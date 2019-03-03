ИА REGNUM уже рассказывало о том, как Пекин использует технологии, поставляемые в страны третьего мира в рамках глобальной инициативы «Один пояс, одна дорога», для развертывания системы глобального отслеживания коммерческих грузовых перевозок в собственных интересах.

Венесуэла

Здесь речь пойдет о другой составляющей этой глобальной программы китайских спецслужб, вшитой в мегаинициативу «Один пояс, одна дорога» — развертывание в странах Латинской Америки (прежде всего, входящих в левый Боливарианский альянс) национальных систем тотального видеонаблюдения — на китайском оборудовании, китайскими инженерами и с китайским сервисом. Очень ненавязчивым.

Два непримечательных на первый взгляд события произошли на прошедшей неделе в Латинской Америке.

Неделю назад зональный центр национальной системы видеонаблюдения «ЭКЮ 911» столицы Эквадора Кито получил предупреждение от компьютеров системы о том, что со вчерашнего дня 11 человек пропали с мониторов во время восхождения на вулкан Антисана, сектор Пинтаг.

Сразу же зональный центр Кито из операционного зала системы «ЭКЮ 911» организовал в штатном режиме координацию персонала спасателей и специализированного подразделения национальной полиции. Своевременно был организован поиск непосредственно в точке исчезновения туристов, и уже в конце дня сотрудники полиции подтвердили, что все 11 туристов были найдены и при поддержке спасателей они спустились в сектор Пинтаг, и впоследствии были доставлены по домам.

Аплодисменты, слова благодарности, вспышки аппаратов фотокорреспондентов.

В середине недели министерство общественной безопасности правительства Боливии и муниципалитет Эль-Альто, мегаполиса, раскинувшегося в Андах на высоте более четырех километров, подписали соглашение о реализации для Эль-Альто проекта «Бол-110», что включает монтаж и объединение в единую компьютеризированную систему 270 камер наблюдения и центр мониторинга, который будет подключен к национальному командному центру «Бол-110» в столице, городе Ла-Пас.

Заместитель министра общественной безопасности Вильфредо Чавес пояснил, что «подписание этого соглашения позволит начать работы по внедрению таких камер для поддержки безопасности граждан». «Мы пришли с хорошими новостями для наших братьев, чтобы поддержать безопасность граждан в этом городе (…)», — пафосно выразился министр Чавес на церемонии.

PhotoMIX Ltd Камеры видеонаблюдения

Автоматизированный центр состоит из 270 точек наблюдения, которые включают в себя камеры для идентификации лица, камеры для идентификации транспортных средств и линии коммуникаций, которые будут соединять точки с центрами мониторинга в городах Эль-Альто и Ла-Пас. Что понадобилось от муниципалитета Альтеньо — только расходы на подключение к электричеству и установку камер в местах, на которые ссылается полиция.

Со своей стороны мэр Соледад Чапетон поблагодарил за пожертвование посольство Китая, полностью взявшее на себя оплату оборудования и его дальнейшую эксплуатацию.

Аплодисменты, слова благодарности, вспышки аппаратов фотокорреспондентов.

Аналитики рынка национальной безопасности отмечают, что во многих латиноамериканских странах сочетание новых (в основном китайских) технологий наблюдения, различных вариантов получения информации со смартфонов и аналогичных частных коммуникационных устройств, данных, извлекаемых из «интернета вещей», увеличивающегося объема деятельности, проводимой в киберпространстве, создают возможность анализа огромных объемов данных с помощью всё более сложных алгоритмов искусственного интеллекта.

Обладание такими инструментами позволит правительствам и корпорациям обладать практически неограниченными данными о лицах и экономических субъектах и выявлять поведение, которое несло бы риски их доминированию. ИА REGNUM довольно подробно показало, как это работает, на примере слежки, устроенной за лидерами оппозиции правительством Мексики.

Однако сейчас Пекин пошел дальше и не стал дожидаться, пока национальные правительства стран региона дорастут до понимания того, как им полезна система тотальной слежки за гражданами. В так называемых «программах помощи» мегапроекта «Один пояс, одна дорога» предусмотрены сотни таких акций, как та, что прошла в боливийском Эль-Альто — бесплатная установка и вечное сопровождение в будущем систем тотального видеонаблюдения. Что до этого китайцам? Всего лишь полный доступ к получаемым компьютерами и камерами систем данным. Такой же, как доступ к данным программ «Оборудование для инспекции контейнеров», о глобальной сети которых ИА REGNUM рассказывало читателям.

У программ, подобных «ЭКЮ 911» и «Бол-110», просто нет противников — только лоббисты и союзники. Правительство? Кто же откажется присматривать за политическими оппонентами! Корпорации? Только в одном Эль-Альто более миллиона жителей, это и есть «Биг Дата». Против правозащитники и эксперты? Мы в Латинской Америке, амигос…

颐园新居 Дата-центр в Пекине

После государственного визита председателя Си в Эквадор в конце 2016 года, когда программа впервые привлекла внимание во время посещения Си Цзиньпином национального координационного центра, проект «ЭКЮ 911» значительно расширился по объему и сложности. Сегодня система имеет общенациональную сеть из 4300 камер наблюдения, 16 региональных центров реагирования и более 3000 государственных служащих. С помощью китайской технологии, ECU 911 теперь имеет тепловые камеры, которые отслеживают заснеженные вулканы на наличие признаков активности, беспилотные летательные аппараты, оснащенные аппаратурой ночного видения, автоматизированную платформу для распознавания лиц и обнаружения подозреваемых в крупных городах и их аэропортах, основанную на технологиях искусственного интеллекта. И всё это — про Эквадор. Точнее, про Китай в регионе.

«Не думаю, что многие знают, что за «ЭКЮ 911» стоит компания из Китая», — говорит Марко Кордова, профессор факультета социальных наук Национального университета в Эквадоре.

В середине ноября стало известно, что в рамках усилий правительства на сумму 70 миллионов долларов США по укреплению «национальной безопасности» Венесуэла в прошлом году наняла телекоммуникационного гиганта ZTE для создания базы данных «Отечество», опирающуюся на систему электронных удостоверений личности — смарт-карту, известную как «Сarnet de la patria», или «карта Отечества». Команда сотрудников ZTE из Шэньчжэня теперь встроена в специальное подразделение в КАНТВ, венесуэльской государственной телекоммуникационной компании, отвечающей за технологии «Сarnet de la patria» и создания базы данных «Отечество». На китайцах — вся технологическая и интеллектуальная часть будущей системы глобальной обработки данных. И, разумеется, сопровождение системы.

До сих пор раскрытие правительством информации об участии ZTE в проекте «Отечество» было ограничено мимолетной ссылкой в пресс-релизе за февраль 2017 года, в которой сообщалось, что компанией ZTE «была оказана помощь в укреплении технологической базовой составляющей проекта».

Боливия, Эквадор, Венесуэла — согласно опубликованным планам Пекина, развертывание проектов, аналогичных «ЭКЮ 911» и «Бол-110», ведется в Латинской Америке по детализованным до 2050 года планам.