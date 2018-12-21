Заявив о запуске процесса вывода американских войск из Сирии и Афганистана и объявив об отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп совершил ряд радикальных шагов, которые ослабят американское военное присутствие в критически важных регионах мира и трансформируют его собственные проблемные отношения с американским оборонным ведомством, пишет Майкл Хирш в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Джеймс Мэттис

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В четверг вечером, 20 декабря, на следующий день после его неожиданного объявления о необходимости вывода 2 тыс. американских солдат из Сирии, глава Белого дома объявил, что в феврале 2019 года Мэттис уйдет в отставку. Примерно в то же время информационные агентства сообщили о том, что Трамп планирует объявить о выводе значительной части американских войск из Афганистана.

Мэттис, о котором давно ходили слухи о том, что он потерял веру в президента, заявил в резком письме к Трампу, что президент имеет «право назначить министра обороны, чьи взгляды будут лучше совпадать» со взглядами Трампа в отношении уважительного отношения к союзникам, а также позиции США по отношению к «злонамеренным акторам» и стратегическим конкурентам.

Мэттису удалось продержаться на должности министра обороны дольше, чем того ожидали. По мнению экспертов, Мэттис постепенно потерял способность оказывать какое-либо влияние на Трампа, особенно после того, как цитата главы оборонного ведомства появилась в книге Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме». В цитате Мэттиса говорилось, что представления и действия президента США находятся на уровне ученика пятого или шестого класса. Позднее Трамп заявил в ходе телепрограммы «60 минут», что считает Мэттиса «своего рода демократом», который в один прекрасный момент может покинуть свой пост.

U.S. Department of Defence Дональд Трамп и Джеймс Мэттис

В ответ на новость об отставке Мэттиса бывший заместитель госсекретаря США Николас Бернс написал на своей странице в Twitter: «В своем письме Мэттис выражает протест и отстаивает свои принципы. Решение Трампа не заслуживает похвалы. Существует два ключевых момента. Во-первых, США должны ценить и уважать своих союзников. Во-вторых, США должны противостоять России и Китаю. Трамп является президентом США, который занял самую слабую позицию по данным вопросам. Это весьма примечательно».

Учитывая события, произошедшие в течение последних нескольких недель, можно предположить, что президент наконец-то решил последовать своей «интуиции», как он любит это назвать, и все-таки реализовать давнее желание о выводе американских войск из конфликтов, в которых, по его мнению, нельзя добиться победы, хотя в случае с Сирией он все-таки объявил о «победе» над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В середине ноября 2018 года председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, который также покинет свой пост, заявил во время Галифакского международного форума по безопасности, что в Афганистане по-прежнему сохраняется «тупиковая» ситуация. Затем 19 ноября появился мрачный отчет оборонного ведомства США по Афганистану, в котором говорилось об отсутствии прогресса в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U.S. Marine Corps Джозеф Данфорд

Несмотря на тупиковую ситуацию в Афганистане, большинство военных экспертов считают, что афганские военные и полиция не способны самостоятельно бороться с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому стремительный вывод войск США почти наверняка подорвет усилия специального представителя госсекретаря США по афганскому примирению Залмая Халилзада, которому поручили вести переговорный процесс с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно сообщениям СМИ, Трамп рассматривает возможность вывода из Афганистана более 3 тыс. американских солдат. В настоящее время в Афганистане расположено 15 тыс. военнослужащих США. Согласно данным NBC News, Белый дом поручил Пентагону рассмотреть несколько вариантов вывода войск, включая возможность полного вывода.

U.S. Department of State Залмай Халилзад

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Заявление Трампа о выводе войск из Сирии столкнулось с резкой критикой, даже со стороны республиканских конгрессменов. В ответ на эту критику Трамп написал на своей странице в Twitter: «Россия, Иран, Сирия и многие другие недовольны выводом войск США, несмотря на все заявления Fake News, потому что теперь им придется сражаться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и остальными один на один, без нас. А я буду строить самые мощные вооруженные силы в мире».

Вывод войск из Афганистана, вероятно, вызовет еще больший протест. Сенатор Линдси Грэм заявил ABC News, что выход из Афганистана «проложит путь к еще одному 11 сентября».