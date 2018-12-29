Подождите. Остановитесь. Задумайтесь. Подумайте о ваших родителях. Их родителях. Родителях их родителей. Вплоть до далёкого прошлого, вообще тайне жизни во Вселенной… Где когда-то первая живая клеточка имела первую оболочку. Но это как-то вряд ли, да. В основном нас интересуют простые жизненные вещи. Как избавиться от прыщей на носу или морщин на лбу? Почему, если слишком сильно нервничать, то начинается экзема или хотя бы внезапно краснеешь? Какую косметику лучше подарить любимым? Как правильно умываться? Откуда берутся родинки и веснушки? И так далее… История жизни на Земле как-то уходит на второй план. Чтобы написать мировой бестселлер про кожу, дерматологу нужно быть внятным, интересным, в меру научным, чуть-чуть шутить (например, про секс, а про что ещё), немного уходить в культурологию, но быстро возвращаться. И не слишком «заумно». Кстати, если хотите заумно, то читайте, например, французских велеречивых психоаналитиков, вот уж где роскошная интеллектуальная болтовня о психоанализе кожи. Книга так и называется — Дидье Анзьё «Я — кожа».

Oz.by Обложка книги Йаэль Адлер «Что скрывает кожа»

Вернёмся пока к нынешней… Доктор из Германии, женщина (уже интересно) пишет про рубцы, секс, паразитов, прочие важные вещи в жизни. Про концлагеря и изделия из человеческой кожи, кстати, не пишет. Пишет про повседневность. Иногда срываясь на рассказ от первого лица. Например, где среди шуточек и прочего описывается случай смерти пациента. Или забавный опыт, когда автору нужно было осмотреть гениталии мужа подруги, причём умолчать о его связи с любовницей по соображениям врачебной этики. Иногда можно обнаружить попытки почти антропологических наблюдений над поеданием «козявок», когда люди ковыряются в носу, например. Бытуют шутки и о картинах Рубенса. Книга в этом смысле сбалансирована: есть тут и для целевой аудитория глянцевых журналов, и для юных биологов, и для юных влюблённых, которые знают, что кожа самое главное, и для стариков… Кожа, которая, как известно, до известной степени граница нас с миром, вообще-то говоря, встречается в самых разных контекстах и просто в виде отшелушившейся пыли по квартире, и в образах идеальных «секс-символов» (фильтры для блокировки интернет-порнографии работают в том числе по принципу блокирования большого количества цвета «розовой кожи»), и в музейных мумиях (мумификация политических лидеров, увы, тоже в книге не освещена, хотя тема ухода за такой важной кожей — тоже интересна). Но главное, кожа есть и на нас самих, если мы подходим к зеркалу и смотрим, как мы взрослеем, а потом стареем… И в словарях. Сами легко вспомните множество идиом: «чувствовать кожей», «человек без кожи» и т. п.

Unbib.mk.ua Страница книги Йаэль Адлер «Что скрывает кожа»

Как ни странно, но в книжке можно даже заметить философию жизни с лёгкой присыпкой из профессионального цинизма, где всё имеет стадии, которые, вероятно, понятны любому практикующему врачу, который знает примерный маршрут от спермы до прозекторской. При этом книжка свёрстана как бы из небольших блоков, нарочито разбита на «курьёзные факты» и легкие для чтения главы и абзацы, формул и сугубо научных графиков в книге нет. Если и есть таблица, то у неё ясное практическое значение. Сколько кому можно загорать. Интересно в таких случаях участие редактора. Как эта книга писалась? Проявление ли это личного таланта практикующего дерматолога, который внезапно ещё и великолепный рассказчик, или плод творчества целой команды литературных негров (кстати, и о цвете кожи разных рас вы тоже много узнаете из книжки)… Из курьёзных фактов вам, в частности, будет рассказано и про то, что малярийные комары летят на запах пота, поэтому часто в Танзании грязные носки вывешиваются перед домом, чтобы комары оставались на них…

Irecommend.ru Страница книги Йаэль Адлер «Что скрывает кожа»

В целом книжка попадает в некоторый тренд популярной медикализации человека. Сейчас, когда, кажется, медицина пытается творить чудеса, популярная медицина тем более. Хотя, как обычно, автор настаивает в предисловии на том, что нужно обращаться к врачу, что книга не пособие по самолечению. Но для многих желание больше узнать о себе до какой-то степени синонимично надежде стать более здоровым. Из нетривиальных советов автор книги подчёркивает опасность ультрафиолета и особенно соляриев для кожи. Короче говоря, чтение крайне занимательное. Будет тут и про мифы об уходе за кожей, и вообще, почти энциклопедия дерматовенерологического дела. Для тех, кто хочет больше ужасов, — можно потом на десерт пролистать какой-нибудь фотосправочник кожных тропических паразитарных болезней, для тех, кто хочет больше ужасов, но чуть более в сторону «эстетики», — пролистать справочник, точнее каталог, с татуировками, которые перешли из тюрем к хипстерам (и согласно книжке тоже не особо полезны), шрамированием, или даже подвешиваниями за кожу, что стало популярной полубдсм-практикой в некоторых субкультурах. Короче говоря, главная ценность таких книжек, что перед нами, пусть краткий, но путеводитель по «коже» в самые разные стороны. Включая современное представление об уходе за кожей. Особенно важной книга может оказаться для тех, кто сталкивается с болезнями кожи, многие из которых хронические, а часто почти неизлечимые. Как оказывается, в них почти всегда есть системные и психологические компоненты. Увы, кожа связана со всем остальным… Мораль книжки довольно очевидна. Лучше быть здоровым и красивым. Есть хорошую и полезную еду. Жить в прекрасной стране. С хорошим сбалансированным климатом и пенсией, и меньше волноваться. Тогда и морщин будет меньше, и прыщей. А вот как это всё сделать — про это надо читать в какой-то другой книжке. Какой — там не написано.