Под конец текущего года президент США Дональд Трамп всё-таки решил удивить планету. 19 декабря многие мировые СМИ распространили почти сенсационные новости — о том, что Трамп приказал начать вывод американских войск из Сирии. Пресс-секретарь Белого дома заявила об этом буквально сразу после того, как Трамп написал в своём Twitter о «победе» в Сирии над террористической организацией «Исламское государство"* (ИГ*). Впрочем, авторитетное агентство Bloomberg (США-Израиль), которое в свою очередь ссылалось на «свой источник в Вашингтоне», известило об этом мир на несколько часов раньше, чем выступила с заявлением Сандерс. И согласно сообщению Bloomberg, военные США уже работают над тем, чтобы как можно скорее выполнить приказ американского президента.

Ал Асад Башар

Решение Трампа неоднозначное. И не зря уже 20 декабря, как сообщила телестанция Sky News Arabia, проамериканская вооружённая коалиция «Сирийские демократические силы» (SDF), костяк которой составляют курдские формирования «Отрядов народной самообороны» (YPG), осудила решение Вашингтона вывести войска из Сирии и назвала его «ударом кинжала в спину». Однако пока до конца вчитаемся в слова Сандерс: «Это решение означает переход к новой фазе кампании». Сандерс подчеркнула, что Вашингтон и его союзники в случае необходимости готовы вернуться и защитить американские интересы. «Мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и любых способов проникновения через наши границы», — добавила она. Даже Великобритания не согласилась с США. Замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в своем Twitter сообщил, что не согласен с Трампом, так как «ИГ* трансформировалось в другие формы экстремизма, а угроза никуда не исчезла». Бурно реагировали и сенаторы-однопартийцы Трампа, например, Линдси Грэм, Марк Рубио и другие.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Британское агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что вывод войск займёт от 60 до 100 дней. Также, по информации агентства, в течение 24 часов из Сирии эвакуируют всех сотрудников госдепартамента США. Госдеп и ранее, в 2011 г., эвакуировал своих представителей и членов их семей, но тогда вывозили только тех, чьё присутствие в Сирии не было необходимым. Сейчас, как видим, речь идёт обо всех — следовательно, и о спецпредставителе госсекретаря США по Сирии Джеймсе Джеффри. И эта тонкость — из числа тех, которые должны стать причиной озабоченности. Выходит, что США готовятся к новой войне — только непонятно, против Сирии или, допустим, против Ирана и России в Сирии? Однако заметно, что США не хотят держать в Сирии дипломатов, избегая ситуации, когда дипкорпус США мог бы стать заложником ситуации. Так или иначе, но в решении Трампа есть множество «подводных камней». И исключать прямое нападение на Сирию пока нет оснований. Если вспомнить тот же «ливийский сценарий», то ведь всё начиналось-то с массированных авианалётов. И только когда бомбёжки и ракетные обстрелы не дали «нужного результата», Запад решился на заброску своих войск спецназа в Ливию. В Сирии поступили по-другому: вначале сделали ставку на марионеточных деятелей и разного рода террористические «прокси-армии» спецслужб Запада и Израиля. Но теперь и марионетки «в загоне», и террористы в разобранном состоянии и продолжают дробиться. Да, есть фактор присутствия военных из России и Ирана, есть фактор батарей ЗРК С-300, оперативно поставленных Россией в Сирию и уже развёрнутых на полноценное боевое дежурство. Тем не менее риски того, что Запад всё-таки может вернуться к «ливийскому сценарию» для Сирии, пока сохраняются.

