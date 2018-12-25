



Иван Шилов ИА REGNUM

В США одобрили продажу Patriot Турции

Как сообщает NTV, США приняли неожиданное решение. Пентагон объявил о том, что он одобрил продажу Турции противоракетного комплекса Patriot стоимостью 3,5 миллиарда долларов. В заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства обороны США, говорится, что продаже подлежат 80 ракет GEM-T типа Patriot и 60 ракет другого вида. Согласие Пентагона должно быть санкционировано Конгрессом США. Пока что оно еще не означает, что соглашение между двумя странами было подписано или что переговоры принесли положительный результат. По сообщению военного ведомства, планируемая сделка касается радиолокационных систем, станций для управления и пуска ракет. Кроме того, проект требует наличия оборудования для связи, генераторов, технической документации, учебного оборудования, а также обучения персонала, запасных частей, групп технической помощи (TAFT), инжиниринга, логистической поддержки, системной интеграции и контроля, полевой поддержки и поддержки иных программ.

От чего откажется Турция?

Если Турция не откажется от С-400, сможет ли она приобрести системы Patriot у Вашингтона? Одобрение американского Сената связано с отказом от покупки С-400? Эдже Гекседеф из BBC Türkçe попробовала найти ответы на эти вопросы. Один из пресс-секретарей государственного департамента США, которому служба новостей BBC адресовала эти вопросы, напомнил, что, в конце концов, Patriot является совместимой с НАТО и проверенной альтернативой С-400: «США на протяжении десятилетий открыто заявляет о своем желании сотрудничать с Турцией по вопросу систем противоракетной обороны и зенитно-ракетных комплексов. Предоставляет различные возможности для того, чтобы Анкара могла оценить Patriot и сравнить с другими комплексами». Пресс-секретарь подчеркнул, что продажа С-400 еще до начала переговоров по комплексам Patriot может привести к новой программе санкций, затрагивающей сделки между Турцией и США по приобретению многих видов оружия и военных самолетов. «США ясно выразили свою серьезную озабоченность по поводу планов Турции о приобретении российских систем ПРО С-400. Турцию предупредили о возможных последствиях покупки С-400. Это может быть как пересмотр вопроса об участии Турции в программе F-35, так и санкции против отдельных лиц, частных компаний и государственных учреждений, вводимые США против своих врагов по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — заявил источник. Представитель турецкой службы безопасности, беседуя с BBC, заявил, что Турция не планирует отказываться от подписанного соглашения по С-400: «Турция не оставит гнить системы ПРО за 2,5 миллиарда долларов только из-за того, что они не являются совместимыми с НАТО».

Zachi Evenor Patriot

«Турецким властям дали понять, что это плохая идея»

Обозреватель газеты Hurriyet Джансу Чамлыбель пишет о том, что представитель Сирии в США Джеймс Джеффри сделал заявление в отношении операции турецких вооруженных сил на востоке Евфрата в регионе, подконтрольном «Сирийским демократическим силам». Как сообщает Чамлыбель, Джеффри задали вопрос: «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит о том, что президент США Дональд Трамп положительно смотрит на операцию на востоке Евфрата, в то время, как Пентагон считает ее недопустимой… Американские власти не могут прийти к консенсусу в этом вопросе?». Джеффри в свою очередь ответил следующее: «Мы считаем, что операция в северо-восточной Сирии — плохая идея. Об этом сообщили турецкой стороне во время переговоров на всех уровнях, включая президента (Трампа)».

Доставка десанта и бронетранспортеров на границу с Сирией

Согласно CNN Turk, турецкие десантники и военные машины, не так давно переправленные в Хатай в качестве подкрепления на сирийской границе, двинулись в сторону Килиса. В то же время бронетранспортеры, направленные турецкими вооруженными силами в качестве подкрепления воинским частям, прибыли в Хатай. Предоставлены данные по государственным расходам за ноябрь в рамках подготовки к «Операции на востоке Евфрата». На боеприпасы и безопасность в прошлом месяце был израсходован 1 миллиард 652 миллиона лир, а общий бюджет за 11 месяцев превысил 8 миллиардов.

