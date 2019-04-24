Президент США Дональд Трамп 19 декабря заявил о своем решении вывести американские войска из Сирии. Для большинства данное решение оказалось неожиданным. Как правило, в основе подобных решений лежит не одна причина, а несколько.

Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Одним из главных мотивов данного шага является желание защитить интересы военно-промышленного комплекса США. Уже известно, что решение о выводе американских войск было принято после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 14 декабря.

В ходе этого разговора, по имеющейся информации, было достигнуто соглашение: Турция не развивает скандал с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а США, в свою очередь, дают возможность Турции разобраться с курдскими вооруженными формированиями на северо-востоке Сирии. Поэтому американские войска покидают Сирию в течение 60−100 дней, что дает возможность турецкой армии через некоторое время начать крупномасштабную военную операцию.

Саудовская Аравия является главным покупателем американского оружия. В ходе визита президента США в королевство в мае 2018 года было подписано соглашение о закупке американских вооружений на сумму в 110 миллиардов долларов. Дальнейшее раздувание скандала с убийством Джамаля Хашогги могло бы привести к введению Конгрессом США экономических санкций против КСА и ограничению продаж продукции ВПК США в эту страну.

Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Есть основания полагать, что турецкие спецслужбы располагают серьезными материалами по инциденту в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и могли бы подлить масла в огонь. Создалась бы такая ситуация, что США просто были бы вынуждены на это отреагировать, в том числе и с помощью экономических санкций. А это привело бы к падению продаж ВПК США, надежным защитником интересов которого является Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп так прямо и говорил: «Boeing, Lockheed, Raytheon, эти и другие компании. Я не хочу нарушить их работу. Я не хочу потерять их заказы».

Еще один интересный факт. Место Джеймса Мэттиса, подавшего в отставку, на посту министра обороны США займет Патрик Шанахан. Патрик Шанахан с 1986 года по март 2017 года проработал в компании «Боинг». Данная компания занимает второе место в мире среди крупнейших производителей оружия. На первом месте американская компания «Локхид Мартин».

Есть и другие причины вывода войск США из Сирии. Одна из них — отсутствие стратегических перспектив для Соединенных Штатов в этой стране. Вмешательство России в 2015 году в конфликт в Сирии и проведение активной контртеррористической операции переломило негативную тенденцию. На данном этапе совершенно очевидно, что нынешнее сирийское правительство останется у власти и перевод под его контроль всей территории страны — это просто вопрос времени.

Поэтому для американцев лучше выйти сейчас и по собственной инициативе, чем выйти потом, но уже под давлением обстоятельств непреодолимой силы. Коренная модернизация сирийской системы ПВО и поставка ЗРК С-300 полностью меняют ландшафт военных действий.

(сс) The U.S. Army Солдаты США

Становится возможным уже в 2019 году установить над Сирией бесполетную зону для авиации тех стран, которые находятся на территории страны без приглашения сирийского правительства. А это: США, Великобритания и Франция. О Турции поговорим позже. Без авиации малочисленные контингенты стран Запада будут испытывать затруднения с логистикой, их наземные конвои будут подвергаться постоянным нападениям. Поэтому все равно придется выходить, но уже понеся тяжелые потери в живой силе и технике.

Кроме того, вывод наземного контингента войск США из Сирии не исключает нанесения ракетных и авиационных ударов из-за пределов сирийской территории, например, для поддержки действий Израиля. В данном случае интересы американского ВПК тоже не страдают, так как одна крылатая ракета «Томагавк» стоит около полутора миллионов долларов США, а после ракетного залпа запас ракет надо восстанавливать.

Кстати, 20 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пятом трехстороннем саммите Греции, Кипра и Израиля заявил, что его страна активизирует свои усилия в Сирии. Кроме этого, он сказал, что Израиль будет это делать при полной поддержке США. Нетаньяху также сообщил, что узнал о выводе американских войск из Сирии 17 декабря в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом (за два дня до официального объявления), а 18 декабря ему по этому поводу звонил госсекретарь США Майк Помпео.

