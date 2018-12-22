Истерика, в которую ударились сейчас в Вашингтоне после известия о выводе американских войск из Сирии, примерно сопоставима с паникой тридцатилетней давности в советских штабах, когда Горбачев объявил об уходе из Чехословакии и стало понятно, что сливают. Не было еще понимания, что сливают СССР, было — что Восточную Европу, отдавая ее на откуп НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Помимо Сирии, в американских СМИ распространяются слухи о том, что Трамп собирается уполовинить «ограниченный контингент» в Афганистане. И к тому же с лидерами движения «Талибан» (организация, запрещенная в РФ) ведутся закрытые переговоры насчет вывода также и второй половины американских сил в обмен на оставление в стране нескольких военных баз, призванных «сдерживать» Китай и Россию.

С одной стороны, это ответ США на ноябрьскую конференцию по Афганистану в Москве, на которую прибыли представители КНР, Индии, Пакистана и Ирана, но не было американцев, что предпочли сепаратно договариваться с талибами (организация, запрещенная в РФ) в Катаре.

С другой стороны, у американской элиты не может не возникнуть к Трампу множества вопросов относительно всего этого «тотального» бегства с Ближнего и Среднего Востока. Ибо оно в корне противоречит всей прежней американской стратегии окружения нашей страны военными базами и насаждения вокруг нее хаоса, которая проводилась долгие десятилетия, еще со времен предыдущей холодной войны.

Так что вашингтонский политикум можно понять: за океаном откровенно запахло «перестроечным» жареным. Казалось бы, можно порадоваться хорошей новости, но не оставляют мысли, что не все так просто. И что как в этой ситуации, так и в ее последствиях, вроде предстоящей отставки шефа Пентагона Джеймса Мэттиса, множество пресловутых «подводных камней».

Для начала отметим, что окончательный крест, видимо, ставится на проекте «независимого» Курдистана. О том, что американцы курдов «поматросили и бросили», говорилось уже давно, но вывод их войск окончательно расставляет точки над i. Это откровенный реверанс в сторону Турции, которой развязываются руки в северных курдских районах Сирии, а также подарок Ирану, дестабилизация и фрагментация которого с помощью курдского фактора проектом «Большого Ближнего Востока» тоже предусматривалась.

Kurdishstruggle Курдский ополченец

Хотя существуют и мнения, причем аналитиков из Катара, что наоборот: Вашингтон теперь, развязавшись в Сирии, непременно по Ирану ударит. С одной стороны, Дохе, конечно, выгодно кошмарить Тегеран, чтобы сохранить его в обойме партнеров против Саудовской Аравии, с которой у нее вспыхнул конфликт с разрывом дипломатических отношений.

С другой, нельзя забывать об израильском факторе. В этой стране после ссоры с Россией очень серьезно озабочены появлением иранских или проиранских сил, вроде «Хезболлы», у себя в подбрюшье, на Голанских высотах. Конечно, влияние Тель-Авива на политику Вашингтона не следует переоценивать, но и недооценивать его нельзя. Да и нажим США на Китай одним из результатов имел прекращение китайского нефтяного импорта из Ирана, что международных и экономических позиций Тегерана не упрочило.

Не будет экзотикой и вариант «размена» иранского нефтяного импорта КНР на снятие стоящих перед Пекином барьеров нестабильности на маршруте проекта «Пояса и пути», тем более что специалисты из США (тот же Эрик Принс, например) уже несколько лет деятельно занимаются вопросами обеспечения его безопасности.

Помимо саудитов, проигравшим в этом раскладе можно считать правящий режим Иордании, согласившийся создать на своей территории в северной части страны, на пересечении границ с Сирией и Ираком, натовский «заповедник», в котором, помимо американцев, отметились и французы, и немцы, и даже норвежцы.

За этот «тыл» много месяцев держалась группировка США в Эт-Танфе (провинция Дэйр-эс-Зор), с которой связан захват курдами крупнейшего нефтяного месторождения на левом берегу Евфрата и последовавшая за этим стычка с участием частных военных компаний (ЧВК) из ряда стран, включая Россию. Правда, за тот эпизод последовала российская «ответка» в Восточной Гуте, но это уже другая тема. Еще база в Эт-Танфе прикрывала масштабную подготовку боевиков новой «умеренной» оппозиции, и что будет с ними теперь — непонятно.