Есть ещё кое-что, напрямую связано с решением Трампа о выводе войск из Сирии. На это практически не обращают внимания, и зря. Дело в том, что 19 декабря, как сообщало агентство ТАСС, до решения Трампа Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центробанка страны, повысила по итогам заседания 18 декабря базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 2,25−2,5%. Именно после решения ФРС президент Трамп и начал свою операцию по «переходу к новой фазе кампании» в Сирии. Деньги везде и у всех — главный движитель войны, тем более — в США. А 20 декабря Трамп продолжил сам себя поздравлять с «победой» над ИГ* в Сирии, причём усиленно и артистично делал вид, что это не сирийцы и иранцы брали в плен спецназовцев США на позициях террористов ИГ* в Восточном Алеппо (2016 г.) и Восточной Гуте (зима-весна 2018 г.), и это не сирийская и иранская разведки многократно разоблачали США, обвиняя Америку в спасении и эвакуации главарей ИГ* из освобождённых районов Сирии в Ирак, Афганистан и другие страны. При этом Трамп уверен, что самые недовольные от вывода американских войск из Сирии — это, мол, руководство Сирии, а также Россия и Иран. Мол, вот они «не воевали», а американцы «воевали и победили ИГ*». А теперь Дамаск, Москва и Тегеран «недовольны», потому что «теперь им самим придётся воевать». Честно говоря, это — детский лепет, ибо, во-первых, с 2012 г. власти Сирии в основном обвиняли США и возглавляемую американцами «международную коалицию» в оказании помощи террористам, а также в том, что бомбардировки «международной коалиции» сирийских городов и сёл в основном были чистейшими преступлениями против человечности, поскольку жертвами акций США и их союзников становились именно гражданские лица, а не боевики террористических групп. Наконец — и с какой панталыки быть недовольными выводом войск США именно Сирии, России и Ирану, если только они и требовали в течение всего конфликта в Сирии, чтобы из этой страны безоговорочно вышли бы все, кто вторгся в Сирию без согласия сирийского правительства? Впрочем, с логикой было плохо не только у Трампа — а у всех президентов США, начиная с Джорджа Буша-младшего…

Telfair Brown Джордж Буш — младший в 2007 году

Немаловажен и вопрос, а сколько же человек будут выводить из Сирии США. Вашингтон утверждает, что выводу из Сирии подлежат, мол, всего около 2 тысяч военных. Ссылаются американцы на заявление официального представителя Пентагона Роба Мэннинга от 7 декабря 2017 г. Но это же просто игра — в данном случае, цифрами. В том же декабре 2017-го Мэннинг признавался, что в соседнем Ираке сохраняются американские силы численностью 5,2 тыс. человек, но никто не контролирует, в том числе и по положению на декабрь 2018-го, сколько раз и в каком количестве американские военные переходили из Ирака в Сирию или из Сирии — в Ирак. Ведь на северо-восточном участке сирийско-иракской границы контроль осуществляют как раз американцы и курдские отряды из проамериканского блока SDF. По свидетельству разведок Сирии и Ирана, военные США неоднократно из Ирака вторгались в Сирию. Кроме того, иранское агентство ISNA дважды — в 2015 и 2016 гг. — сообщало, что в ряде случаев США перебрасывали энное количество военных со своих баз в Кувейте в Сирию. А известно, что в целом в Кувейте Вашингтон содержит 6350 солдат и офицеров. Наконец, никогда не упоминалось, сколько военных США «скрывалось» на позициях террористов в различных местностях Сирии, а также на южной базе для военной подготовки представителей «умеренной оппозиции в Эт-Танфе. В конце концов, например, по итогам освободительной операции в Восточном Алеппо были взяты в плен минимум 22 американских офицера-спецназовца, 21 — из Франции, 62 — из Турции, 16 — из Англии и 7 — из Израиля (см. https://www.veteranstoday.com/2016/12/17/breaking-syrian-special-forces-captured-14-us-coalition-officers-captured-in-aleppo/). Даже по этому эпизоду понятно, что в Сирии американских военных значительно больше, чем это признавал в 2017 г. Мэннинг. Интересно, что сейчас зациркулировали сведения также о том, что якобы США собираются и свою базу в Эт-Танфе эвакуировать в Иорданию. Что ж, поживём — увидим.

Ещё один вопрос — допустим, вывели своих военных американцы. А что будут делать со своими базами в Сирии? Демонтаж — или передадут в руки хотя бы курдов из отрядов YPG? Ещё вопрос — американцы успели создать блок-посты (совместно с курдами) на ряде участков границы Турции и Сирии. Уйдут ли американцы с этих блок-постов? И если базы США всё-таки останутся и не будут демонтированы, то останутся ли на базах американские военные? Третий вопрос — что произойдёт, если через 60−100 дней США не выведут свои войска или выведут не всех? Когда 20 декабря о заявлении Трампа спросили у президента России Владимира Путина, то он был скептически настроен: «Я не знаю, что это такое. Соединённые Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько, 17 лет, и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска». Наконец, напомним, что в ноябре 2017 г. американская газета The Washington Post сообщала, что США намерены оставить своих военных в Сирии даже после победы над ИГ*, и обвиняла Пентагон в занижении числа военных США в Сирии, после чего военное ведомство признало, что не были учтены сухопутные силы. Скептицизм российского президента обоснован, хотя с 20 декабря идут сообщения, что колонны автотранспорта и иная техника (но не боевая) устремляются в Ирак. Итак, никто не знает, сколько войск США на самом деле содержат в Сирии. И, значит, неясно, за какой период времени их будут выводить — если будут выводить. Второе — если выведут всего-то из Сирии, допустим, в Ирак и Иорданию, то считать ли это выводом войск, учитывая характерные особенности ряда участков сирийско-иракской и сирийско-иорданской границ?.. Понятно, что пока руководство США не спешит внести ясность в эти и им подобные вопросы.

