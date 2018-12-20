Общественность и Армении, и Нагорно-Карабахской республики (НКР), как и всего Закавказского региона в целом, уже знает о довольно скандальных, почти площадных заявлениях президента Белоруссии Александра Лукашенко, связанных с какой-то из частей переговоров и консультаций по урегулированию конфликта между НКР-Арцахом и Азербайджаном. Все его перлы повторять не имеет смысла. Но кое-что восстановим в памяти. На встрече с российскими журналистами в Минске он поведал якобы интригующую историю о том, как раньше (во времена, когда президентом Армении был Серж Саркисян) Минск и Москва выступали с предложениями по разрешению конфликта. Обращаясь к С. Саркисяну на одном из саммитов ОДКБ в Ереване, Лукашенко якобы сказал следующее (цитируем по сайту президента Белоруссии): «Слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов. Серж, отдай эти 5 районов. Какая причина не возвращать их, они же пустуют». Он говорит: «Если я верну, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее». И мы с Путиным чётко пообещали, что мы введём свои войска и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: «Нет, мы на это не пойдём, мы этого не хотим. Тогда и Азербайджан, и Армения были бы и в ОДКБ, и в ЕврАзЭС. Это было условие, при котором Азербайджан может вступить в эти организации. Почему вы отказались?».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В Ереване ажиотаж вокруг невыдержанной и провокационной «речи» белорусского президента уже такой, что к высказываниям Лукашенко вынуждены обратиться и люди, имевшие отношение к проблемам безопасности Армении. Допустим, один из бывших руководителей Главного управления по нацбезопасности (ГУНБ, сейчас — Служба нацбезопасности, СНБ) Армении Давид Шахназарян. Кстати, — самый первый посланник президента Армении по вопросу урегулирования конфликта. Автору данных строк довелось участвовать (в 1992 г.) в специальных обсуждениях по НКР-Арцаху вместе с Д. Шахназаряном и главным советником президента Армении Жирайром Липаритяном. А 18 декабря к теме о «сдаче земель», озвученной Лукашенко, обратился на своей пресс-конференции и человек, бывший главным советником по нацбезопасности у двух президентов Армении в прежние годы — Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна, ныне тесно связанный с решением вопросов безопасности самой Республики Арцах — НКР, глава Партии национальной безопасности Армении Гарник Исагулян. И, надо полагать, это не предел — в Ереване и Степанакерте и далее будет такое сильное брожение, а возможно — родится и стремление объяснить непосредственно Александру Григорьевичу, «ху из ху» в процессе вспышки конфликта, а также — как говорится, «с какого места руки растут» в процессе переговоров по урегулированию…

Как объяснять и комментировать эти слова белорусского президента и почему они произнесены именно сейчас, когда Россия выступает в качестве главного посредника в диалоге между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и врио премьер-министра Армении Николом Пашиняном, это лишь часть загадки, предложенной Лукашенко своим партнёрам, оппонентам и т.д. Согласимся с рядом экспертов, — его заявления воспринимаются неоднозначно: не то С. Саркисян вообще не пожелал возвращать под юрисдикцию Баку 5 районов, не то был против, чтобы в зоне конфликта оказались российские и белорусские миротворцы. При этом президент Белоруссии хоть и не подчёркивает, что Азербайджан был не против предлагаемого сценария развития событий, но своими намёками о возможном вступлении Баку в ОДКБ и ЕврАзЭС даёт понять, что он имел некие «беседы» с И. Алиевым. Вспоминается также заявление Лукашенко на саммите стран СНГ в Душанбе в конце сентября 2018 г.: «Вопрос безопасности — это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят… Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем. Я не буду конкретизировать, но лично мы общались именно по этому вопросу. Вопросы востока Украины, вопросы Приднестровья, особенно Нагорного Карабаха. Нам бы как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевы узлы».

