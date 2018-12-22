Известный американский русист Ричард Уортман вряд ли нуждается в представлении. Его книгу «Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии» знают многие. В 2017 году вышла в свет его новая книга о символике и ритуале в России. На сей раз автор уделил внимание языку и риторике как средству политики. Весьма любопытно оценить труд иностранца о русском языке как о средстве властвовать.

Если предыдущий труд о ритуале и мифе властей автор довёл до 1917 года, то здесь он расширил хронологические рамки до наших дней. Несмотря на нелюбовь простых людей к официально-казённому языку, стоит отдать должное Р. Уортману, который смог разобраться в «плетении словес» из официальных бумаг трёх разных эпох истории России.

Слово для Р. Уортмана — выражение эмоций, а в сложном этикете бюрократии и власти ещё и способ донести их в нужной форме для народа. Поэтому, по его выражению, исследование официальной риторики и её слов — есть изучение политической культуры, которая сильно зависит от исторического контекста, как и сами слова. Для такого автор придумал интересный термин — харизматичные слова. «А признали за благо мы…», «отеческая любовь» — эти выражения — не просто красивое пустословие, они несут смысловую нагрузку. Здесь Р. Уортман является последователем Ю. Лотмана и его исследований о семиотике языка, что автор сам и признаёт.

Книга читается не без труда, но с интересом. Автор не даёт контекста, рассчитывая на достаточную эрудицию своего читателя, что может стать затруднением для новичков, постигающих тайны историографии. Однако это с лихвой компенсируется анализом влияний на политическую культуру и её язык — веяния эпохи, вроде барокко или сентиментализма, влияние церковнославянского языка и православной культуры, те или иные нужды властей (вроде европеизации, как при Петре Великом), и как на стыке всего этого рождалась политическая риторика, красивый и велеречивый язык власти.

Это всё способствовало эволюции не только властного, но и русского литературного языка, на котором говорили с властью писатели и мыслители — от Достоевского до Бердяева, стилистика которых рассмотрена Р. Уортманом в этой книге. Структура её необычна — автор выделяет основную проблему риторики эпохи, и она становится темой для главы, что позволяет книге сохранить хронологический принцип повествования, удачно комбинируя его с тематическим.

Р. Уортман снова доказал своё владение материалом, сделав оригинальное и интересное исследование.