Примечательна и, как всегда, многозначительна реакция Израиля на решение США. Мировые СМИ сообщали, что израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что уважает решение президента Трампа, и заверил, что власти страны позаботятся о том, чтобы обеспечить безопасность и защититься от угроз с этого направления. Власти Израиля изучат последствия вывода войск Соединённых Штатов из Сирии, добавил он. «Мы изучим график его (решения США — прим.) реализации, способы и, разумеется, последствия для нас. В любом случае мы позаботимся о том, чтобы обеспечить безопасность Израиля и защититься от угроз с этого направления», — сказал также Нетаньяху, добавив, что накануне президент и госсекретарь США рассказали ему о принятом решении и заверили, что имеют «иные рычаги влияния в этом регионе». Всё в рамках дипломатического этикета и сдержанно. Однако и сама ситуация, и заявления Нетаньяху только служат появлению всё новых и новых вопросов. Например, как стало известно источникам израильского ресурса DEBKAfile в правительстве, премьер-министр Израиля получил известие об этом решении всего за пять минут до того, как оно попало в Twitter, хотя несколько дней назад он разговаривал с президентом США и госсекретарем Майклом Помпео. А 20 декабря израильские чиновники стали ещё более обеспокоены, когда узнали, что единственными главами государств, которые получили предварительное уведомление о решении Трампа, были президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так что где у Израиля правда, и где — ложь с попыткой хорошей мины при неудачной игре, пока трудно установить.

Нетаньяху Биньямина

А Иран буквально через сутки после заявлений из Вашингтона предложил новую повестку дня по вопросу о выводе из Сирии войск. Иранское государственное агентство IRNA сообщило, что, согласно решению высшего руководства Ирана, заместитель постпреда Ирана при ООН Эсхаг Оле Хабиб, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию в Сирии, жёстко потребовал: «Все иностранные войска, чьё присутствие не разрешено властями Сирии, должны покинуть эту страну». Он отметил также, что в деле учреждения Конституционного комитета Сирии достигнут значительный прогресс. Последующую фразу Оле Хабиба цитировали уже все важнейшие и авторитетные СМИ мира — от американской CNN, британского Reuters, французского France Press и других и до российского ТАСС и китайского Синьхуа: «А это значит, — подчёркиваю ещё раз — что все иностранные войска, чьё присутствие не разрешено властями Сирии, должны покинуть эту страну. Хотя значительный прогресс достигнут пока что в деле учреждения Конституционного комитета, мы должны действовать с крайней осторожностью и терпением. Но уход оккупационных сил незаконной «международной коалиции» — непреклонное требование Сирии и её союзников». Далее Оле Хабиб заявил: «Учитывая эти соображения, главным нашим принципом должно быть обеспечение эффективности, прагматичности и инклюзивности комитета, чтобы продвинуться дальше в этом направлении. И необходимо, чтобы комитет опирался на широкую международную поддержку. В конечном счёте, право определять будущее Сирии принадлежит исключительно самим сирийцам. Мы должны осознать и признать это на данном поворотном этапе сирийского урегулирования. Нет иного выбора, кроме взаимодействия и содействия инклюзивному политическому процессу в Сирии. Поэтому всем государствам, имеющим влияние на вооружённые формирования оппозиции, следует поощрять их на прекращение боевых действий и присоединение к мирному процессу».

