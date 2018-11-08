Военные с самого начала предвыборной кампании Трампа играли роль одной из важных составляющих его группы поддержки. Есть основания полагать, что в отношениях президента и людей в погонах наметилась трещина…

ИА REGNUM Пентагон

На днях стало известно, что на смену генералу морской пехоты Джону Келли на пост главы аппарата Белого дома будет назначен Мик Малвейни, ранее занимавший должность директора административно-бюджетного управления правительства и отличившийся в качестве одного из основных борцов за налоговую реформу — главного успеха Трампа на посту президента.

Ещё один бывший военный — «морской котик» и министр внутреннего обустройства Райан Зинке — так же, как и Келли, уйдёт со своего поста с наступлением нового года. Зинке подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств, за счёт которых министр якобы несколько раз летал с семьей отдыхать. В условиях подвластной демократам палаты представителей расследование может приобрести официальный характер и вскоре привести к отставке министра, а значит, куда более безболезненно будет цивилизованно отправить его на покой по инициативе президента… Однако и военное прошлое Зинке, возможно, сыграло не последнюю роль.

Завершает картину решение Трапа о выводе американских войск из Сирии, прогремевшее как гром среди ясного неба после более чем полутора лет бесплодных обещаний президента о том, что он когда-нибудь это сделает.

Дело в том, что само присутствие сил США в Сирийской Арабской Республике является реликтом политики Барака Обамы и не имеет ничего общего с тем, как ведёт себя по отношению к Ближнему Востоку Дональд Трамп. Разумеется, он как политик использовал уже имевшиеся на руках карты и хвалился успехами своих солдат в борьбе с международным терроризмом, но изначально-то войска там были не за этим. Изначально они были направлены туда Обамой для поддержки «демократической оппозиции», которая пыталась свергнуть Башара Асада.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кожура. Обама. Трамп

Трамп, в свою очередь, хоть и не отказался от критики официального правительства Сирии и неоднократно резко реагировал на мнимые удары химическим оружием по мирному населению САР, сам никогда не высказывался определенно по поводу необходимости смены власти в Сирии, сконцентрировав своё внимание на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Кроме того, наличие американских военных на территории САР неоднократно вызывало проблемы в связи с другими внешними силами, действующими в республике. Так, для недопущения «инцидентов» с участием американских советников при работе российских ВКС, была создана специальная прямая линия между российским и американским штабами. Вновь эта проблема встала совсем недавно в связи с планируемым наступлением турецких войск на позиции сирийских курдов, которые на данный момент являются самой сильной из группировок «демократической оппозиции», усиленной американцами.

Единственным разумным и убедительным объяснением сохранения американского присутствия в Сирии представляется сильное влияние военной элиты на президента, а точнее, их симбиоз. В рамках этого симбиоза Трамп предоставлял военным беспрецедентное финансирование, престиж, почёт и возможность для испытания технических и тактических новинок, а генералы взамен обещают президенту поддержку голосами военнослужащих и членов их семей…

Однако теперь есть все основания полагать, что симбиозу пришёл конец. Судя по всему, по результатам выборов в Конгресс США Дональд Трамп остался недоволен голосованием той части электората, за которую в его стратегии отвечали военные. Возможно также, что были нарушены некие прямые обещания…

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

И вот президент показывает, что Пентагон не купил его с потрохами, а лишь заключил сделку, и если условия сделки нарушены, то и дружбе может наступить конец. В администрации идёт замена выходцев из военной элиты на гражданских с сугубо экономическим мышлением. Отдан приказ о выводе войск из Сирии, а значит, более не будет дополнительного финансирования, наград, повышений и прочих сугубо военных радостей современной «войны спецназов», проводимой по большей части чужими руками. К тому же президент ещё и приказал основать командование космических сил, которое должно стать фундаментом для целого нового рода войск. Эта идея давно будоражила президентский мозг, однако ее сдерживали генералы ВВС, в чью юрисдикцию сейчас входит все связанное с военным космосом. Что ж, теперь им придётся поделиться властью и деньгами с новыми игроками…

В ответ на враждебное поведение президента военная элита в лице командования береговой охраны в нехарактерно публичной манере отменила учения в Арктике, сославшись на недостаточную оснащенность ледоколами и, о ужас, перспективу обращения за помощью к России в случае поломки. Для СМИ, разумеется, это ещё один повод попенять президенту как на неверное использование средств (говорят, деньги, предназначенные для ледоколов, пошли на Стену), так и на проигрыш России в одном из стратегически важных регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Не будем опережать события: Пентагон и Белый дом ещё не враждуют. Ещё не идёт речь о серьезном урезании бюджета до нормы времён Обамы, ещё не заговорили о выводе войск из Ирака и Афганистана… то, что происходит сейчас, — лишь демонстрация силы и решительности Трампа, своеобразный призыв к генералитету одуматься и выполнить свою часть сделки.