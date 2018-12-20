Если Германия смеет вновь возвращаться к вопросу о культурных ценностях, которые по завершении Великой Отечественной войны явились малым восполнением тех сокровищ русского и других народов СССР, которые были уничтожены или разграблены её солдатами и чиновниками на нашей территории в 1941—1944 годах, значит, мы вновь имеем дело с той же Германией, которая во главе с Гитлером развязала ту войну. Логика их понятна: мы за преступления наших предков отвечать не должны, а вы сделанное вашими предками — исправляйте. Не получится.

Ираклий Тоидзе. Родина-мать зовёт! (фрагмент). 1941

За последние годы, к нашей скорби, ушли из жизни два главных деятеля, которые последовательно противостояли этим аморальным поползновениям Берлина: Валентин Михайлович Фалин и Савва Васильевич Ямщиков. Если хотите разобраться в этой проблеме, читайте их работы на этот счёт — они эту тему описали досконально. Так что теоретическая база имеется. Есть и новые деятели. Будем бороться.

Что же до вновь проявленного германского реваншизма, то, надеюсь, он поможет России скорее вернуться к тому состоянию, в котором она была в середине прошлого века, устанавливая справедливый порядок в Европе и мире.