бестселлером. На этот раз в большом мышином семействе кипят новогодние хлопоты: мама с папой, бабушка с дедушкой и десять мышат готовят праздничные лепёшки о-моти. Дело это ох какое нелёгкое — попробуй, управься, когда нужно, и тесто приготовить, и в специальных печурках хитрым способом развести огонь, и приготовить самые вкусные начинки. Но, как обычно, в большой мышиной семье берутся за дело все вместе — и вот уже все бегают, что-то куда-то несут, месят тесто, и так вкусно пахнет дымом, и такие чудеса на кухне, что так и хочется такие же в свой дом.

Даже самое трудное дело станет простым и весёлым, когда за дело берутся все вместе. Ну, а читатель с упоением в деталях изучает этот захватывающий процесс.

3+

Катерина Горелик. «Мишки и Новый год»

Катерина Горелик. Мишки и Новый год

У полярных мишек зимние каникулы! Они никуда не едут, а сами ожидают гостей: из Китая едет панда, с Тибета уже отправился гималайский медведь, а из России едет с подарками бурый мишка. Новый год с гостями и сластями, за чаепитием — кажется, ничего более тихого и спокойного и придумать нельзя. Но за что бы ни взялись эти мишки, всё становится приключением. Даже простая лыжная прогулка превращается в эпопею: мало того, что от веселья лавина сошла, потревожили Снежного человека. А уж катанье на коньках вряд ли скоро забудут что гости, что хозяева. Не говоря уже про гонки на оленях. Ох, эти мишки, за что ни возьмутся, держите их семеро!

А вот теперь информация для взрослых. Катерина Горелик — один из самых стильных русских художников-дизайнеров. Её смешная серия про мишек хоть и нарисована для детей, но с восторгом принимается и взрослыми. Тот случай, когда увлечения детскими книгами не стесняются, а, наоборот, хвастаются им.

6+

Энтони Макгоуэн. «Я убил Санта-Клауса»

Энтони Макгоуэн. Я убил Санта-Клауса

Имя Криса Риддела на обложке, конечно, говорит о многом любителям фантастики. Но на этот раз он проиллюстрировал самую настоящую детскую сказку, этакую историю в духе «Один дома». Обстоятельства вечно складываются так, что потом только и остаётся посыпать главу пеплом вместо праздника. Вот и в доме Прыг-Скока — это прозвище одного мальчика — благополучно совсем не всё. Правду сказать, дела не очень-то. У папы плоховато на работе, с мамой они поругались, а тут ещё и сам Прыг-Скок со своим списком подарков. Ну, в общем, слово за слово — катастрофа. Папа убил Санта-Клауса. Из-за Прыг-Скока. Так что, выходит, он и виноват.

А раз так, не оставлять же всех детей без праздника. Придётся самому стать Санта-Клаусом. Это, в конце концов, не так уж сложно. Старое пальто найдётся, игрушек у Прыг-Скока и впрямь много, многим хватит (а куда деваться?). Осталось только всё хорошо продумать, чтобы обман не выплыл наружу.

Ну, словом, нас ждут старые добрые рождественские традиции: праздничный хаос, который в итоге всё расставляет по местам, и чудо, которое случается тогда, когда без него действительно не обойтись.

6+

Уте Краузе. «Заговор Дедов Морозов»

Уте Краузе. Заговор Дедов Морозов

Кто говорит, что Деда Мороза нет? Ах, нет? Ну тогда знайте: Деды Морозы очень этим обижены. Они отказываются иметь дело с такими занудными, скучными и, прямо скажем, циничными людьми. С такими никакого чуда не получится! Так что извините, но Новый год отменяется. Все Деды Морозы ушли. В тёплые края.

Так что придётся хорошенько постараться, чтобы вернуть праздник. Но как? Кто возьмёт на себя такую задачу? Уж, конечно, не вредный и скучный журналист, чьими трудами была опубликована плохая новость. Такое дело под силу только ребёнку с его верой в чудеса. И вот один такой — мальчик Руперт — уже отправился в путь.

Эту смешную и трогательную историю, которая даже взрослого заставит уверовать в настоящее чудо, перевёл для российского читателя замечательный Михаил Яснов.

6+

Франческо Боска. «Рецепт праздника»

Франческо Боска. Рецепт праздника

Ота-дровосек украл пироги, которые накануне праздника под каждую дверь поставил пекарь. Этот вредный медведь хотел досадить жителям деревени Сан-Витале! Но зачем? Да ещё перед самым Рождеством… Если бы в Сан-Витале узнали, ох и несладко пришлось бы медведю! Но, к счастью, жители деревни, хоть и очень расстроенные, заняты спасением праздника у себя дома. А за поиск похитителя пирогов берётся маленький Лука с большим сердцем. Маленькая, но очень уютная и по-настоящему праздничная сказка настраивает на новогодний лад — ведь наступающий год нужно встречать с добротой в душе! Ну, а иллюстрации Джулиано Ферри погружают в уютный мир, где пахнет шоколадом, зимой и домашним теплом.