Заседание министров по сирийскому вопросу в Женеве

Как сообщает NTV, ООН, Турция, Иран и Россия пришли к компромиссу по поводу создания новой Конституции Сирии. Министры иностранных дел трех стран встретились в швейцарской Женеве для того, чтобы обсудить конституционный вопрос в рамках попыток поиска политического решения сирийского кризиса. Процесс переписывания Конституции Сирии был предусмотрен законом № 2254 Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в рамках политического переходного процесса. Во время Конгресса национального диалога Сирии в Сочи в январе 2018 года представители Турции, Ирана и России, а также сирийская сторона приняли решение о создании Конституционного комитета. В Конституционный комитет, состоящий из 150 человек, вошли по 50 представителей режима и оппозиции, а специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стеффан де Мистура должен был выбрать еще 50 человек — представителей сирийской интеллигенции и гражданского общества.

МИД России Встреча министров иностранных дел в Женеве

США готовятся вывести свои силы из Сирии

Газета Hürriyet, ссылаясь на The Wall Street Journal, сообщила, что США готовятся вывести все свои военные силы с севера Сирии. Трамп заявил: «Мы побороли ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — единственную причину, по которой мы находились в Сирии». По информации, полученной от «компетентных лиц», американская армия готовится полностью уйти с севера Сирии. В материале говорится о том, что этот шаг приведет к хаосу в стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке, а также вызовет сомнения по поводу борьбы США с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время американцы располагают 15 военными базами в северной части Сирии, в регионе, занятом «Отрядами народной самообороны» / Рабочей партией Курдистана. Строительство трех баз в Дейризоре и Хасеке все еще продолжается. Возможно, это решение было принято после того, как Эрдоган на прошлой неделе в телефонном разговоре с Трампом «пригрозил начать операцию против американского партнера «Отрядов народной самообороны"/ Рабочей партии Курдистана.

В Турции учредили Космическое агентство

По данным SamanyoluHaber, в Турции официально учредили Космическое агентство Турции, работа над созданием которого продолжалась в течение долгого времени. «Наши национальные интересы теперь будут соблюдаться и в космосе», — заявил турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк. Указ президента о создании Космического агентства Турции был опубликован в правительственной газете Resmi Gazete. Главный штаб Космического агентства, которое будет работать при министерстве промышленности и технологии, расположится в Анкаре. Агентство будет административно и финансово автономным, ему выделен собственный бюджет. В цели входит разработка и реализация национальной космической программы. Также Космическое агентство будет исследовать проекты и стипендии в рамках программ Совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK) с целью удовлетворения потребностей в области космической и авиационной науки и технологий.

Gov.tr Пуск ракеты-носителя

Дело 17 декабря «Большая взятка»

Дело от 17 декабря 2013 года «Большая взятка» стало самым крупным антикоррупционным расследованием в истории Турецкой Республики, информирует TR724. С того дня в Турции всё изменилось. Судебная система, система безопасности и другие системы изменили свой курс, тем самым изменив курс всей страны. Взяточничество и коррупция были вскрыты шаг за шагом решениями суда, а каждый этап расследования был задокументирован. Однако политическая власть, пойманная с поличным, вместо того, чтобы оправдаться перед судом, растоптала всю правовую систему криками о «государственном перевороте». Через некоторое время показания 29-летнего турецкого гражданина иранского происхождения Резы Зарраба, которого судили в Соединенных Штатах, стали кошмаром для представителей власти. Расследование дела «Большая взятка» началось 13 сентября 2012 года с доклада Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK). Как утверждалось в докладе, группа под предводительством Зарраба с помощью поддельных документов занималась отмыванием иранских денег в Турции и переправляла их за рубеж (из-за эмбарго отправка была невозможна). Например, тысячи тонн пшеницы с помощью поддельной документации импортировались в Дубай, который не выращивает пшеницу. Проблема заключается в том, что система, созданная для того, чтобы отмывать иранские деньги, привела к потере Турцией миллионов долларов. Комиссия, которая взималась бы в нормальных условиях с использованием реальных документов и с проведением сделок через банки, оседала в карманах 3−5 политиков. Была установлена связь четырех турецких министров с управляющим банка Halk Bank Сулейманом Асланом. К примеру, во время обыска в доме управляющего банком в обувных коробках и в мочалках в ванне было найдено примерно 2,5 миллиона долларов. А в доме сына министра внутренних дел Турции Муаммера Гюлера был обнаружен 1 миллион 200 тысяч долларов. В течение 11 месяцев следствия неоднократно менялись судьи и прокуроры, и в результате 17 октября 2014 года по делу было вынесено решение о прекращении судебного преследования. «В рамках расследования не было найдено надлежащих доказательств, элементов преступления и не обнаружена какая-либо организация», — говорилось в решении. Миллионы долларов, изъятые полицией, возвратили владельцам! После этого началась самая большая волна арестов в истории Турции.

