



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Выступая на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров относительно перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта поразил своей, правда, как всегда, «ограниченной» откровенностью. «Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания, — говорил он. — Большую часть времени я посвятил поиску путей решения нагорно-карабахского конфликта. Это будет главной задачей и следующего года». По его же словам, в ходе намеченной на январь 2019 года встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном «мы будем обсуждать пути разрешения конфликта», ведь Баку «сторонник мирного урегулирования».

Мамедъяров не тот человек, который бросает слова на ветер. Поэтому сразу напрашивается первый вывод. По итогам трех встреч, которые отняли почти 10 часов, главы МИД Азербайджана и Армении достигли определенного согласия вокруг проекта соглашения, детали которого не разглашаются. Более того, заговорил о возможном прорыве президент Азербайджана Ильхам Алиев, не раскрывая при этом причин своего оптимистичного настроя. Сделал Баку и нестандартный ход: принял решение о несении пограничниками службы на границе с Арменией в Газахском и Агстафинском районах (помимо этих двух районов с Арменией непосредственно граничат также Товузский, Кедабейский и Дашкесанский районы Азербайджана — С.Т.). Правда, армянская сторона, возможно, размышляя по принципу хрен редьки не слаще, решила, что Баку просто передислоцирует свои силы, концентрируя их на карабахском направлении, «дает понять, что не намерен развязывать военные действия на территории Армении, чтобы не вовлечь в конфликт страны ОДКБ».

Elegant's На армяно-азербайджанской границе

Но такие размышления примитивны. Многие российские военные эксперты уверены в том, что переход Азербайджана в одностороннем порядке на охрану границы погранвойсками является либо результатом закулисных договоренностей с Ереваном с целью снятия напряженности на одном из участков совместной границы, либо стратегическим вызовом. В этой связи экс-командующий погранвойсками Армении генерал-майор Левон Степанян в интервью одному из российских изданий заявил, что не исключает «игры в большую политику». Очень может даже быть, что Баку сделал первый ход. Российские эксперты предполагают, что в ходе дальнейшего диалога Баку — Ереван азербайджанская сторона намерена оговаривать условия о размещении застав своих пограничников и на границе между Ираном и Нагорным Карабахом. Наверное, не случайно армянский военный эксперт Давид Джамалян, комментируя недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности сдачи Азербайджану пяти районов, указывает на «южные районы Арцаха».

Отсюда появляется второй вывод. Баку удается перехватывать инициативу в направлении урегулирования конфликта на своих условиях, он предпринимает шаги, во всяком случае на публичном уровне, к которым Ереван не готов. И здесь, действительно, немало странного. С момента прихода к власти в Армении Никола Пашиняна на волне уличных протестов до легитимизации его на внеочередных парламентских выборах прошло более полугода. На что они потрачены? Как пишет американское издание The Washington Post, «Пашинян демонстрировал намерения предпринимать действия, направленные на укрепление функционирования в республике демократии, развернул комплексную антикоррупционную кампанию, направленную на очищение системы правительства», и так далее. Но он не отказался от приемов тайной дипломатии на карабахском направлении, запутался в противоречивых и откровенно популистских заявлениях. Когда Пашинян говорил о Степанакерте как стороне конфликта, многим казалось тогда, что это станет главным условием со стороны Еревана для возобновления переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Не произошло. Переговоры ведутся в прежнем формате. Поэтому, когда министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорный Карабах) Масис Маилян заявляет, с одной стороны, о «важности сохранения динамики в процессе урегулирования», а, с другой, о «необходимости восстановления трехстороннего формата переговоров с участием Республики Арцах», он понимает, что срабатывает только первая часть этой схемы, в формате которой наблюдается необычная динамика. Иной только внешний фон. Пашинян заявляет о желании сохранить отношения с Россией и демонстрирует намерения расширить сотрудничество со странами Запада. Таким образом, чтобы смонтировать новую для Армении реальность в ситуации, когда вокруг нее рождается новая геополитическая реальность. Однако пока на поверхности много необдуманных решений, появление напряжения во взаимоотношениях с Москвой и некоторыми другими членами ОДКБ и Евразийского экономического союза, абсолютно невнятный диалог с Западом.

Единственный прорыв во внешней политике наблюдается только на карабахском направлении, но и то в интерпретации Азербайджана. Складывается устойчивое ощущение, что лишь на этом плацдарме Пашинян усматривает сейчас новый сильный импульс для трансформации интереса Запада в практическую плоскость, имея в виду в первую очередь, конечно, привлечение в Армению иностранных инвестиций. Так напрашивается третий вывод. На карабахском направлении Ереван вовлекается в сценарий непредсказуемого развития событий, когда за тайной дипломатией формируются некие новые национальные интересы республики, но сложно определить, где тут стратегия, а где достижение только краткосрочных выгод. Это видят в России, наблюдая за исторически запоздалыми идеологическими упражнениями Армении. А в Азербайджане все понимают и пытаются ковать железо, пока оно горячо. Баку уже знает, с кем и как вести переговоры.

Geograph.org.uk Водоворот

Ведь азербайджанские власти добились появления проекта конкретного решения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта — без Степанакерта и в диалоге только с Ереваном. «Мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта остается главным приоритетом для нас, — написал Пашинян на своей странице в Twitter. — Мы продолжим процесс мирного урегулирования на благо регионального мира и безопасности. Разрешение требует искренних усилий всех сторон». Так и будем теперь это воспринимать.

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