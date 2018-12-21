Похоже, попытка «вьетнамизации» афганской войны провалилась окончательно. Начавшееся весной текущего года наступление отрядов Талибана (организация, запрещенная в РФ) таки привело военно-политическое руководство Соединенных Штатов к осознанию неотвратимости полной катастрофы.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

Но если в августе Вашингтон еще пытался прятать результат за громкой шумихой по другим направлениям, в частности, за эпопеей поиска «русского следа» в медийном пространстве США, то сейчас поражение в Афганистане фактически признано официально. Америка больше не надеется там на победу и начала отчаянные поиски варианта полного отступления хотя бы с сохранением лица.

Как комментирует произошедшее глава Пентагона Джеймс Меттис, американский президент официально обратился к другим странам за помощью в урегулировании конфликта в Афганистане. Во время встречи с министром обороны Индии Мэттис отметил: «Мы ищем ответственные страны для поддержания мира на субконтиненте и в рамках войны в Афганистане. Она затянулась, приближается к 40 годам. 40 лет — достаточно, пришло время всем встать на поддержку ООН… всех тех, кто пытается сохранить мир и построить лучший мир».

Dod.defense.gov Джеймс Меттис

Ирония происходящего заключается в том, что ради сохранения хотя бы остатков репутации США, совершенно не стесняясь, примазываются даже к давно закончившейся советско-афганской войне 1979−1989 годов. Именно отсюда возникли те самые «40 лет», ибо сами американцы вторглись в Афганистан гораздо позднее, в 2001 году. Но сейчас Америке очень нужно показать, что проиграла там не она, а как бы «мы все», что в репутационном смысле как бы не так неприятно.

Но особый гротеск событиям придает факт отправки хозяином Овального кабинета письма даже премьер-министру Пакистана Имрану Хану вскоре после того, как США обвинили его страну в отсутствии активности в борьбе с терроризмом. Более того, Вашингтон еще и отменил предоставление Пакистану ежегодной финансовой помощи в размере 1,3 млрд долларов, что вызвало резко негативную ответную реакцию.

Исламабад возмущенно напомнил — поддержка американцев в их афганской авантюре обошлась стране потерей не менее 75 тысяч человек и уроном национальной экономике в 123 млрд долларов.

Тем не менее Трамп всё равно обратился с официальной просьбой помочь «усадить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за стол переговоров по афганскому урегулированию». Впрочем, не только к нему. Аналогичные просьбы поступили к правительствам России, Бельгии, Катара, Арабских Эмиратов, Туркмении и Узбекистана. Словом, ко всем, кто в любой степени способен тем или иным способом способствовать организации процесса хотя бы внешне пристойной передачи власти.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

В декабре спецпредставитель США посетит упомянутые страны в надежде получить хоть какую-нибудь действенную помощь. Иначе американскую армию в Афганистане от силы в пределах года ожидает еще больший позор, чем ее паническое бегство из Сайгона. Там хоть было куда отступать, в море болтались корабли ВМС. Афганистан выхода к морю не имеет. К западу от него расположен Иран, отношения с которым Белый дом собственноручно испортил окончательно. На севере — среднеазиатские республики, отступить в которые невозможно тоже. Граничащие с ними афганские провинции прочно удерживаются войсками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Под контролем Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас находятся две трети территории (в том числе Бадахшан, Бадгис и Газни), а также 61% населения страны.

Фактически американские войска еще худо-бедно удерживают лишь собственно Кабул и некоторые его окрестности. Так что кроме как в пакистанский Пешавар, отходить им буквально некуда. Потому Трамп и вынужден просить о помощи Исламабад.

Понятное дело, нынешний генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко всю ответственность за происходящее скопом валит на администрацию Барака Обамы. Якобы причиной катастрофы стало именно его решение о кардинальном сокращении численности экспедиционных сил и передаче страны в руки «новой» местной системы госуправления. Хотя в действительности Обама лишь повторил прием, реализованный Америкой ранее во Вьетнаме.

Когда невозможность победить там стала очевидной, власти США приступили к активному изображению «помощи местным органам власти», которые, после обучения и оснащения, должны были потом «разбираться со своими проблемами сами». Стратегия получила название «вьетнамизации» вьетнамской войны и должна была создать внешнюю видимость, что американские войска уходят из Вьетнама как бы с победой. Но не вышло.

У США с экспортом демократии традиционно не получается вообще ничего. Не приживается она даже в куда более развитых странах. Что уж тут говорить про насквозь феодальную даже не страну, а скорее территорию! Если во Вьетнаме Белому дому получилось растянуть процесс почти на три года, то Афганистан развалился фактически за год.

Президент Афганистана Гани Ашраф и президент США Дональд Трамп

А еще для вашингтонской репутации печальнее, что после ухода СССР из ДРА местная власть там продержалась еще три года, тогда как американские ставленники рухнут едва ли не в тот же день, когда за стены Кабула выйдет последний солдат Дяди Сэма. Что совсем тоскливо, во Вьетнаме — это понимали абсолютно все участники процесса — Америка в действительности воевала не столько с Ханоем, сколько со стоявшим за его спиной и всеми своими ресурсами помогавшим Советским Союзом. Тогда как сейчас «сильнейшую армию планеты» громят местные боевики самостоятельно. И кроме как бежать, другого выхода у США уже не остается. Не только абстрактно вообще, но и конкретно в представлении нынешней администрации.

Впрочем, даже такое откровенное и неизбежное поражение Трамп пытается обратить в свою пользу. У него буквально на носу следующие президентские выборы. Если получится вывести войска за ширмой якобы им организованного «мирного переговорного процесса», появится основание заявить об очередном успехе. Он же обещал американцам закончить «эту бессмысленную войну», ну, вот, благодаря лично его титаническим усилиям ее закончить удалось. Значит, он может, значит, он великий лидер, значит, нация еще на один срок должна его переизбрать!

Но произойдет всё это лишь в следующем году, а пока Трамп рассылает письма с отчаянной просьбой «помочь ему, наконец, остановить эту войну, которая длится уже сорок лет».