Намерение Трампа вывести войска США из Сирии, прекратить там авиаудары и сократить контингент в Афганистане взорвало мировое информполе, казалось бы, уже привыкшее к вбросам шоумена Дональда, и вызвало шквал эмоций внутри американского общества (к вопросу о мифе, что американцы равнодушны к происходящему за рубежом).

Usembassy.gov Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Первой жертвой шквала стал глава Пентагона, который подал в отставку из-за несогласия с президентом по Сирии. В «Твиттере» Трампа и американских СМИ стоит оглушительный крик о «зраде» — и это, не скрою, очень приятно читать. Столь болезненная реакция Запада понятна: если и когда (оба слова — огромным «капслоком») США действительно полностью выведут войска из Сирии, это станет уникальным историческим событием, даже более важным, чем завершение вьетнамской кампании.

Уход США из Сирии станет прецедентом, символизирующим новую эпоху — без гегемона. Дело даже не в чисто военном раскладе на Ближнем Востоке (2 тысячи бойцов в Сирии не сопоставимы с присутствием США в Ираке, базами в Персидском заливе, в Афганистане), а в том, как это считывается человечеством на понятийном уровне — как проявление слабости пахана. Это уход не победившего, а побеждённого. Даже не «Акелла промахнулся», а ошпаленный Шерхан отступил, поджав хвост. Гегемония США зиждилась во многом на силе, и вот эта сила превратилась в слабость.

Но всё это верно только в случае — повторюсь — если и когда заявление Трампа станет реальностью. А сомнения в том огромные. Неслучайно все представители руководства России высказались в том духе, что сначала посмотрим, выйдут ли действительно, а то они уже много раз обещали и не делали. Собственно, это и есть единственно правильная реакция на подобные обещания. В конце концов, мы сами уже объявляли о выводе войск, после чего укрепили позиции в Сирии, договорившись о присутствии военных баз на десятки лет. И это нормальное поведение в Большой игре.

Впрочем, пока поступают одна за другой сенсационные новости о реальности намерений США — к примеру, о закрытии военной базы в Сирии в районе Эт-Танф. Не удивительно, что такие сообщения вызвали воодушевление среди так называемых трампистов внутри России, сторонников Большой сделки между США и Россией. Они оценивают это как реализацию давних планов изоляциониста Трампа по сворачиванию гегемонии США и налаживанию отношений с Москвой путём взаимных уступок. И, действительно, Сирия — чуть ли не главный маркер серьёзности таких намерений.

Солдат армии США

Однако у некоторых экспертов от решений Трампа и вовсе наступила эйфория. К примеру, известный сторонник Трампа Пётр Акопов пишет: «Отставка Мэттиса подтверждает простую, но неприятную для наших телеидиотов («экспертов») вещь — Трамп националист и антиглобалист, неоизоляционист и антиинтервенционист… Потому что телеидиоты не видели разницы между реально империалистической, глобалистской частью истеблишмента и совершено другим Трампом».

Между тем в реальности всё может оказаться сложнее и гораздо менее приятно для России и особенно трампистов. Начать с того, что вместо «бешенного пса» Мэттиса, по словам американиста Межуева, Пентагон могут возглавить сенатор от Арканзаса Том Коттон или сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. И тот и другой — неоконсерваторы, ястребы, сторонники покойного Джона Маккейна. Своеобразные «неоизоляционисты», прямо скажем.

Но гораздо важнее другое. Решение Трампа, похоже, стало результатом сделки с Турцией. На этот вывод наталкивает хотя бы просто последовательность последних событий. 17 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что вооруженные силы Турции в ближайшее время могут начать наступление против курдских подразделений YPG и Сирийских демократических сил. Вечером 18 декабря в Госдепартаменте США заявили о том, что покупка Турцией 140 ракет «Пэтриот» была одобрена — очевидно антироссийский ход Анкары после покупок С-400 (даже если не обращать внимание на провокационные слухи о том, что их собираются показать американцам).

И уже 19 декабря пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс объявила, что США «начали возвращать американских солдат домой» из Сирии. На следующий день Турция уже даже не скрывала подготовки операции против сирийских курдов в районе Манбиджа и восточного берега Евфрата. Понятно, что США в очередной раз предали курдов ради своей выгоды. Какой?

Стоит вспомнить, что первое сообщение о сделке между Вашингтоном и Анкарой появилось в октябре — телеканал NBC сообщил, что США и Турция договорились об освобождении пастора Эндрю Брансона в обмен на ослабление экономического давления. 12 октября пастора действительно отпустили, хотя до этого Эрдоган называл его страшным террористом и пособником Гюлена. И с тех пор финансовый рынок Турции постепенно стал приходить в себя, подросла лира, хотя ранее, в предыдущие три квартала 2018 года, произошёл отток иностранных средств на сумму $4,2 млрд, по данным ЦБ Турции.