President.gov.by Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества во Дворце Независимости, 14 декабря 2018 года

Честно говоря, может быть, если Лукашенко знал бы об «аппетитах», например, клана Алиевых (а намедни аж дочурка президента И. Алиева внезапно заговорила об «азербайджанском Ереване») или, допустим, украинских необандеровцев (а там, ну, практически всю Белоруссию «Украиной» готовы считать, даром что покамест, и изредка, вполголоса, говорят об «украинскости» Полесья и субэтноса полищуков…), то поменьше бы выпендрировался в роли всезнайки о конфликтах и путях их урегулирования методом «разрубания гордиевых узлов». Десятки и тысячи «косово» — вот что происходит, когда нагло и без учёта исторических факторов кто-то берётся «разрубать гордиевы узлы» межэтнических и межконфессиональных конфликтов. А тем более — в Закавказье. Не зря Лукашенко в Душанбе не постеснялся выпукло выделить свою чистейшей воды проазербайджанскость — «особенно Нагорного Карабаха». И в целом понятно, почему Александр Григорьевич так сильно любит Азербайджан и азербайджанские высшие элиты. Непонятно, с какой стати Лукашенко вдруг решил, что вопрос национального освобождения Арцаха-Карабаха в Закавказье хоть чем-то, хоть кривым гривенником отличается от вопросов национального освобождения Республики Апсны — Абхазии и Республики Южная Осетия (РЮО), которые, как известно, признаны в качестве суверенных и независимых постсоветских государств Закавказья… да-да, Александр Григорьевич: именно Россией и лично её президентом Владимиром Путиным. Белоруссия не признала независимость Абхазии и РЮО? Ну и плевать на это — в первую очередь, абхазам, другим народам Республики Апсны, осетинам и другим народам РЮО. С чего президент Белоруссии вдруг решил, что он, или даже — он «с Путиным», составляет некий авторитет для армян НКР-Арцаха? Которые, в частности, неплохо понимают чувства всех народов Республики Крым, в феврале 2014-го восстановивших историческую справедливость и принявших решение на своём референдуме о воссоединении с Россией. И, судя по недавнему голосованию представителя Армении в ООН по крымскому вопросу, чаяния народов Крыма отлично понимают и в НКР-Арцахе, и в самой Армении, причём практически все армянские политические силы. Известно, что и представитель Белоруссии в ООН был в числе тех 19 (как и Армения) государств, которые в ООН проголосовали против необандеровско-американской резолюции по Крыму и Азовскому морю. Вот как тут не спросить — точно в той же манере, в которой господин Лукашенко намедни вопрошал у того же Пашиняна: а чего, Александр Григорьевич, слабо хвост задрать по вопросу Крыма? Или всё-таки — вместе, я и вы, глубоко задумаемся и поймём, что в сущностном плане нет никакой разницы между крымским и карабахским (арцахским) вопросами?

Ладно — не понравится белорусскому президенту сравнение проблемы НКР-Арцаха с вопросом о Крыме, я готов и публично побеседовать с Лукашенко о сути вопросов Республики Апсны (Абхазии) и РЮО, обсудить с ним перипетии акта признания этих суверенных закавказских государств со стороны России. И не только с белорусским президентом — со всем высшим политикумом Республики Беларусь. Или вам, друзья-белорусы, и это слабо?.. Зато что касается проявлений братской любви к Азербайджану — да и семье Алиевых, вот тут — точно, с белорусской республикой разве что Украина будет достойным соперником. Мы помним 90-е гг. — необандеровцы на службе в вооружённых силах Азербайджана убивали армян в Арцахе. Объяснение было туманно-махрово-тупым и неприкрыто фашистско-антирусским: оказывается, убивая армян в Арцахе и в приграничье Армении, необандеровцы в 90-е гг. были уверены в том, что они не армян убивают, а «воюють з москалями»… Странно, что в Минске берутся что-то советовать, будь то тот же экс-президент С. Саркисян или врио преьмера Н. Пашинян, конкретно армянам, при этом не зная ни истории, ни перипетий нашей Арцахской войны 1991−94 гг.

