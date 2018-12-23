Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала ТRТ сообщил, что 8 января в Вашингтоне он намерен обсудить процесс вывода американских войск из Сирии. Правда, турецкий дипломат пока не уточнил уровень предстоящих переговоров. Накануне Анкара заявила, что поддерживает решение президента США Дональда Трампа о выводе военных из Сирии и откладывает на некоторое время намеченную военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. По словам Чавушоглу, «отсрочка операции необходима, чтобы не допустить случайного ранения американских военнослужащих во время того, как они будут покидать Сирию».

U.S. Department of State

Добавим и американские утверждения о том, что решение о выводе военных из Сирии оказалось неожиданным даже для самого ближайшего окружения американского президента. Но Анкара заранее обладала такой информацией. The Washington Post сообщает, что на эту тему Трамп вел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом еще в Аргентине во время недавнего саммита «Большой двадцатки». После этого проблема обсуждалась и с Великобританией. Знали ли об этом в Москве? По всем признакам — да. На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин не случайно говорил: «Если США приняли решение вывести свой контингент (из Сирии — С.Т.), это правильно. Присутствие американских войск в Сирии нелегитимно, оно не подтверждено решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций». Так что шаг Трампа не был «ударом вслепую» в отношении своих некоторых союзников, в частности, Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в Аргентине

Правда, тут не обошлось без конспирологических заключений. Так, американское издание Miami Herald утверждает, что президент «своим решение преподнес к Рождеству подарок Путину, чтобы смягчить полученный им удар от Константинопольского патриарха по расколу восточного православия, за которым стоит Вашингтон» и, мол, теперь «расширяется доступ России к теплым водам и богатым нефтью месторождениям библейского Ближнего Востока». По версии французской газеты Le Figaro, всё обстоит иначе, Трамп решает другие задачи. Первая: не допустить вступления в вооруженное противостояние с Турцией из-за сирийских курдов, чтобы не потерять эту страну в качестве союзника по НАТО. В этой связи специальный представитель государственного секретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что «американская поддержка курдов была тактической и временной, речь можно вести о более обширной сделке» между Трампом и Эрдоганом, которая «помимо Сирии, охватывает продажу ракет Patriot Анкаре, чтобы закрепить Турцию в НАТО, в то время как ее обхаживает Россия».

Вторая версия: вывод американских войск из Сирии вписывается в «иранский сценарий» укрепления позиций Тегерана и ливанской военизированной группировки «Хезболла», что создаст проблемы для Израиля. Существует, наконец, третья версия: ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действительно потерпело серьезное поражение в Сирии, но полностью не уничтожено. Министр обороны Франции Флоранс Парли сказала так: «Мы не разделяем мнение о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожена. Это чрезвычайно серьезное решение, мы считаем, что работа должна быть закончена». ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может возродиться, как это произошло в Ираке, когда войска США покинули эту страну в 2011 году. Плюс к тому потенциальные военные действия Турции против сирийских курдов, что в свою очередь может привести к последующим террористическим атакам курдов в Турции. Хотя Reuters полагает, что, «оказавшись без поддержки США, курды могут попытаться самостоятельно защитить удерживаемую территорию и от сирийского режима и от турецких войск, или же заключить на определенных условиях сделку с Дамаском». Компромисс с курдами позволит сирийскому руководству вернуть под контроль значительный кусок сирийской территории, за исключением сирийского севера, который Турция считает стратегической буферной зоной против курдских сил.

Иван Шилов Курды

Вообще, сценариев возможного развития событий в регионе напрашивается множество, так как американский уход меняет расклад сил не только на сирийском северо-востоке, но и в регионе в целом. Если же говорить конкретно о Турции, то в ходе визита Чавушоглу в США Анкаре придется решать вопрос о своих дальнейших действиях, начинать ли антикурдскую операцию на востоке от Евфрата. Если да, то когда, если нет, то что-то должно измениться. Но что именно? Станут ли на этом пути барьером усилия с участием Турции по организации конституционного комитета, уполномоченного реформировать основной закон будущей Сирии? Пока никто не знает, у кого теперь больше развязаны руки: у Вашингтона или у Москвы с Анкарой и Тегераном как участников Астанинского процесса. Так что назревает важный саммит лидеров России, Турции и Ирана, чтобы принять решение о дальнейших шагах.