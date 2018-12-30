В столице Сербии Белграде третьи выходные подряд несколько десятков тысяч человек принимают участие в акции протеста против политики правительства и президента страны Александра Вучича.

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По информации некоторых местных СМИ, число протестующих достигло сегодня более 50.000 человек.

Протест по уже утвержденной традиции начался на площади перед Философским факультетом Белградского университета, откуда демонстранты отправились к зданию, в котором размещается государственный телеканал РТС.

Протест направлен также против однобокой подачи новостей в пользу правительства и президента в программах общественно-правового вещания. Одно из основных требований протестующих — возможность участия представителей протеста в центральной информационной передаче РТС — «Дневнике 2», и участие оппозиционных политиков в программах телеканала.

На плакатах и транспарантах и сегодня можно было прочесть надписи: «Вучич — вор», «Пока не все свободны — никто не свободен!» и «Началось!». Протестующие также использовали свистки и гудки, подобно тому, как в 1990-е годы это делали те, кто протестовал против Слободана Милошевича.

(сс) belgraded.com Полиция на улицах Белграда

Во главе шествия шли лидеры сербской оппозиции, в том числе экс-мэр Белграда Драган Джилас и экс-министр иностранных дел Вук Еремич, ныне возглавляющие оппозиционный политический блок «Союз за Сербию».

Тем временем члены парламента этого блока вместе с несколькими другими фракциями в сербской Скупщине потребовали от правящей коалиции проведения отдельного заседания парламента на тему ситуации в Косово и Метохии, автономном крае Сербии, провозгласившем независимость в 2008 году, которую Сербия не признает.

Напомним, что за последние несколько недель Приштина предприняла несколько жестоких мер, направленных против Сербии и сербского населения в провинции, включая введение таможенных тарифов размером в 100% на товары из Сербии. Кроме того, власти в Приштине приняли решение о формировании «Косовской армии», после чего по требованию России было проведено внеочередное заседание Совета безопасности ООН.

Сербская оппозиция считает эти меры неприемлемыми и недовольна ответной реакцией правящих сил, из-за чего призывает власть к открытому и прозрачному диалогу для утверждения переговорной позиции страны и определения границ уступок, до которых Сербия готова была бы идти. Ответа со стороны властей на эти требования до сих пор нет.

(сс) Izbor za bolji zivot Boris Tadic Вук Еремич

«Любое решение данного вопроса, которое не соответствует Конституции Сербии и Резолюции №1244 СБ ООН, для нас неприемлемо. Это должно быть понятно и правительству, и президенту Вучичу. Ни на какое разграничение, изменение границ, обмен территорией, а тем более на косвенное признание независимости путем подписания соглашения о добрососедских отношениях с Косово, мы не согласимся» — говорят в «Союзе за Сербию».

Протесты оппозиции продолжатся и на следующих выходных, а самую масштабную акцию с участием более 100.000 человек планируется провести 16 января 2019 года — в годовщину убийства лидера косовских сербов Оливера Ивановича, который был застрелен неизвестными.