Sputnik Mania Нагорный Карабах

Следует согласиться также с мнением, что своими заявлениями Лукашенко провоцирует действующих президентов России, Азербайджана и экс-президента Армении на определённую реакцию. И это вызывает не только недоумение, но и желание обвинить президента Белоруссии в непоследовательности. Верны и к месту напоминания о том, что в марте 2017 г. он на встрече с послом Армении в Белоруссии Арменом Хачатряном по случаю завершения тем дипломатической миссии того, говоря о НКР-Арцахе, сообщал, что «это не наш вопрос, это не мой вопрос», что «нам там делать нечего», что «есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться». Правда, далее он в сущности оскорбил… в том числе и Россию: «Минская группа по Нагорному Карабаху… ни черта не сделала за эти десятилетия и не сделает. Пока два лидера не сядут и не скажут: «Давайте проблему решим в интересах людей». Что-то наводит на мысль, что такая активность Лукашенко может быть результатом некой договорённости с И. Алиевым, посетившим недавно с визитом Белоруссию. Можно предполагать, что официальный Минск таким образом высказывает свои претензии на то, что именно она может стать местом предполагаемой встречи между Алиевым и Пашиняном. Ну — почему бы нет? Вон ведь Минск стал «центром» целых двух так и не исполняющихся договоров в связи с Новороссией. А недавно «засвечивались» в Минске президент Сербии Александр Вучич и косово-албанский торговец человеческими органами Хашим Тачи. Помнится, по данному факту сразу же пошли догадки, что господин Лукашенко хочет «выторговать» себе и лавры «замирителя» сербов и албанцев края Косово и Метохия.

Но оскорбляя Минскую группу (МГ) ОБСЕ, Лукашенко пытается выступить вместе с Россией — или отдельно? Ведь ни президент Путин, ни МИД России, в качестве одного из главных посредников в урегулировании по НКР-Арцаху, пока не отреагировали за заявления Лукашенко, и в этом вопросе, как любит выражаться сам Лукашенко, «есть определённые подтексты». И ещё щепетильный вопрос: как известно, в состав МГ ОБСЕ, помимо двух из трёх конфликтующих сторон (вспоминайте материалы и решения саммитов СБСЕ/ОБСЕ в 1993−94 гг.), помимо России, Франции и США, входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Критикуя МГ ОБСЕ, в чём явно слышится «подсказка» то ли из Баку, то ли даже из Турции, почему Лукашенко не думает, что и он становится сродни той самой «унтер-офицерской вдове», которая «сама себя высекла»? Не секрет и «особые отношения» Лукашенко с Казахстаном. А у Казахстана — «особые отношения» с Турцией, на почве чего и Лукашенко со временем стал практически турколюбом. Ну, а про его «личные» отношения с Азербайджаном и И. Алиевым белорусский президент сам, ничего не стесняясь, налево-направо трубит во всю трубу. Лукашенко ведь, мало было, начал бы в любви к президенту Азербайджана объясняться за «900 миллионов долларов» «экстренной помощи». Не секрет, что Минск и Анкара стремятся заполучить повысить свой статус в рамках МГ ОБСЕ, были слухи, что набивались и на статус сопредседателей, или вообще изменить формат переговоров. Хочу напомнить белорусскому лидеру — когда в 1993−95 гг. были попытки навязать армянам НКР-Арцаха «посредников» в лице Турции и Германии (даже — Германии…), то при непротивлении властей Армении именно официальный Степанакерт категорически отвергал «кандидатуры» стран, причастных к Геноциду армян в Турции 1915−23 гг. Впрочем, допускаю, что в периоды, предшествовавшие вступлению в президентские полномочия в Белоруссии, господин Лукашенко просто в силу специфики своего образования, связанного с развитием сельского хозяйства, может не знать о «тонкостях» армяно-турецких и в том числе армяно-азербайджанских «противоречий» (резня армян в Шуши в марте 1920 г., резня армян в Баку в 1918 г. и т.д., и т.п.)