Как далее сообщает IRNA, Оле Хабиб также подчеркнул необходимость «параллельного с политическими усилиями продолжения борьбы с терроризмом в Сирии». По его словам, «нынешние позитивные тенденции в создании условий для обеспечения безопасности и упрочение тенденции возвращения сирийских беженцев и перемещённых лиц». В резюме этой части своего выступления иранский дипломат подчеркнул: «Для упрочения этих трендов международное сообщество должно активизировать поддержку усилий, направленных на восстановление этой страны. А для этого надо отменить все санкции». Поскольку далее Оле Хабиб говорил также и о роли Ирана в войне против террористов, то можно понять, что его требование «надо отменить все санкции» относится не только к санкциям, которые Запад уже 6 лет применяет против Сирии, но и к антииранским санкциям США. Ведь Иран, наряду с Россией, были первыми странами, которые изъявили желание участвовать в восстановлении Сирии. По данным IRNA, Оле Хабиб заявил: «С самого начала сирийского кризиса и до настоящего времени Иран всегда занимал принципиальную позицию: для этого конфликта нет другого решения, кроме политического урегулирования. Именно на этом принципиальном подходе мы сотрудничали с Россией и Турцией в инициировании Астанинского процесса. Иран также предпринял отдельные усилия по созданию Конституционного комитета Сирии. Мы должны продолжать наши усилия с максимальной осторожностью, настойчивостью, осмотрительностью и терпением».

Итак, официальный Тегеран наглядно дал понять, — уверены, что, в первую очередь, Турции, что вслед за американцами и турецкие военные обязаны выйти из Сирии, и как можно скорей. Автор данных строк предсказывал это ещё тогда, когда Эрдоган в сентябре этого года устроил «базарные торги» вокруг сирийской провинции Идлиб. Но завуалированный ультиматум Ирана туркам означает, что мы должны ждать если и не обострения ирано-турецких отношений, то, по меньшей мере — хотя бы охлаждения этих отношений в плане совместных мероприятий в Сирии. При этом, конечно, Тегеран и Анкара будут соблюдать восточные тонкости и этикет в общении, будут продолжаться взаимные улыбки, дружеские кивки головой и так далее. Что-то также подсказывает, что первыми не выдержат нервы у руководства Турции. Но требование Ирана, прозвучавшее в рамках Совбеза ООН, — это явно не шутка. Остаётся лишь догадываться, а не бросится ли Эрдоган искать новой встречи с российским коллегой Путиным, чтобы ещё раз умолять того «воздействовать на Иран» и получить ещё немного времени для отсрочки дня начала вывода турецкой армии из Сирии. Причём не только из Идлиба — Иран ясно и однозначно говорит о полном очищении сирийской территории от иностранных оккупационных сил, где бы они ни стояли, на севере или юге, со стороны Ирака и т.д.

Впрочем, ультиматум Ирана касается не только Турции. Ведь Франция заявила, что пока намерена сохранить своих военных в Сирии, невзирая на то, уходят или не уходят из этой страны войска США. Помимо французов, в разные годы поступала информация о том, что в Сирии незаконно находятся и действуют военные из Великобритании, Германии, Австралии, Саудовской Аравии, ОАЭ и даже Израиля. Что будут они предпринимать, чтобы как-то противодействовать усилиям Сирии-России-Ирана по деоккупации сирийской территории? Сегодня на этот вопрос нет ответа, не считая не очень понятной реплики Парижа, на который отозвалась часть сирийских курдов из проамериканской коалиции «Сирийские демократические силы» (SDF). Бывшие проамериканские курды, как пишет 21 декабря французская газета Le Figaro, попросили Францию оказать дипломатическую и военную поддержку. И Париж вроде бы не против… По реплике из Берлина же понятно, что немцы обижены. СМИ сообщали, что представители немецкого правительства заявили, что «Германия нашла бы продуктивным», если бы США «в предварительном порядке провели консультации с партнёрами по антитеррористической коалиции перед тем, как принимать решение о выводе своих войск из Сирии». Короче говоря — «ну что ж вы нас не предупредили». 21 декабря на брифинге для журналистов представитель минобороны Германии, по сути, впервые с 2012 г. официально признал, что немецкие войска также незаконно участвуют в оккупации Сирии. По его словам, неожиданное изменение курса США в Сирии не оказало «прямого влияния» на мандат вооружённых сил Германии в борьбе против террористической группировки ИГ*.

