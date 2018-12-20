Полным ходом зажила своей самостоятельной жизнью давнишняя идея объединения России и Белоруссии. Причём, что интересно, с каждым годом эта идея становится все более привлекательной для граждан республики. Лукашенко так долго пугал белорусов пришествием России, что те устали бояться и со всё большим интересом рассматривают эту мысль. Причём даже в таком радикальном варианте, как вхождение Белоруссии в состав России.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Проповедь Лукашенко к нации о самоценности суверенитета натыкается на народную мудрость о всеобщей относительности: у кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий. Мир белорусских чиновников и директоров живёт лучше, чем мир простых белорусов. И когда рядовой милиционер в социальной сети говорит о том, что он не против вхождения Белоруссии в состав России — может, зарплату увеличат — а ведь увеличат, не будет получать те нищенские гроши, что ныне, то понимаешь: вся эта белорусская официозная мелкая пурга о суверенитете Белоруссии от России, в народе обеих половинок Русского мира не воспринимается. Так как народ Белоруссии воспринимает себя единым целым с народом России и не понимает, как можно быть одной части целого суверенной от другой. Правой руке от левой, голове от тела, ногам от рук.

Экономика России и Белоруссии

Вся идея суверенитета в отношении Белоруссии к России сводится к идее белорусских чиновников «не получать зарплату в Москве». Всё, другого содержания там нет. Московские чиновники не должны мешать самовластью минских чиновников. Другого наполнения у идеи белорусского «суверенитета от России» не существует. Великая и Белая Русь — это один народ и единая историческая государственность, и глупость суверенитета одной части от другой — это такая же глупость, как суверенитет Вологодской области от Кубани. Это не суверенитет, а сепаратизм.

И Лукашенко в своей проповеди суверенитета, по сути, такой же сепаратист, как и Порошенко. Он лжёт, когда говорит: «Я не понимаю, что такое Русский мир». Всё он прекрасно понимает и знает, против чего борется. Русский мир — это единое государство всех русских с центром в Москве. Чему не мешают региональные столицы типа Петербурга, Киева, Минска, Новосибирска, Владивостока, Донецка, Одессы, Харькова.

Пока белорусские чиновники кричат: «Зарплата в Москве? Только через наш труп!», белорусский народ вздыхает и мечтает: «Россия? Почему ж нет? Может, хоть зарплату повысят!». Разница-то принципиальная — зарплата у чиновников-то есть, а вот у народа — гроши жалкие… Поэтому и будут бороться они с народом не за суверенитет, а за свою зарплату.

Для белорусов «суверенитет» по Лукашенко — это гарантированное право на вечную бедность. Это рост белорусской националистической необандеровщины и пятой колонны во главе с главой МИД республики Владимиром Макеем. Это статус польско-литовской бедной родственницы. Простому народу «суверенитет» на хлеб не намажешь — в отличие от чиновников, которым очень даже намажешь. Для них к этому вся идея суверенитета и сводится.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

И вот народ Белоруссии голосует в соцсетях по вопросу вхождения Белоруссии в Россию. Вопрос «Вы бы поддержали вхождение Белоруссии в Россию» вызвал такую статистику ответов, что власть обалдела, а националисты взвыли и принялись громко поносить голосовавших. Вот расклад по разным белорусским пабликам:

Twitter — 8% за вхождение в состав России

ВК — 16% за РФ

Одноклассники — 55% за РФ

Типичный Борисов — 44% за РФ

Подслушано Лепель — 43% за РФ

Нетипичный Витебск — 40% за РФ

Твой Минск — 24% за РФ

Подслушано Пружаны — 20% за РФ (кстати, до того, как местные бандеровские СМИ написали об этом голосовании в Пружанах, за присоединение к России в этом паблике ВК было подано целых 40% голосов, и надо учитывать, что Пружаны это запад республики).

Понятно — это не соцопрос, но кто ж даст в нынешней Белоруссии проводить честный и официальный соцопрос? Тем не менее это расклад в самых продвинутых и активных социальных группах Белоруссии. Это те, кто является референтными группами для всех прочих. Ещё короче — ЛОМы. Лидеры общественного мнения и их аудитория.