Руины армянского квартала Шуши после резни 1920 года

Рассчитывать на то, что кто-то из трёх стран-сопредеседателей МГ ОБСЕ вдруг решит дать Лукашенко возможность гнуть свою линию на закавказском направлении, пусть и в ранге «четвёртой скрипки», — это наивность. Надо согласиться — создать хоть какую-то интригу, в том числе подыгрывая извечным «выплакиваниям» Азербайджана и Турции о «безрезультатности» деятельности МГ ОБСЕ на ниве урегулирования, Минск может. Но ведь и в самом деле делает он это в ситуации, когда в Арцахе и вокруг него «чем-то запахло». В том числе — и рецидивом войны. Или этого Лукашенко в упор не видит? Не следует уподобляться ряду российских экспертов и навязывать мысль, что «запахло мирным политико-дипломатическим урегулированием». Нет такого. Тем не менее автор данных строк обращает внимание читателей на то, что во второй раз что-то заявил после внеочередных парламентских выборов и после скандальных заявлений Лукашенко глава МИД России Сергей Лавров. СМИ сообщают, что между Москвой и Ереваном будет подписан договор, гарантирующий отсутствие на территории Армении иностранных военнослужащих, заявил 17 декабря Лавров в интервью радиостанции «Комсомольская правда». По словам главы российского дипломатического ведомства, в настоящее время завершается подготовка документа, который «будет гарантировать отсутствие угроз и рисков» со стороны присутствия в Армении иностранных военных. Таким образом, глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал вопрос о размещении на подконтрольной Еревану территории американских военных (под опёкой Пентагона) биолабораторий. Ну, а если слова Лаврова содержат и другие сигналы, а не только — отношение к размещению в Армении не то трёх, не то шести американских военных биолабораторий? А какие сигналы — разберём чуть ниже по тексту.

Первый раз Лавров отозвался на ситуацию, когда 14 декабря в Баку во время переговоров с И. Алиевым сказал следующее: «Я знаю, что у вас были контакты с премьер-министром Армении, у моего коллеги и друга Эльмара Мамедъярова были контакты с и.о. министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. И сегодня мы, конечно, будем весьма заинтересованы послушать ваши оценки того, как вы видите продвижение вперёд. Хотим, чтобы это урегулирование состоялось на справедливой и обоюдно приемлемой основе. Россия и в своём национальном качестве, и как участник «тройки» — Россия, США, Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ будет делать всё для того, чтобы способствовать достижению таких договоренностей». Затем уже на встрече с журналистами в Баку Лавров также добавил, что азербайджанская сторона искренне настроена на продолжение переговоров по урегулированию и об этом «была очень продолжительная и подробная беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым». «Мы почувствовали его искренний настрой на то, чтобы переговоры возобновить, чтобы искать конструктивные развязки, — сказал глава МИД РФ. — Россия как страна, которая является близким партнёром Азербайджана и Армении и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, будет делать всё, чтобы создать необходимые условия для достижения компромисса». Лавров также выразил надежду, что армянская сторона после формирования нового правительства будет готова возобновить переговорный процесс.

Mid,ru Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам 39-го заседания СМИД ОЧЭС, Баку, 14 декабря 2018 года