Hüseyin Öcal Halk Bank

Строительство железной дороги Карс-Тбилиси оплачено, но не завершено

Али Экбер Эртюрк из газеты Sözcü пишет о том, что отчет, подготовленный после крушения поезда в Анкаре, выявил интересные результаты. В отчете подчеркивается, что многие железные дороги в Турции были введены в эксплуатацию до завершения установки системы сигнализации. Тендерные проекты были сданы еще до окончания важнейших работ, касающихся безопасности, таких как сигнализации и электрификация. Одной из таких железных дорог стал проект Карс-Тбилиси стоимостью 700 миллионов лир. Было объявлено, что строительство железнодорожной линии Карс-Тбилиси завершено, торговый путь открыт. И если торговый путь действительно был открыт, то заявление о завершении проекта далеко от правды. Значительная часть производства не была завершена из-за того, что кончились выделенные на проект средства. В первую очередь не было завершено строительство указанных в контракте тоннелей и надстроек, а также систем электрификации, телекоммуникации и сигнализации. Для завершения строительства будет проведен второй тендер.

«Охота на ведьм» вышла за всякие рамки!

Согласно материалу Aktifhaber, в 14 городах провинции Балыкесир, а также в Турецкой Республике Северного Кипра по обвинению в использовании телефонов-автоматов было арестовано 27 человек. Генеральная прокуратура Анкары вынесла решение о задержании 64 военнослужащих командования сухопутными войсками и главного управления жандармерией в рамках расследования о связи с движением «Хизмет». В результате расследований в Бурсе и Стамбуле по обвинению в использовании программы Bylock было задержано 28 военнослужащих, в том числе отставных, а также 18 гражданских лиц. Прокуратура Стамбула вынесла решение об аресте 39 человек в 12 городах страны. Решением прокуратуры Анкары было задержано 12 начальников полиции, 16 капитанов и комиссаров и 21 офицер полиции.

(сс) bssmadeit Смартфон

«В обвинении Альптекина все дороги ведут к Эрдогану»

Как сообщает TR724, не так давно было заведено дело против Экима Альптекина, который встречался с бывшим помощником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном от лица правящей турецкой Партии справедливости и развития и организовал встречи турецких министров иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и министра энергетики Берата Албайрака. Альптекина обвиняют в «шпионаже от имени иностранного государства» и «сговоре» с Флинном. В обвинительном заключении упоминаются два турецких министра и два высокопоставленных турецких лидера. Турецкие министры — это Чавушоглу и Албайрак. Имена двух высокопоставленных лидеров не сообщаются, однако некоторые факты не оставляют сомнений в том, что это Эрдоган и спикер парламента Турции Бинали Йылдырым. Масштабы расследования, изначально проводимого федеральной прокуратурой штата Вирджиния, увеличились после обвинений, выдвинутых специальным прокурором Робертом Мюллером в ходе следствия. Биджан Киан и Альптекин обвиняются в «секретном сотрудничестве с целью оказания влияния на американских политиков и общественность таким образом, чтобы это сыграло на пользу турецкому правительству, требующему выдачи турецкого гражданина». Предполагается, что кампания финансировалась турецкой стороной: «Бюджет проекта составлял около 20 миллионов долларов, а турецкие власти информировались обо всех изменениях в ходе дела».

