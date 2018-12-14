С развитием игровой индустрии сильно изменились и основные принципы разработки и выпуска новых видеоигр. Популярны стали инди-игры — проекты независимых разработчиков без поддержки крупных издателей. Так, в сети недавно появился первый сюжетный трейлер Orange Cast — футуристического экшена, созданного командой независимых разработчиков из России Team Rez. Видео под названием «Пылающие миры» впервые детально показало вселенную игры: загадочные антропоморфные существа, космический флот и главный герой, использующий энергетическую броню в сражениях. Все эти аспекты привлеки к проекту пристальное внимание игровой общественности. Не обошлось и без критики — многим геймерам не понравилась любительская озвучка персонажей и качество их анимации. Пока игроки разделились на два лагеря, нам удалось пообщаться с Александром Петровым, разработчиком проекта, и узнать секреты создания независимых игр в России.

Скриншот с YouTube-канала Orange Cast Orange Cast

Orange Cast, в данный момент, разрабатывается группой из 4 человек. Среднесписочное число людей в студии, активно занятых работами с игрой — 6 человек. Сейчас число активных разработчиков уменьшилось, потому что для них у нас, элементарно, закончились задачи. Team Rez функционирует как абсолютно стандартная студия, с той лишь с разницей, что люди работают только в свободное время и на чистом энтузиазме.

Нет, разные люди из нашей команды задействованы в самых разных видах работы в игровой индустрии и за её пределами. Кто-то занимается фрилансом, а у кого-то есть постоянная работа в других компаниях.

Как ни странно, все варианты переводы Orange Cast так или иначе актуальны для сюжета нашей игры. О большем, к сожалению, пока сказать не могу.

Mass Effect входит в список произведений, которыми мы вдохновлялись. Это вдохновение может прослеживаться в некоторых элементах нашей вселенной или дизайне окружения. Ну, и к тому же людям гораздо проще воспринимать наш проект как Mass Effect. Тогда сразу отпадает необходимость долго объяснять, что это за проект и на что он ориентирован.

Скриншот с YouTube-канала Orange Cast Orange Cast

Это сходство выражено в общей атмосфере происходящего. Orange Cast — это мир, находящийся на грани апокалипсиса. В нём происходят страшные вещи, но при этом он достаточно умиротворённый. Нечто подобное игроки уже могли видеть в KOTOR.

Для нас она не имеет особого значения. В основном нас критикуют в сравнении с проектами, у которых есть достаточный бюджет и издатель, способный взять часть задач на себя. Такая критика в каком-то смысле даже радует нас — мы, по крайней мере, добрались до этапа, на котором между нами вообще возможны сравнения. Мы трезво оцениваем свои силы и рассчитываем всё так, чтобы уверенно добраться до релиза.

Скриншот с YouTube-канала Orange Cast Космический корабль

Мы получили много предложений, и огромное число людей предоставило нам свои голоса. Это тронуло команду до глубины души. В результате нам удалось поднять этот аспект со дна Марианской впадины — раньше у нас не хватало голосов даже для того, чтобы озвучить хотя бы ключевых персонажей игры! Многим кажется, что и сейчас озвучка сильно хромает, но во многом это обусловлено тем, что игроки встретили ее пока лишь в формате трейлера. В игре обработанные голоса поддерживают общую атмосферность визуальной части и фонового эмбиента. (Эмбиент — стиль электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра, прим. ред.)

Люди из нашего сообщества очень сильно помогли с созданием Orange Cast. Это была неоценимая помощь в плане консультаций, критики и моральной поддержки. Во многом благодаря подобной помощи от людей и некоторых журналистов (нам так же помогают отечественные СМИ), проекту и удалось выстоять и продолжить развиваться.

Процесс разработки Orange Cast был полностью перезагружен в августе 2017 года. Тогда мы отбросили большее число старых наработок и начали тотально перерабатывать нашу игру почти с нуля, пользуясь лишь самыми удачными решениями прошлых концепций. Это было обусловлено тем, что прежние «варианты» игры мы бы потянуть нормально не смогли и этот факт мог привести к трагическому исходу. Можно оценить, насколько удачным было это решение — с того момента прошло почти полтора года и сейчас по большей части разработка игры уже закончена.

Скриншот с YouTube-канала Orange Cast Orange Cast

В зависимости от занятости и поставленных задач — от 4 до 6 часов.

Мы потратили в районе $70 тыс. В целом создать игру с подобным контентным наполнением будет стоить примерно $550 — 600 тыс.

Мир нашего проекта в данный момент не очень масштабен. Всё, что выходит за рамки событий в игре, помещается во внутриигровой «Кодекс». Всё обрисовано так, чтобы ключевые события «из прошлого» никак не отвлекали игрока от общей истории, потому что она довольно локальна. По сути, всё за ее пределами станет действительно важным, только если Orange Cast превратится во франшизу. Созданием вселенной по большей части был занят именно я — мною были прописаны все основные события, сюжет игры и характеры персонажей. Некоторые удачные решения были позаимствованы от других людей, работающих над проектом.

Скриншот с YouTube-канала Orange Cast Главный герой игры

Сайлар Октавиан — это имя вашего профиля в игре по умолчанию. Игроки вольны называть своего героя как угодно — некоторые персонажи в игре даже будут по-своему реагировать на это. Другой вопрос, почему игра предлагает именно такое имя персонажа по умолчанию. И вот тут уже игроков ждет интересный сюрприз.

Да, у игроков будет возможность кастомизировать (от customize в знач. «индивидуализировать», — прим. ред.) своего героя. Но этот процесс будет происходить не так, как мы привыкли видеть в других играх. Также в игре будет возможность принимать сложные моральные решения в различных ситуациях.

Скриншот с YouTube-канала Orange Cast Orange Cast

В основном это хардкорная аудитория от 16 лет. Я полагаю, что фанатам научной фантастики и людям от 30 этот проект тоже по-своему может показаться интересным.

Сейчас создаются прототипы двух проектов, которые студия может выбрать для себя «на будущее». Но в основном наши планы как студии отталкиваются от успеха Orange Cast.

Это очень сложный вопрос, который прежде всего зависит от самих проектов, вокруг которых будет сконцентрирована будущая студия. Релизы мобильных и компьютерных проектов, например, довольно сильно отличаются, как и сами разработки. В отдельных случаях следует задуматься, нужна ли вам студия в принципе.

Ставьте себе задачи, которые вы способны реализовать, и старайтесь адекватно воспринимать любую критику. Даже среди отпетых хейтеров могут найтись ваши покупатели (улыбается).