Вспомним, когда вообще вдруг, и в связи с чем, и в Ереване были слухи и сплетни о том, что, мол, «Россия навязывает своих миротворцев» в Арцах. И что, мол, возможно, что будут и белорусы. Это примерно 2011 год. В том же году, и все это помнят, пресловутый «Казанский документ» был отложен или даже сдан в архив — и как говорил сам Лавров, из-за того, что «в последний момент» И. Алиев вытащил «откуда-то», как сейчас помню фразу Лаврова, «10 или 12 новых пунктов». Кончился «Казанский документ»? Кончились и разговоры о «русских и белорусах в зоне конфликта». Но ещё вплоть до 2017 г. то там, тот тут в Ереване находились «эксперты», почему-то пытавшиеся вернуть общественность к трёпу о «русских и белорусах — миротворцах» в зоне конфликта. И вот бы понять, что там вдруг «вспоминает» через 7 лет Лукашенко, да и ещё — по какой конкретной причине? Меня не покидает ощущение, что ничего с Россией белорусский президент не согласовывал. Иначе был бы более предметный разговор, раз уж Лукашенко раскрывает карты, да ещё 7-летней давности. Зато он запросто мог согласовывать свой демарш с Алиевым. Зато он запросто мог согласовывать свой демарш с Турцией и Казахстаном. И надо помнить — связующим звеном в проблемах Арцаха и, допустим, тех же американских военных биолабораторий в Армении являются слова Лаврова о том, что будет договор, гарантирующий отсутствие на территории Армении иностранных военнослужащих. Очень зря, если никто ничего не ощущает. Слова Лаврова — это логическое продолжение относительно недавно достигнутых договоренностей по Каспийскому морю и Прикаспию, в которых участвует, наряду с Россией, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией, также Иран. Это — отражение требований Ирана на международно-правовом уровне закрепить и соблюдать неучастие внерегиональных сил в том или ином вопросе, что исключает присутствие военных из внерегиональных стран в Прикаспии, и не только в Прикаспии — по всей длине границ Ирана на их бывшем советско-иранском участке. Так что слова Лаврова об ожидающемся подписании некого документа с Арменией об «отсутствии на территории Армении иностранных военнослужащих» вряд ли относятся только лишь к вероятному доступу военных США к биолабораториям, профинансированным как раз американским военным ведомством — Пентагоном…

Тогда выходит, что заявление Лаврова о скором подписании такого договора с Арменией — это признак того, что Россия помнит и уважает неукоснительные требования Ирана в регионе. Уверены, что заявление главы МИД РФ о готовящемся документе — это именно из разряда сигналов. В частности, о том, что Москва верна своим договорённостям с Тегераном. В том числе — и в связи с проблемой Арцаха-НКР, а не только возможностью переброски и базирования в самой Армении «иностранных военнослужащих». Но ведь по этому принципу Белоруссия — тоже внерегиональная республика. И значит, Лукашенко, как всегда, излишне и неуместно суетится. В Москве на него давно «не обижаются». И думаю, что и общественность Армении и Арцаха-НКР не должна обращать внимание на провокационные и подстрекательские «утечки информации», устраиваемые Лукашенко. Впрочем, никуда не скрыть глаз от яркой истины — даже во время всех трёх предыдущих президентов Армении, никакой Лукашенко не смел себя так вести вот именно так — как «нарушитель конвенции» из прекрасно всем известного «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова, плюющий на все писанные и неписанные требования дипломатического этикета. И то, что сейчас он себя ведёт именно так — вина на властях Армении, а не на Лукашенко: Ереван сам дал ему возможность и место…