Турция же в период 19−22 декабря лихорадочно искала и ищет пути «ничего не потерять» в Сирии. Только так можно расценивать заявление МИД Турции от 21 декабря о том, что, хотя Анкара приветствует решение США вывести войска из Сирии, но «теперь нельзя допустить образования вакуума в сфере безопасности в Сирии, вывод американских войск необходимо осуществлять скоординировано». Анкара не раскрывает скобки и не говорит, а что такое, в понимании турецкого правительства, «скоординированный вывод американских войск из Сирии». Но, на наш взгляд, коль скоро в Израиле знают, что Трамп оговаривал принятие решения о выводе своих военных из Сирии не только с Путиным, но и с Эрдоганом, то США и Турция действуют заодно. И Анкара хочет, чтобы США передали бы те зоны сирийской территории, где стояли американцы (видимо, в основном — в Северной Сирии), под контроль турецких вооружённых сил. Возможно, о намерениях Анкары стало известно не только курдам Сирии, но и их иракским соплеменникам, которые также негативно отозвались о предстоящем выводе американских войск. Впрочем, из Ирана и на это уже ответили — как сообщило Mehr News, иранский президент Хасан Роухани в Анкаре заявил, что «Иран готов к долгосрочному сотрудничеству с Турцией в вопросе поставок в эту страну энергоносителей, несмотря на санкции США». На что это намёк — не берёмся утверждать, но можно предположить, что сделка состоится — уход Турции из Сирии взамен бесперебойных поставок нефти и газа из Ирана. Ещё раз вспомним все ключевые требования зам. постпреда Ирана в ООН Оле Хабиба: 1) из Сирии уходят все, кто там находится незаконно; 2) «надо отменить все санкции» в регионе, как антисирийские, так и антииранские.

Kremlin.ru Хасан Рухани

Вернёмся к вопросу о том, куда же выведут США свои войска из Сирии. Явно — не на корабли и на не средства транспортной авиации, чтобы эвакуировать военных хотя бы, допустим, в Турцию или в Кувейт с Бахрейном, т. е. на свои отдалённые военные базы. Вот две информации, позволяющие предположить, что всё равно американские войска будут стоять «в агрессивном окружении» Сирии. 19 декабря иракский новостной портал Akhbar Al Iraq со ссылкой на местные власти и высокопоставленного военного чиновника Ирака Ахмеда аль-Махаллави сообщил, что США построили военную базу на западе Ирака в провинции Анбар рядом с границей с Сирией: «Американские военнослужащие построили военную базу в районе Малиха близ города Эль-Каим, расположенного рядом с ирако-сирийской границей. База развёрнута с целью установить контроль над границей с Сирией и обеспечивать необходимую защиту для сил США, дислоцированных в этом районе». А вот слова президента Ирака, курда Бархама Салеха, содержат много подстрочной информации и заставляют глубоко задуматься. 22 декабря он встречался с госсекретарём США М. Помпео и заявил: «Президент подчеркнул необходимость того, чтобы вывод американских сил помог достижению мира, основанного на уважении прав сирийцев и их независимого выбора, а не привёл к новому витку насилия и вторжений», — сообщается на сайте Салеха. Он также заявил госсекретарю, что на Ирак не должно лечь «бремя региональной и международной напряжённости», и его суверенитет и победу над террористами необходимо защитить. Известно, что Помпео обсудил вывод войск США из Сирии и с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди.

