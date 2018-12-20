Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что на сегодняшний день официальный Токио не готов признавать итоги Второй мировой войны, без чего невозможно вести разговор о заключении мирного договора с Россией. По словам российского министра иностранных дел, обсуждение мирного договора на основе декларации 1956 года предполагает «безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны»."Пока наши японские коллеги на это не то что не готовы, они всячески дают понять, что это не получится», — подчеркнул Лавров.

Япония

В связи с этими высказываниями поступают просьбы разъяснить, что конкретно должно признать японское правительство и каковы основные итоги Второй мировой войны для Японии, ею отвергаемые. Кстати, за такими разъяснениями обращались ко мне и японцы. Позволю себе попытаться изложить личное отношение к данному вопросу.

1. Японское правительство должно признать право стран — союзниц во Второй мировой войне — СССР, США и Великобритании — определять территориальное устройство согласившейся на безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии. Именно основываясь на правах победителей, лидеры этих держав заключили Ялтинское соглашение по вопросам Дальнего Востока, в котором предусматривалось безусловное возвращение Советскому Союзу южной части острова Сахалин и передача Советскому Союзу Курильских островов. Японское правительство должно прекратить попытки отрицания этого решения стран-победительниц.

Подписание акта о капитуляции милитаристской Японии 2 сентября 1945 года

2. Японское правительство должно признать обоснованность денонсации советским правительством Советско-японского пакта о нейтралитете от 13 апреля 1941 года. В заявлении от 5 апреля 1945 года, за три месяца до согласованного между союзными державами срока вступления СССР в войну с Японией, в частности, указывалось:

«…С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза.

При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого Пакта стало невозможным.

В силу сказанного выше и в соответствии со статьей 3 упомянутого Пакта, предусматривающей право денонсации Пакта, Советское правительство настоящим заявляет правительству Японии о своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года».

3. Японское правительство должно исходить из того, что безоговорочная капитуляция Японии осуществлялась на основе Потсдамской декларации союзных держав, 8-й пункт которой гласил:

«Условия Каирской декларации будут выполнены, и японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем».

Чан Кайши, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль на Каирской конференции. 25 ноября 143 года

4. Японское правительство должно признать обоснованность заявления советского правительства правительству Японии от 8 августа 1945 года, в котором, в частности, говорилось:

«Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.

Верное своему союзническому долгу, Советское правительство приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего года (Потсдамская декларация — А.К.)».

5. Японское правительство должно придерживаться положений Акта о безоговорочной капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года, в частности 6-й статьи Акта, гласящей:

«Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой декларации потребует верховный командующий союзных держав…»

Bundesarchiv, Bild 183-R67561 Потсдамская конференция, на которой была подписана одноимённая декларация. Июль 1945 года

6. В связи с вышеизложенным 6-м пунктом Акта о безоговорочной капитуляции японское правительство должно признать обязательность для себя выполнения требований Меморандума главнокомандующего союзных держав японскому императорскому правительству № 677/1 от 29 января 1946 года, гласившего:

«1. Японскому императорскому правительству настоящим приписывается прекратить осуществление или попытки к осуществлению государственной или административной власти в любом районе вне Японии, а также в отношении правительственных чиновников и служащих, равно как и в отношении каких-либо иных лиц, находящихся в пределах этих районов…

3. Для целей настоящей директивы территория Японии определяется в составе: четырех главных островов Японии (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку) и приблизительно 1000 мелких прилегающих островов… исключая в) Курильские (Тисима) острова, группу островов Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Сикотан (Шикотан, — А. К.)».

7. Японское правительство должно признать и неукоснительно следовать положению Сан-Францисского мирного договора о том, что «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года. И отказаться от противоречащих географическим реальностям и довоенному административному устройству Японии утверждений о якобы не вхождении островов южной части Большой Курильской гряды и Малой Курильской гряды в понятие «Курильские острова», от которых японское правительство официально отказалось».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова. Закат японского солнца

8. Японское правительство обязано строго следовать Уставу ООН, которое оно подписало в момент вступления в эту международную организацию. В частности, следовать статье 107 этого документа:

«Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям». Это обязывает Японию неукоснительно выполнять все документы военного и послевоенного периодов, а именно: Ялтинские соглашения, Потсдамскую декларацию, Сан-Францисский мирный договор и др.

9. Японское правительство должно признать факт нарушения со стороны Японии 9-й статьи Советско-японской совместной декларации 1956 года, предусматривающей возможность передачи Японии островов Малой Курильской гряды — Шикотана и Хабомаи. Нарушение состоит в произвольном изменении содержания этой статьи, ибо сейчас японское правительство требует в качестве условия заключения мирного договора признания Россией принадлежности Японии и островов Большой Курильской гряды, о которой в Совместной декларации речь не идет. Также японское правительство должно признать, что заключенный в 1960 году новый японо-американский «договор безопасности» — направленный против Советского Союза военный союз —противоречит букве и духу призывавшей к миру, добрососедству и сотрудничеству Совместной декларации.

World Imaging Договор 1960 года «о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности» между США и Японией

Изложенное является только частью комплекса мер по признанию Токио законности и справедливости решений стран-победительниц, которые рассматривали лишение Японии тех или иных территорий и как наказание за развязанные ею кровопролитные агрессивные войны. Выполнение этих мер, кроме всего прочего, могло бы стать проявлением признания ответственности Японии наряду с нацистской Германией и фашистской Италией за унесшую десятки миллионов человеческих жизней Вторую мировую войну.

От того, насколько японское правительство сможет внести коррективы в навязанные массированной пропагандой представления японцев о виновниках развязывания войны и ее последствиях для Японии, в том числе территориальных итогов, во многом зависит характер отношений этой страны не только с Россией, но и с другими странами — жертвами японской агрессии, которые также требуют от Токио честного отношения к истории, искреннего покаяния за совершенные чудовищные военные преступления.