И вообще-то Лукашенко просто подставил Путина, Сержа Саркисяна и Алиева, хотя, не исключаю, сделал это именно по согласованию с президентом Азербайджана. В этом случае заявления президента Белоруссии — для Алиева это не «подстава», а где-то очередная реклама давнишних требований официального Баку. При этом в отношении Путина президент Белоруссии допускает даже и, не исключаем, откровенное желание выставить президента России законченным кретином. Объясним, почему мы высказываем жёсткую оценку словам Лукашенко. Президент России в вопросе НКР-Арцаха — можно так считать, «варится» с зимы 2001 г., когда он выступал с рядом известных оценок этому конфликту как раз на пресс-конференции в Баку по итогам его визита в Азербайджан. Скрывать не стоит — и во время всех сроков президентства Путина, и во время президентства Дмитрия Медведева в Москве были круги, выступавшие за одностороннее давление на армян НКР и Армению, в особенности в вопросе территорий. В прежние годы, когда в Ереване существовал и активно действовал Институт политических исследований при аппарате президента Армении, ценой серьёзнейших усилий и контактов его сотрудникам и экспертам (кстати, под руководством как раз выше уже упоминавшегося Г. Исагуляна, возглавлявшего Совет директоров этого Института — прим.) удалось сломать стереотипы восприятия карабахской проблемы и вопроса «о территориях» у таких представителей высшего эшелона специалистов и экспертного сообщества, как Евгений Кожокин, как генерал-лейтенант СВР России Леонид Решетников и др. Так что со стороны конкретно властей России разве что только в пору президентства Медведева нет-нет, да шли «импульсы» о «сдаче территорий» как «методе» сдвинуть с мёртвой точки процесс переговоров. Автор данных строк самолично принимал участие в некоторых из контактов с российскими специалистами и экспертами. И после многих лет разъяснительной работы, в Москве, по сути, осталось только двое-трое лиц, знающих суть проблемы, но тем не менее поговаривавших о «сдаче территорий». Это весьма известные — политический деятель Константин Затулин, многократный депутат Госдумы РФ (не станем перечислять всех его регалий) и директор Института диаспоры и интеграции (прежнее название — Институт стран СНГ), член Совета по внешней и оборонной политике, член Общественной палаты Российской Федерации (2015−16 гг.) и известнейший эксперт и философ, тюркофил Александр Дугин.

DAVID HOLT Памятник погибшему солдату

Порой складывалось впечатление, что кроме высшей власти РФ, т. е. соответствующего управления аппарата президента России и МИД РФ, а также вышеуказанных лиц, остальным в Москве — «до фонаря», что там в Нагорном Карабахе и почему. Но учитывая существенный удельный вес деятелей класса и ранга Кожокина и Решетникова, мы вправе предполагать, что на самом пике власти в РФ, как и в среде серьёзных экспертов аналитических центров, сотрудничающих с высшей властью в Москве, болтовня о «сдаче армянами территорий» давно (примерно, с 2005−07 гг.) была спущена в мусоропровод. Что же касается деятелей уровня Затулина и Дугина, то, например, Затулин представлял точку зрения, согласно которой что-то там «возвращается», но армяне Арцаха-НКР «железно» получают признание своей независимости и госсуверенитета со стороны международного сообщества. Подчеркну — в том числе и со стороны России. Дугин — иное дело. С середины 90-х его «конёк» — попытка устрашения армянской общественности дезой о том, что, мол, «Армения ж окружена тюркским морем». Помню — весной 2013-го он в очередной раз «наехал» в Ереван и пытался «петь старую песню о главном», т. е. о всетюркской «угрозе» Армении и Арцаху, о «тюркском море» и т.д. В ответ я предложил Дугину серьёзно и неангажированно проанализировать этноситуацию вокруг Армении и, наконец, увидеть, что Армению и армянский народ на самом деле окружает не «тюркское море», а самый настоящий «фарсоязычный (т.е. иранский — прим.) океан», если он учтёт, какие именно народы главным образом проживают рядом с Арменией и со стороны Турции в том числе, если он, наконец, поймёт, что те же курдские племена — это тоже «Иранский мир», а не «горные турки», и так далее, и тому подобное. Свидетелями этого разговора были не только учёные и эксперты Армении, но даже и тогдашний посол РФ в Армении Вячеслав Коваленко и его советник Виктор Кривопусков. Скажу честно — господин Дугин 5 лет назад так и не нашёл, что мне ответить по существу…