«Здесь никого не арестовывали»

По сообщению Shaber3, Адам Класфелд, внимательно следящий за важными судебными делами в США, ссылаясь на информацию, полученную от судебных органов штата Нью-Джерси, сообщил следующее: «Чавушоглу на сегодняшней пресс-конференции заявил о том, что в Нью-Джерси были задержаны «гюленисты». Однако пресс-секретарь прокуратуры Нью-Джерси сказал мне, что «здесь никого не арестовывали». В материале одной из самых тиражированных немецких газет Bild одного эксперта спросили о том, возможна ли на самом деле выдача или депортация из США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которой в последнее время манипулирует ПСР в СМИ. Ему задали вопрос, выдаст ли Трамп Турции «ее самого главного врага», а также напомнили слова Чавушоглу (которые потом опроверг Белый дом) о том, что «Трамп на саммите G-20 заявил, что «они работают над экстрадицией Гюлена и еще многих других лиц». Эксперт по Турции Кристиан Брейкель ответил следующее: «Эрдоган неправильно понимает американскую систему и думает, что в США, как и в Турции, Трамп сам в одиночку может принимать подобные решения. Трамп, может быть, и хочет это сделать, может быть, и сделает, однако американцам обязательно нужно решение суда, а сейчас это не представляется возможным». Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя перспективу выдачи Гюлена, ответила: «Мы рассмотрим этот вопрос. Наш президент пока еще не принял какого-либо решения».

Diyar se Фетхулах Гюлен

Рухани о Турции

Согласно информации в газете Cumhuriyet, президент Ирана Хасан Рухани по приглашению Эрдогана посетил Турцию в рамках Пятого заседания ирано-турецкого Совета сотрудничества на высшем уровне. Президент Ирана отметил, что у Турции и Ирана есть много общего в культурном, историческом и религиозном плане. «Реакция Турции и лично президента Эрдогана на заговор против Ирана в виде санкций, введенных США, была очень правильной и уверенной», — заявил Рухани. В Анкаре обсуждались двусторонние, региональные и международные вопросы. Главной темой на повестке дня стали экономические отношения между двумя странами. Были затронуты темы сотрудничества в банковской сфере, сферах торговли, энергетики, нефти и природного газа, а также подписаны важные соглашения. Рухани подчеркнул, что сейчас они располагают очень прочной основой для расширения отношений: «За последние 2−3 года обе стороны подтвердили, что объема торговли в 10 миллиардов долларов уже недостаточно, и эту сумму нужно увеличить до 30 миллиардов». Эрдоган в свою очередь заявил: «В период усиления несправедливого, по нашему мнению, давления на Иран мы будем продолжать стоять рядом с иранским братским народом». Он напомнил, что последний раз две стороны встречались 7 сентября 2018 года в Тегеране во время Трехстороннего саммита: «В то время, как на Иран пытаются оказать давление посредством санкций, этот визит, по моему мнению, имеет особенное значение. Я думаю, что тот импульс, которого нам удалось достигнуть во время взаимных визитов на высшем уровне, будет служить интересам обеих стран, в результате чего будут предприняты результативные шаги».

Критическое предупреждение Интерпола

Deutsche Welle Türkçe пишет, что генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток выступил с заявлением о том, что многие люди, арестованные и осужденные за действия, связанные с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будут освобождены спустя несколько лет, и это вызовет новую волну преступлений. Генеральный секретарь Интерпола отметил, что обвиненные в поддержке террористических организаций лица «были осуждены на два, три, может быть, четыре года или пять лет, потому что они не были признаны виновными в конкретных террористических атаках. Во многих частях мира это первое поколение террористов, и эти ранние террористы будут освобождены через несколько лет». И добавил, что возможна новая волна атак «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2.0». Сток подчеркнул, насколько важна возможность отслеживать предполагаемые перемещения этих лиц с помощью базы данных Интерпола по их поддельным и украденным паспортам, и поделился информацией о том, что они создали новую базу данных, в которую вошли профили 44 тысяч иностранных боевиков, сражающихся в Сирии и Ираке.