Провисает и сам американский «анклав» в Иордании, вместе с влиянием его местных организаторов на региональные и мировые дела. Но самое главное: сам факт нахождения сил США кардинально ограничивал в Сирии российские возможности, об этом следует сказать прямо. Обеим сторонам приходилось действовать в режиме постоянной угрозы непредвиденного столкновения с непредсказуемыми последствиями. Теперь эта угроза снимается.

Mil.ru Российская авиабаза в Сирии

Так или иначе, в «сухом остатке» наибольшую свободу рук в Сирии получает именно Россия. Потенциальные конфликтные точки с Турцией в этом вопросе серьезными назвать трудно. У сторон большое поле для диалога, и распространяемые на Западе «фейки» о готовности турок позволить американцам «выпотрошить» купленные у России С-400 — лишь подтверждение того, что настоящих шансов на конфликт Москвы и Анкары у Вашингтона немного, если в ход пускается такой «черный пиар».

Но подозрительно вот что: к стремительному свертыванию американского присутствия ничего не располагало. Напротив, в последние месяцы ситуация стабилизировалась до такой степени, что стали возникать серьезные сомнения в выполнимости провозглашенной Россией цели восстановления целостности и суверенитета этого государства, что без ухода американцев возможно не было. Поэтому первый «подводный» вопрос к сложившейся ситуации: не является ли провозглашенный вывод войск США из Сирии и с большой вероятностью Афганистана перегруппировкой сил для вмешательства в другие, более актуальные для американцев потенциальные конфликты?

И здесь вновь актуализируется вопрос о Дальневосточном ТВД. Буквально на днях в очередной раз предсказуемо затормозились процессы урегулирования вокруг КНДР, да и Курильский вопрос вброшен в публичное поле подозрительно «вовремя», и на него в ходе прошедшей Большой пресс-конференции российского лидера однозначного ответа опять дано не было. Между тем маневры вокруг этой темы очень сильно будоражат общественность.

Следующий вопрос. Предстоящая отставка Дж. Мэттиса очень сильно всполошила целый ряд американских сенаторов, высказавшихся в его поддержку и даже защиту. Список демократов, включающий Марка Уорнера, Тома Карпера и Криса Кунса, дополняют республиканцы Марко Рубио и даже близкий к Трампу Линдси Грэм. И тот же сенаторский «контингент», причем куда в большем количестве — 41 член верхней палаты Конгресса (едва меньше половины!), — буквально на днях высказался за проведение «многонациональной операции» против России в Черном море.

То есть в пользу новой Крымской войны, масштабы эскалации военных действий в которой существенно превзойдут то, что наблюдалось полтора века назад. Учитывая, что обстановка вокруг Крымского моста накаляется, Украина не скрывает подготовки к новым провокациям, а ее проигравшийся в пух и прах президент спит и видит, как бы отменить свои перевыборы с помощью военного положения, ситуация более чем серьезная, и развивать эту мысль необходимости нет.

Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa Учения с участием ВМС США в Черном море

Но наиболее опасной является «подводная» угроза, связанная с возможным маневром теневых структур, претендующих на глобальную власть. Уже приходилось отмечать, что феномены Трампа и Brexit концептуально связаны с двумя тенденциями. Во-первых, с обособлением англосаксонского островного мира от лимитрофно-континентального Запада, воссоздающим расстановку сил, знакомую по преддвериям обеих мировых войн XX столетия. И во-вторых, с рокировкой вынашиваемого американцами проекта «новый мировой порядок» с передачей лидерства от США (вплоть до их распада) к гипотетической Британской империи 2.0.

Поскольку попытка проделать именно это уже имела место десятилетие назад, во время мирового «финансового», а на самом деле системного кризиса 2008−2009 годов, постольку было бы наивно сбрасывать со счетов возможность нового, более тщательно подготовленного «дубля». Ведь если допустить, что имеет место нечто подобное, то не нужно семи пядей во лбу, чтобы сообразить, у какой черты в таком случае сейчас находится мир.