Описание этой предыстории необходимо для того, чтобы, с одной стороны, понять, почему ситуация идёт так, что у Лукашенко и у российских «лукашенко» то и дело возникает соблазн что-то «советовать» Армении и Арцаху. Мы просто обязаны представлять себе, кто и что мог бы советовать в том числе и руководству РФ относительно поведенческой модели по арцахской проблеме. И естественно, что в Кремле, в особенности в пору президентства г-на Медведева, были не свободны, даже в некотором смысле зашорены советами таких советчиков. Кстати, у выше уже упоминавшегося Г. Исагуляна во время функционирования Института политических исследований при аппарате президента Армении сложились хорошие деловые и даже тёплые отношения с Кожокиным, генералом Решетниковым и другими российскими деятелями, в конце концов понявшими, что вопрос-то не только и не столько в «территориях», сколько — в праве народа НКР-Арцаха закрепить свою военную победу над агрессором в 1991−94 гг., с необходимыми и надлежащими гарантиями свободы, в том числе и военно-политическими гарантиями. Только закрепление итогов войны 1991−94 гг. открывает возможность вести переговоры между НКР и Азербайджаном и о территориях, и о судьбе беженцев и временно перемещённых лиц из зоны конфликта. А с другой стороны, бывает просто полезно иногда углубиться в самые, на первый взгляд, простые материи того или иного переговорного процесса, вместе с их «закулисьем».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Вот теперь можно перейти и к моему предположению о том, что президент Белоруссии, не исключено, желал выставить своего российского коллегу Путина законченным кретином. Глава России минимум с 2001 г. в гуще тем и событий вокруг проблемы НКР. То есть прекрасно осведомлён в том числе и о некоторых особенностях гласных или негласных договорённостей в рамках сопредседателей МГ ОБСЕ. Помимо того, что в силу тесного общения с выше уже упоминавшимися Кожокиным, генерал-лейтенантом Решетниковым, Затулиным и другими деятелями, знакомыми с сутью арцахской проблемы не понаслышке, Путин все двухтысячные годы твёрдо знал и знает, что навязывать Армении и НКР односторонние уступки, в том числе о «сдаче территорий» — дело бесполезное, если ничего жёсткого не предложить взамен, президент России также твёрдо помнит и то, что в случае достижения окончательного документа об урегулировании воинские контингенты стран-сопредседателей МГ ОБСЕ не могут составлять часть неких «международных сил» для зоны конфликта. Читаем шестой пункт пресловутых «Мадридских принципов» — «Международные миротворческие силы будут развёрнуты сразу после того, как Мирное Соглашение вступит в силу, в целях мониторинга передислокации армянских войск и демилитаризации освобожденных территорий. Подразделения в составе миротворческих сил будут предоставляться государствами на добровольной основе. Отбор миротворческого контингента будет производиться обеими сторонами по взаимному согласию. Каждая из сторон имеет право на вето в отношении выбора другой стороны» и т.д.

Именно в силу упомянутой договорённости о том, что из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в предусматривающемся контингенте «международных миротворческих сил» не должно быть представительства, в своё время, начиная с 2005 г., бывший американский сопредседатель МГ ОБСЕ, «турецкий зять» Мэтью Брайза и пропагандировал использование при формировании «международных миротворческих сил» для зоны конфликта… конечно, войска НАТО. Хотя вначале что-то лопотал и о «силах ОБСЕ», которых нет до сих пор, как известно. Правда, тогда ещё не было текста «Мадридских принципов» — сопредседатели МГ ОБСЕ только начали что-то подобное предлагать конфликтующим сторонам. И поэтому в заявлениях на пресс-конференциях или своих публикациях М. Брайза порой использовал и формулировку «международные полицейские силы» или «международные силы по поддержанию мира», и т.д. Отмечу также, что явно не без целей создавался и миротворческий контингент блока ОДКБ СНГ. Начало формированию миротворческого потенциала ОДКБ было положено в 2004 г., когда стороны в Астане приняли Концепцию формирования и функционирования механизма миротворческой деятельности ОДКБ. Они констатировали, что предотвращение тех или иных конфликтов и противоречий «без применения миротворческих технологий представляется фактически невозможным». Новый импульс развитию миротворческой доктрины ОДКБ был дан в 2007 г. на фоне обострения геополитической ситуации в Грузии и Афганистане. 6 октября 2007 г. государства-члены ОДКБ подписали Положение о коллективных миротворческих силах и Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, которое 30 ноября 2009 г. было зарегистрировано в Секретариате ООН. На постоянной основе созданы Коллективные миротворческие силы (около 3600 военнослужащих), для миротворческих операций и операций по поддержанию мира на территории стран, как входящих, так и не входящих в структуру ОДКБ (при наличии соответствующего мандата Совета Безопасности ООН).

