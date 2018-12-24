



Иван Шилов ИА REGNUM Вера

На сегодняшней службе, 24 декабря, звучали хорошо известные и многократно повсюду в религиозной литературе цитируемые слова о свидетелях веры из XI главы Послания к Евреям апостола Павла:

«Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Чермное море, как по суше, — на что покусившись, Египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские, по семидневном обхождении. Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их другим путем), не погибла с неверными».

Иван Айвазовский. Переход евреев через Красное море. 1891

Павел настаивает на том, что вера есть сильнейший инструмент, да и наипервейший, которым предполагается производить благоприятный исход любого начатого дела. Перечислив множество свидетелей, которые исполняли свое дело с верой, он заканчивает эту часть своего рассуждения довольно неожиданным сообщением, что «все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Выражение, переведенное как «не получили обещанного», подразумевает, что им чего-то пообещали, они поверили, а им показали фигу. Это неверно, потому что как раз что обещалось, в основном и выполнилось, так и сказано, что, например Авраам имел обетование, оно было выполнено.

«Обещание», «обетования» — это разные переводы одного слова, обетование и есть обещание Бога. Поэтому правильно здесь читать как «не получилиобещания». То есть речь о том, что, исполнив веру, все эти люди никаких иных дальнейших обетований не получили. Чуть далее Павел называет Христа «совершителем веры», и, следовательно, об этом обетовании — обетовании вечной жизни — он и говорит. Человек, как и любое живое существо, не хочет умирать. Страх смерти в той или иной мере сопровождает всю его жизнь, он совершенно нормален, естественен. Прямым следствием из «не хочу умирать» является «хочу жить». Мысленным ответом на такое, как и любое хотение, желание будет стремление к осуществлению. Желание, если кто не знает, это такой позыв, который требует исполнения, осуществления. И тут возможны варианты. Первый из них — погасить позыв, отметив для себя, что «это невозможно».

Хочу — не хочу, все равно все умрем. И совсем не обязательно полагающий так человек теряет контроль над собой и пускается во все тяжкие. Известное выражение персонажа Достоевского о том, что если Бога нет, то все дозволено, не является ни правилом, ни обобщением. Немало людей, для которых и Бог есть, и все дозволено тоже. Достаточно в список дозволенного от имени Бога прописать некоторые условия, и разницы между «Бог есть» и «Бога нет» на практике уже не заметить. Дозволено так и эдак. В случае с «Бог есть» даже бывает еще хуже, поскольку непозволительное по человеческим меркам, выходит, санкционировано с самого верху. Человеческая история поведала много историй, когда от имени Бога вытворялось самое бесчеловечное.

Микеланджело. Сотворение Адама (фрагмент)

Итак, суть не в «наличии» в голове у человека предположения о том, что «есть Бог». Или «наверное там что-то все же есть». По крайней мере к вере все это отношения не имеет, в лучшем случае гарантирует страх наказания, по природе самой своей вещь пассивную и бездеятельную. А верой Павел, как выше было отмечено, считал деятельность, направленную на благоприятное изменение человеческого будущего. Все перечисленные им свидетели не получили обещания, что впереди есть просвет, они шли к свету во тьме, не зная, есть ли свет жизни дальше или его нет. Отсюда второй ответ на присущее естеству желание жить: иметь веру, что свет есть. Что, исполняя доброе дело, ты исполняешь его не лишь ради одного момента, который забудется и никем не помянется, а тем самым констатируешь вечность жизни и приближаешь ее наступление для всех. Поэтому и Христос здесь Павлом назван «совершителем веры».

Из приведенного рассуждения апостола очевидно следует, что природное человеческое свойство, вера, требует дальнейшего развития и совершенства. Просто «верить в Бога», в наличие, так сказать, «где-то там чего-то там» по имени Бог, совершенно бессмысленно. На это указывал и постоянный оппонент Павла, апостол Иаков, считавший, правда, что веру надо подтверждать делами («покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих»), что для Павла, видимо, сильно смахивало на отчетность перед самим собою и людьми и стояло на грани уже маловерия. Совершенство веры для Павла достигалось подстегиванием ее неустанным интересом, «гонитесь любовью», учил он, дела посыпятся сами и не в виде демонстрации, а ради исполнения того самого обетования, которое исполнилось во Христе.