Но еще важнее современности — будущее, в котором просматриваются два варианта. Один, вытекающий из перечисленных тенденций, служит детонатором нового столкновения континентального Запада с Россией, которое англосаксы подожгут и будут, как всегда, выжидать и выбирать, на чьей стороне и когда выступить, дождавшись, пока стороны обескровят друг друга.

Запалом может послужить кто угодно — сейчас на эту роль претендует Порошенко с его Незалежной. Объединиться с Европой у России не получится никогда, потому что между ней и ведущими державами Старого Света стояли, стоят и стоять будут не только и не столько Украина, сколько шумные и скандальные восточноевропейские маргиналы, подогреваемые Лондоном и Вашингтоном.

Еще не получится потому, что континентальная Европа — это вотчина Ватикана, который ее создавал под себя, еще начиная с VIII века, а с середины XVII столетия, с утверждения Вестфальской системы, занимался этим очень плотно. И обособление англосаксов ставит условием сохранения их влияния на восточной стороне Ла-Манша укрепление контактов с ватиканскими иезуитами, которые управляют Святым престолом, а также их связей с определенными иудейскими кругами, группирующимися вокруг клана Ротшильдов. Ватикан, конечно, будет пытаться и уже пытается сыграть на православном расколе вокруг Украины, изображая из себя «друга» России в борьбе с Фанаром.

Walkerssk Ватикан

Но не надо забывать, что сам проект «Фанар» представляет собой не что иное, как попытку распространения ватиканской практики на Восточное христианство; раздробить его и объединить в обход Москвы вокруг так называемого Константинополя. И сформировать обходящий последствия Великой Схизмы (1054 г.) «христианский стержень» Запада с Востоком. А затем, по той же методике, нанизать на него еще и суннитский мир путем выделения из Саудовского королевства некоего Islamic Sacred State («Исламского священного государства») — области, объединяющей земли священных городов Мекки и Медины в некий «исламский Ватикан».

Об этом прямо записано в плане «Большого Ближнего Востока». С учетом израильского фактора и его «толерантности» к экстремистским проявлениям в суннитском мире, очевидно, что одним концом этот «стержень» будет обращен против обособленной от Фанара православной России, а другим — против шиитского Ирана и его союзников в мусульманском мире, включая правящих сирийских алавитов.

Второй сценарий будущего сохраняет мир при условии восстановления в западном секторе Евразии биполярного устройства холодной войны. Но для этого сценария необходимо, во-первых, сохранение США, что далеко не предопределено, а во-вторых, воссоединение бывших союзных республик постсоветского пространства, осуществленное вне рамок мировой капиталистической системы, в режиме социализма, самодостаточности и переориентации на внутренний рынок и внутренних инвесторов.

Ну и, разумеется, никак не обойтись еще без двух вопросов. Первый лежит на поверхности и интересуется тем, являются ли эти заблуждения добросовестными или тщательно замаскированной частью чужого и чуждого нам сценария, в котором места нашей стране попросту не предусмотрено.

Второй заложен глубже и уточняет идейно-политическую принадлежность этого «замаскированного» сценария обращением к альянсу, который англосаксонский Запад с участием Ватикана заключил в конце Второй мировой войны с сохранившим свою структурную сеть нацизмом, в которую, кстати, усилиями Великого муфтия Иерусалима Хаджи Амина аль-Хуссейни был вплетен и суннитский экстремизм.

Вряд ли можно быть уверенным в том, что адепты этого сценария в России знают его тонкости, ограничиваясь в своих представлениях компрадорскими контактами с Западом. Между тем, еще и еще раз приходится напоминать решения послевоенного съезда сотрудников СС и СД в Сан-Ремо, под крылом оккупационных сил союзников, в которых черным по белому был записан пункт об «уничтожении двух ялтинских хищников» — СССР и США. Все происходящее, включая последние решения Трампа, не напоминает ли нам об этом?