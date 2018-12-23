В том или ином виде НКО действуют во многих странах. Они поводят конференции и семинары, занимаются волонтерской деятельностью. Однако, увы, не всегда во главу угла при этом ставятся интересы местных жителей. Бывает, что истинная цель НКО — дестабилизация политической обстановки.

Commons.wikimedia.org Флаг Мадагаскара

В качестве примера можно привести островное государство Мадагаскар, где сейчас идет подсчет голосов после второго тура президентских выборов. На данный момент лидирует Андри Раджоэлина. Одновременно с этим активизировались зарубежные НКО, поддерживающие второго кандидата — угодного Западу Марка Равалуманану. Они не только вбрасывают фейки в инфополе, но и предположительно готовят беспорядки и акции протеста на случай проигрыша Равалумананы.

На Мадагаскаре действует свыше 20 некоммерческих организаций: Open Society Foundation, Фонд Макартуров, USAID, NED, Центр стратегических и международных исследований, «Корпус мира» и другие.

«Корпус мира» входит в госдепартамент США в качестве независимого агентства и формально занимается продвижением английского языка и американской культуры. На деле же можно наблюдать, как он пытается повлиять на ход выборов в Мадагаскаре. Члены организации оказывают финансовую поддержку оппозиции, плюс проводят прямую агитацию среди местного населения. В частности, малагасийцам навязывают идею о том, в случае поражения Равалумананы необходимо устраивать протестные акции, готовят их к противостоянию с органами правопорядка. Об обучении английскому языку никто не вспоминает.

Активно работает с молодежью и UNICEF. Она занимается подготовкой педагогических кадров и снабжает школы в Мадагаскаре учебными материалами. Также UNICEF организовала оригинальные курсы по ведению блогов в интернете. Для участия были специально отобраны 70 молодых островитян, по странному совпадению — именно во время проведения выборов.

Iudexvivorum UNICEF

Из британцев можно отметить Вестминстерский фонд в поддержку демократии. Он отправил на Мадагаскар 86 «профессиональных» наблюдателей. Однако, по словам очевидцев, эти наблюдатели только сорили деньгам и занимались подкупом избирателей. Данный факт косвенно подтверждают и документы самого фонда. Необходимость его присутствия на выборах вообще вызывает вопросы. По словам главного наблюдателя миссии ЕС на Мадагаскаре, избирательный процесс идет прозрачно, мирно, без значительных нарушений.

А то время как местные жители мирно ждут итогов голосования, представители транснациональных корпораций переживают, что победу одержит неудобный им кандидат Андри Раджоэлина. Его рейтинги весьма высоки на всей территории острова, а вот Марк Равалуманана такой популярностью не пользуется. Если он каким-то чудом всё-таки победит, то Мадагаскар с большой долей вероятности ждет раскол и сепаратистские требования от многих регионов страны.

Особую опасность для социальной и политической обстановки в стране представляют фонды идеолога цветных революций Джорджа Сороса. Если после победы Раджоэлина не сможет оперативно взять ситуацию в свои руки, его противники из-за океана могут попытаться устроить революцию. Глава миссии USAID на Мадагаскаре, Джон Данлоп, был отправлен на остров непосредственно перед выборами. Не исключено, что подрывная работа уже ведется.

Послужной список у Данлопа богатый. Он отметился работой в Афганистане, Ираке, Руанде, Восточном Заире и Южном Судане в составе различных западных НКО. На благополучии местных жителей его работа, впрочем, не сказалась. Наоборот, во многих странах ситуация стала только хуже. И сейчас он явился на Мадагаскар.

Помимо работы «на местах», западные структуры создают негативный имидж политической системе Мадагаскара. Так, в СМИ распускались слухи о нечестности местных властей и вероятных фальсификациях в ходе выборов. Это делалось ради того, чтобы в любом случае поставить у власти нужного американцам кандидата, а если не выйдет, то создать почву для прямого вмешательства извне.

На примере Мадагаскара можно воочию наблюдать, насколько опасными могут быть НКО. Иногда итогом их деятельности становится тотальная разруха и распад государства. Остается лишь надеяться, что Мадагаскар минет участь сия.