Gage Skidmore Майк Помпео

Заявления иракского президента Б. Салеха — ключ к пониманию новой «игры» США в регионе. И они важны также потому, что исходят от курда. В условиях, когда шииты Ирака требуют также вывода войск США из Ирака, — осторожность курда-президента Ирака более чем обоснована. Его предупреждения о том, чтобы американцы не перекладывали бы «бремя региональной и международной напряжённости» с Сирии, как раз связано и с тем, что иракские шииты настроены враждебно и решительно против США, и с тем, что курдам-то Ирака прекрасно известно, для чего Вашингтон лихорадочно быстро создал свою новую военную базу на границе с Сирией — и именно поблизости от Иракского Курдистана. Продолжая «курдскую тему», снова возвратимся в Сирию. Обратил внимание на ещё одно обстоятельство — власти Турции вдруг заявили, что откладывают своё обещанное новое вторжение в Северную Сирию. Вопрос этот — конечно, дело отдельного исследования. Но, как оказалось, сам сирийский народ, в частности — население регионов Северной Сирии, по-прежнему считает Турцию угрозой и мало верит в заявления Анкары. Как сообщило сирийское государственное информагентство SANA, 22 декабря жители города Дэйр-эз-Зор вышли на акцию протеста, осуждая угрозы режима Турции начать агрессию на территории Сирии и прямую поддержку Анкарой протурецких террористических организаций. Необходимо напомнить — этот город является местом компактного проживания армян и курдов Сирии, наряду с местными арабами. Армяне и курды Дэйр-эз-Зора принимали не менее активное участие в боях за город и во всей провинции, чем арабские, друзские и иные ополченцы и сама сирийская армия. Участники акции протеста держали государственные флаги Сирии и портреты президента Башара аль-Асада, скандируя лозунги против турецкого агрессора, в поддержку народного единства и территориальной целостности страны. По данным МВД Сирии, в акции приняло участие не менее 30−40 тысяч человек. Митинговавшие заявили, что гордятся подвигами бойцов сирийской армии, и подчеркнули, что никакие угрозы режима Эрдогана не сломят решимости сирийского народа, сплочённого вокруг армии и руководства, продолжать борьбу с терроризмом до освобождения последней пяди родной земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Сообщим также, что 21 и 22 декабря сирийская армия и союзные с ней отряды ополченцев перешли в контрнаступление на боевиков террористической организации, протурецкой «Хизб ат-Туркестани"* («Партия Туркестана"*). Бои ведутся в долине Аль-Габ, посёлке Аз-Зияра на севере провинции Хама, а также в направлении посёлка Хасрая в окрестностях города Мхарда. В заявлении генштаба сирийской армии говорится, что боевые контрдействия развёрнуты «в ответ на нарушение ими (боевиками — прим.) соглашения об Идлибской зоне деэскалации и нападения на военные позиции и населённые пункты в указанном районе». Суммируя описанные последние сведения (из Сирии и Ирака), предложили бы нашим читателям сопоставить заявление Турции о том, что «откладывается» новое вторжение в Северную Сирию, и с событиями в Дэйр-эз-Зоре, и с началом боёв, в сущности, за освобождение провинции Идлиб от турецкой оккупации и присутствия в ней протурецких террористических банд, но также — и с требованием Ирана (от 20 декабря), озвученном в ООН, уйти из Сирии войскам тех стран, кто находится в САР без согласия властей этой страны. Но развязка ситуации в Северной Сирии, видимо, наступит в 2019 г., и это же относится к судьбе и сирийских курдов, и иракских курдов.

Пока видно, что, с одной стороны, уход американских военных как бы «развязывает руки» и Турции — против курдов, и Израилю — против иранских военных советников и шиитских ополченцев в Сирии. К тому же сами войска США на деле не уходят — они просто передислоцируются, будь то в Иорданию или Ирак, даже — в саму Турцию. И уж в случае чего за Израиль американцы точно вступятся. С другой стороны, ведь и курдов развязываются руки, и у руководства Сирии. Да и у Ирана. Мы уверены, что абсолютно не случайно, и именно 19 декабря, когда Трамп делал свои заявления, помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов напомнил в интервью агентству РИА Новости: «Именно усилия российской стороны способствовали тому, что иранские военные передали контроль над южной зоной деэскалации сирийским войскам и были отведены на 100 км от линии разъединения. Считаем это серьёзным вкладом в стабилизацию ситуации в ирано-израильских отношениях. В этой связи считали бы полезным, чтобы и Израиль предпринял ответные встречные шаги в интересах деэскалации». Тель-Авиву почти неприкрыто предложено оставаться сдержанным и ни в чём не вмешиваться во внутрисирийские процессы, более того — ощущается и предложение прекратить жёсткую конфронтацию с Ираном.

В любом случае мир действительно на пороге некой «новой фазы». Чего именно — узнаем в следующем году. И «зачистка» Сирии от дипломатов США тревожит не меньше, чем незнание того, сколько американских военных в реальности находится в Сирии, сколько выведут — и куда… Вероятней всего, именно отсутствие чётких ответов на затронутые в данном материале вопросы и не даёт оснований Сирии, России и Ирану как бы торжествовать по случаю заявления Трампа от 19 декабря, ну или хотя бы приветствовать это решение, как заявила Турция, или высказаться об «уважении к решению Вашингтона», как заявлял израильский премьер. И согласимся — тревожные нотки, высказанные иракским президентом-курдом Б. Салехом в переговорах с госсекретарём США М. Помпео, скорей, свидетельствуют о том, что сдержанность «стран Оси Сопротивления», как называют 4-стороннюю коалицию (Сирия, Россия, Иран и Ирак, багдадский Военно-информационный центр) иранцы, не случайна и полностью обоснована. Новый же ультиматум Ирана, озвученный в стенах ООН, о необходимости ухода из Сирии всех (исключая, конечно, военных из РФ и Ирана) — это залог того, что в дальнейшем под ударом окажутся те, кто не захочет добровольно и в экстренном порядке прекратить оккупацию сирийских территорий.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