Примечательно, что шокированная администрация пабликов немедленно начала говорить, что эти ресурсы были выкуплены накануне россиянами. Но опросы в крупных белорусских пабликах дали такие же результаты, что и опрос, проведённый НИСЭПИ в 2016 году: 29% опрошенных граждан республики — именно за вхождение в состав России. Это — очень много, особенно при условии, что Россия пока даже не начинала пиарить этот процесс. Лукашенко и его окружению есть от чего прийти в отчаянье.

Надо также учитывать, что паблики ВК — это в основном молодежная аудитория. Если даже они так готовы голосовать, то цифры реального голосования для властей республики будут еще более печальными. Конечно, можно попробовать затереть правду аргументом о том, что, мол, якобы белорусы смотрят российские каналы и предпочитают их гораздо более скучным и слабым белорусским. Однако телевизор — это только зеркало, в котором отражаются реальные социально-экономические и общественно-политические процессы. И вот результаты вглядывания граждан республики в это зеркало говорят о том, что они хотят жить, при всех трудностях российской реальности, всё-таки в России.

Ombudsmanrf.org Россия и Белоруссия

Думаю, поэтому не стоит преувеличивать готовность окружения Лукашенко действительно противостоять объединению России и Белоруссии. Чиновники понимают, что им нет альтернативы, и Москва в них будет нуждаться так же, как и предыдущая власть, тем более, что в республике очень много грамотных управленцев верхнего и среднего звена, которые в условиях тотального контроля сверху просто не могут развернуться в полную силу.

Местных чиновников не заменить российскими, и на это не шли в СССР, не пойдут и в России. Поэтому им бояться нечего — местные как правили, так и будут править. И в отличие от лукашенковских разносов и посадок, путинское бережное отношение к чиновникам, живущим намного более свободно и богато, выглядит поводом для скрытой симпатии как раз к Путину и России. Тут ничего не поделаешь, рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Конкурентную борьбу за симпатии чиновничества Лукашенко Путину проигрывает с треском, о чём и свидетельствуют кадры официальных мероприятий с участием белорусского президента.

Что же касается симпатий населения, то степень усталости народа Белоруссии от Лукашенко даже трудно переоценить. Это тот случай, когда усталость уже переходит в нечто большее. Это подтверждают журналисты, посещающие регионы и знающие настроения в белорусской глубинке, особенно восточной части республики. Утверждают, что там жители, устав от бесперспективной бедности и безнадёги, буквально молятся на Путина.

Просто там говорят о том, о чём молчат в Минске. Молчат — но думают так же, если не сильнее. В выстроенной официальным Минском системе власти выражение несогласия с руководством полностью исключено. Но это фальшивая лояльность, и Лукашенко это прекрасно знает — только дай слабину, и Румас с Макеем так обтяпают дело, что и не успеешь оглянуться.

В Белоруссии начался процесс распада власти семьи Лукашенко. Он лишь в самом начале, но развернуть его вспять уже не удастся. В перспективе это означает раскол элиты на пророссийскую и прозападно-националистическую части, что уже и происходит очень активно. Причём катализатором этой борьбы послужат президентские выборы, когда из-под едва тлеющего покрова поверхностного спокойствия может неожиданно вырваться полыхающее пламя давно бушующего глубинного пожара.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Не дать этому пожару погубить Белоруссию — вот задача для Лукашенко. А сегодня в России есть большие сомнения в том, что он может с этой задачей справиться. А тут еще и какие-то непонятные реплики о том, что, мол, республика может выйти из Союзного государства… От Гааги-то спасать кто будет? МВФ? Или, может быть, Польша? Или «друг и брат» Порошенко? Подчиненные только этого и ждут, чтобы Лукашенко сам отказался от союза с Россией, чтобы сбросить затем власть семьи и самим возглавить страну.

Поэтому именно Владимир Путин всё больше становится тем человеком, который имеет решающий голос в судьбе Белоруссии, по мере того как Лукашенко, как бы грозно он ни кричал на подчинённых, все больше превращается в технического президента, который не может предотвратить всё более ощутимый саботаж его решений со стороны приближенного круга чиновников. Они всё уже решили и выжидают только одного — ошибки.