United States Mission Geneva Мэтью Брайза

Как «миротворцы НАТО», так и Коллективные миротворческие силы ОДКБ — это из категории шагов, которые позволяли бы, в первом случае — США и Франции, а во втором — России, при неучастии конкретно их воинских контингентов в «международных миротворческих силах» для Арцаха-НКР, всё-таки быть косвенно задействованными в той самой «операции по поддержанию мира» в зоне конфликта между Арцахом-НКР и Азербайджаном. Ещё раз подчёркиваю — Путин всё это знает твёрдо. Как о том, что не может быть речи о «возврате территорий» без одновременного признания независимости (после референдума-плебисцита — пункт первый «Мадридских принципов»), так и о том, что будущие «международные миротворческие силы» не могут включать в себя российских миротворцев. Теперь наложим твёрдые знания президента России о нюансах договорённостей в урегулировании в рамках МГ ОБСЕ на исследуемые заявления Лукашенко. В частности, в этой части: «И мы с Путиным чётко пообещали, что мы введём свои войска…». Александр Григорьевич, позвольте вас публично спросить: вы действительно считаете Владимира Владимировича клинически больным? Зная о своих договорённостях с США и Францией в рамках МГ ОБСЕ, более того — явно по взаимному согласованию постоянно подчёркивающий неизбежность и незаменимость формата МГ ОБСЕ для Арцаха как критерия единства подходов Москвы, Вашингтона и Парижа к урегулированию, т. е. сильно дорожащий почти единственным совпадением взглядов с западными партнёрами, Путин просто не мог «с Лукашенко» на пару заявлять «мы введём свои войска». Ну, или вы, президент Белоруссии, знаете то, чего не знает сам Путин — т. е. о его «тайном» намерении взорвать и уничтожить формат МГ ОБСЕ. На моей памяти у России никогда не было желания уничтожать формат МГ ОБСЕ и вообще выводить вопрос Арцаха за рамки ОБСЕ. В противном случае в своё время Россия не стала бы на площадках ООН и Совбеза ООН сама предпринимать усилия для того, чтобы арцахский вопрос был бы по мандату ООН передан на организацию процесса урегулирования в рамках СБСЕ/ОБСЕ. С чего и начиналась МГ ОБСЕ…

…Возвращаясь к пресс-конференции в Ереване 18 декабря бывшего главного советника президентов Армении по нацбезопасности Г. Исагуляна, мы обязаны обратить внимание на пару его основных тезисов. Итак, первый — «в проблемах, связанных с Арцахом, перейти «красную линию» никто не может и не сможет». И второй — «сомневающиеся могут выехать с ним (т.е. Исагуляном — прим.) в Арцах и лично убедиться в том, что никто никакие земли сдавать не собирается». Так что, господин президент Белоруссии, в случае с Арменией, Арцахом и армянским народом порой лучше вспоминать не только о президентах или врио премьеров, но и о тех государственных и политических деятелях, которые вправе, в силу своих прежних госдолжностей, напоминать любому и в Армении, и за её пределами, о том, что является той самой «красной линией» в вопросе Арцаха. Вот и вышло, что Лукашенко своей невзвешенностью заявлений разбудил «вулкан страстей» и освежил историческую память в Ереване и Степанакерте. И, кстати, вопрос любых сил в зоне конфликта надо будет согласовывать с Ираном — у него ж «особое отношение» к воякам из внерегиональных стран вблизи его границ…