Решение о выводе американских войск кардинально улучшает стратегические отношения США и Турции и не позволяет ей более плотно сойтись с Россией и Ираном. Фактически турецкое руководство всегда говорило, что его отношения с США зависят от подхода к решению курдского вопроса.

Usembassy.gov Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Если США продвигают проект создания курдского квазигосударства, которое будет занимать некоторые территории Сирии, Ирака и Турции, то Турция будет этому активно противодействовать. Соответственно, это фактор, который серьезно осложняет отношения между странами. Это камень преткновения.

Теперь же Турция получает карт-бланш на решение проблемы с курдскими вооруженными формированиями в Сирии, которые она считает сирийской ветвью запрещенной Рабочей партии Курдистана. Кроме этого, США могут получить и другие положительные для себя результаты и создать себе позиции в Сирии с помощью Турции, своего союзника по НАТО.

В случае успеха крупномасштабного наступления Турции на северо-востоке Сирии может быть оккупирована значительная часть сирийской земли. В данной ситуации будет трудно избежать прямых боевых столкновений турецких вооруженных сил с Сирийской арабской армией. Этот факт способен нанести удар по процессу урегулирования ситуации в Сирии, который был налажен в Астане между Россией, Ираном и Турцией.

Ряд российских военных экспертов также высказали предположения о том, что ничто не мешает американцам разместить свои военные базы уже на захваченной турецкой армией сирийской территории.

Сейчас «Сирийские демократические силы», в основе которых курдские отряды Народных защитников, занимают около трети территории страны. Здесь расположено 70% нефтяных месторождений Сирийской Арабской Республики. Лакомый кусочек.

По поводу сирийской земли Реджеп Эрдоган постоянно делает противоречивые заявления: так, чуть более недели назад он сказал, что север Сирии — это юг Турции, а на днях, что его страна не претендует на какую-либо часть сирийской территории.

(сс) kurdishstruggle Курды

Следует учитывать, что Турция — член Североатлантического альянса. Ее вооруженные силы по численности находятся на втором месте в НАТО после ВС США.

В своем недавнем докладе Конгрессу США Пентагон отмечал особую геостратегическую значимость Турции для юго-восточного фланга НАТО. Военное ведомство США считает, что интересы Турции и США в регионе совпадают. В Турции размещено две тысячи американских военнослужащих.

Минобороны США также назвало Турцию ключевым игроком по вопросам сдерживания «государств-варваров». Кроме этого, она участвует в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организаций.

Кстати, сирийское военно-политическое руководство оценивает Турцию в первую очередь как члена НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вывод американских войск из Сирии говорит еще и о том, что Соединенным Штатам уже обременительно нести на себе основную нагрузку по поддержанию гегемонии Запада в мире. У Дональда Трампа есть желание значительную часть этого бремени переложить на своих союзников, которые привыкли прятаться за спиной США. Об этом президент США, в частности, прямо говорил во время своих встреч в Европе.

В условиях вывода американских войск уникальный шанс проявить себя в Сирии получают Великобритания и Франция. Однако есть большие сомнения, что они им воспользуются. А вот Турцию американцам не надо уговаривать, надо только не мешать.

Таким образом, в сложившейся ситуации Сирийской арабской армии важно до начала крупномасштабной военной операции Турции решить вопрос по установлению контроля над нефтяными месторождениями к востоку от реки Евфрат и на позициях на линии соприкосновения с турецкими войсками и их союзниками. Переговоры с «Сирийскими демократическими силами» уже идут, и их успех во многом зависит от позиции курдской стороны.

Роль России на данном этапе заключается в сохранении трехстороннего формата (Россия, Иран, Турция) астанинского процесса по урегулированию в Сирии и недопущении прямых боестолкновений между сирийскими и турецкими военными.