Usembassy.gov Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Давно известный способ долларовой системы провоцировать финансовые кризисы в непослушных странах, от которого спасают только независимая экономика или валютные резервы.

Таким образом, с высокой долей вероятности можно предположить, что Трамп вышел из Сирии (или сымитировал выход) ценой «перехвата» Турции, которую в 2016 году Москве удалось вывести из-под американского контроля. Да, пока что Анкара не возобновила откровенно антироссийскую политику, и Эрдоган приложит все силы, чтобы усидеть на двух стульях, но американцы не потерпят подобного поведения и скоро станут требовать большего подчинения. К тому же само усиление Турции в Сирии обязательно приведёт к увеличению аппетитов и желанию диктовать условия — по тому же Идлибу, что может вновь войти в противоречие с интересами России.

Кроме того, стоит обратить внимание на особенную роль Анкары в действиях Варфоломея по расколу православия на Украине, учитывая зависимость последнего от Турции. После публичного звонка Госсекретаря Помпео киевскому раскольнику Епифанию уже не скрывается, кто истинный заказчик процесса. Однако без Турции американцы не смогли бы его завершить. Не случайно на итоговой пресс-конференции Владимир Путин специально «оговорился», назвав Константинопольский патриархат турецким: «Единственная связь была — духовная, упоминали на проповедях имя Патриарха Московского и всея Руси. Всё. А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата». Более чем прозрачный намёк.

Впрочем, возврат Турции под контроль США — недостаточная цена за Сирию (даже если американцы реально не собираются её отдавать), и Пентагон, кто бы его ни возглавлял, начал откровенную подготовку к военной провокации на Украине. Начиная с августа, идёт постепенное нагнетание конфликта в Керченско-Азовском регионе с прицелом на ДНР/ЛНР и Крым.

Предупреждение Лаврова, что ВСУ готовят военные действия малой интенсивности на границе с Россией, подтвердилось резкой активностью «партнёров». Натовские инструкторы проинспектировали части ВСУ в Донбассе, к границам перебрасывают всё новые части, в том числе британской SAS, разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел в одесский порт, сенаторы США призвали Трампа провести многонациональную операцию против России в Черном море. А Киев анонсировал явно придуманную не им операцию по прохождению военных кораблей Украины под прикрытием ОБСЕ или НАТО через Керченский пролив. Понятно, что такие приготовления не могут не завершиться чем-то конкретным.

Defence Images HMS Echo

Совпадение подготовки военной провокации на Украине, сделки с Турцией и заявленного Трампом вывода войск из Сирии наталкивает на мысль, что это часть одного процесса. И если это и есть Большая сделка, то она очень плохая, и вряд ли Кремль пошёл бы на неё в таком виде. Выпады против Крыма и Крымского моста — момент принципиальнейший лично для Путина, и представить, что через такое можно с ним договориться, глупо. А вот то, что США решили совершить сирийско-турецко-украинский гамбит, исходя из реального расклада сил, вполне реально.

Позиции России в Сирии уже настолько сильны, что качественно изменить расклад там Вашингтон не в состоянии. Однако в случае договорённостей с Турцией за счёт «вывода войск» можно сохранить своё влияние и перенести акцент на второй фронт борьбы с Россией. На Украине позиции США намного выгоднее — полный контроль над киевским режимом, армией, народом, присутствие военных частей без официального подтверждения. Всё это в непосредственной близости к России и при отвлечении части сил на Сирию. Почти идеальный плацдарм для нанесения удара чужими руками.

Да, такой плацдарм у Вашингтона существует давно, но необходимость, похоже, созрела именно сейчас. К тому же расчётливый Порошенко всегда уворачивался от военного противостояния с Россией, понимая его самоубийственность. Но накануне объективно проигрышных выборов, чтобы удержать власть, он готов на всё. А то, что в подготовке его «последнего прыжка», почти это не скрывая, участвуют натовские военные, и процесс этот запущен с начала осени, говорит о том, что Вашингтон реализует продуманное решение. Потерпев поражение в Сирии, он пытается исправить его ударом на украинском направлении.

Да, вполне вероятно, что Трамп по своей привычке блефует и, доведя до предела угрозу войны, выдвинет Кремлю требования, в том числе и по Сирии. С другой стороны, на Украине США не жертвуют ничем, кроме жизней украинских граждан, а это их волнует в последнюю очередь. И где гарантии, что провокация малой интенсивности не перерастёт в масштабные боевые действия? Их нет.

Так или иначе, но если такие предположения верны, и США готовят удар со стороны Украины (кстати, в Раду внесен проект об объявлении войны России), то где здесь изоляционизм «нашего Трампа»? И не пора ли всем оставить иллюзии того, что с какой-то частью американского истеблишмента можно договориться? Тем более что Путин на днях однозначно заявил о том, что там все действуют в рамках жёсткой системы. В том числе и Трамп. А эта система объявила нам войну.