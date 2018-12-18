



Liam Allport Boeing 737 MAX

На этой неделе на заводе корпорации «Боинг» — нет, не в Сиэтле, а в китайском Чжоушане в провинции Чжэцзян — произошло знаменательное событие. Новый, только что собранный 737 MAX в цветах «Эр Чайна» был передан заказчику.

Этот борт стал первым самолетом корпорации «Боинг» за всю ее историю, собранным за пределами национальной территории США.

Если совсем точно — пока что еще «дособранным», причем с очень небольшим объемом окончательных работ на предприятии в китайском Чжоушане. Примерно так же, как вначале в России «дособирали» автомобили германского автопрома, — и примерно с теми же целями.

Авиагигант из США рассчитывает таким образом сделать свои самолеты «как бы немного китайскими», что в период работы в Белом доме администрации Барака Обамы, когда проект завода в Чжоушане начинался, было просто дополнительным бонусом — но теперь, в жуткую стужу холодных торговых войн, развязанных администрацией Трампа, может оказаться решающим фактором.

Китай рассчитывает поднатаскать собственные кадры в гражданском авиастроении во всей вертикали производства — от высшего менеджмента до сборщиков. Первый китайский C919, самолет, позиционируемый как прямой аналог «737 MAX и Airbus A320neo, совершил первый испытательный полет всего около года назад, 5 мая 2017-го. Сертификация машины должна завершиться в 2020 году, а поставки заказчикам — начаться годом позже. Но к этому моменту нужна не только сертифицированная машина, но и вся цепочка массового авиационного производства — уже сейчас «горячих» заказов на C919 примерно на тысячу бортов.

Свои первые десять самолетов «Боинг» продал в Китае еще в 1972 году, после того как президент Ричард Никсон прибыл в Пекин на борту президентского «Боинг 707».

«Это действительно волнующий момент в нашей истории — иметь здесь нечто подобное», — заявил журналистам Джон Брюнс, президент «Боинг Чайна», китайского подразделения авиастроительной корпорации из Сиэтла. «Это[производство] демонстрирует нашу устойчивую приверженность китайскому рынку», — добавил он о предприятии в Чжоушане и его перспективах.

wilco737 Boeing 737 MAX

Сегодня примерно один из каждых четырех самолетов, выпускаемых «Боинг», направляется в Китай. Одновременно авиакомпании Поднебесной являются крупнейшими в мире покупателями 737-х, центрального источника прибыли авиапроизводителя. Ожидается, что Китаю потребуется около 7 700 коммерческих самолетов в течение следующих двух десятилетий, чтобы покрыть все нарастающие объемы внутренних перевозок. Что, в свою очередь, означает потенциальные продажи в размере $1,2 триллиона.

Только от этой цифры захватывает дух, но «Боинг» к тому же прогнозирует, что спрос на услуги (от технического обслуживания бортов до обучения пилотов) сформирует дополнительно рынок в $1,5 триллиона.

И американцы не хотят его упускать из-за какого-то там Трампа. Ведь Трампы приходят и уходят, а «Боинг»… «Боинг» и есть Америка. Как «Форд», «Дженерал Моторс» или теперь вот «Эппл». Но времена меняются — и просто прийти в Китай со своим товаром, в коробке, перевязанной ленточкой, уже невозможно — нужно, чтобы этот товар был китайским. Сперва — хотя бы немного китайским.

При выходе завода в Чжоушане на расчетную мощность «Боинг» планирует выводить по 100 своих самолетов 737 Max каждый год за ворота предприятия. При этом предприятие изначально — совместная собственность американского авиагиганта и китайской государственной авиастроительной корпорации КОМАК, что подразумевает постепенное расширение локализации производства, программу подготовки управленческого менеджмента и технических специалистов — не только для этого предприятия, но и для других авиастроительных заводов КОМАК.

Одновременно американцы решают таким образом не только задачи закрепления на китайском рынке. Сегодня «737"-е — напомним, главный источник доходов авиастроительного гиганта — строятся только на одной площадке в Рентоне, штат Вашингтон. В результате очередь на поставку растянулась на 57 месяцев с момента заказа по состоянию на январь 2019 года.

При этом у главного конкурента американцев — французского «Эрбас» — есть для конкурирующего семейства самолетов A320 четыре завода, разбросанных по всему земному шару, в том числе один в Китае. «Эрбас» собирает свои A320 в Китае на предприятии в Тяньцзине около десяти лет, и недавно концерн расширил производство, включив в него центр комплектации и достройки широкофюзеляжных самолетов A330.

Локализация производства в Китае — довольно существенный фактор выбора в условиях, когда мир все больше перегораживается возникающими по какой-то политической прихоти торговыми барьерами, будь то антироссийские санкции или торговая война Пекина и Вашингтона. И французы, имея этот фактор в своем активе, стали его активно использовать. Совсем недавно авиакомпания «Сямынь Эрлайнз», контрольный пакет акций которой принадлежит государственной «Чайна Саузерн Эрлайнз», более 30 лет бывшая эксклюзивным оператором самолетов «Боинг», начала переговоры с «Эрбас» на поставки A320.

Steve Walsh Air France Airbus A320

Французы вообще вели себя последнее десятилетие в Китае грамотней американских конкурентов — в январе этого года главой китайского подразделения «Эрбас» стал Георг Ху, опытный и при этом молодой и прогрессивный аппаратчик из госорганов, с добротной партийной карьерой в начале пути и блестящим пониманием механизмов смазывания бюрократии Поднебесной.

Более осторожный подход «Боинг» к передаче технологий в Китай отражает общую производственную стратегию авиагиганта, основанную на его традиционном промышленном центре в Сиэтле. Но пришла пора меняться, и в штаб-квартире в Сиэтле это поняли задолго до прихода в Белый дом новой администрации.

Сегодня «Боинг» все еще занимает лидирующие позиции по продажам среднемагистральных машин в Китае, но этот разрыв сокращается, и еще больше лидерская позиция американцев потребует новых инструментов удержания через два года, с приходом китайского C919. По данным аналитического центра авиации КАПА, по состоянию на август этого в Китае эксплуатировались 1670 самолетов «Боинг», за ним следует «Эрбас» с 1598 самолетами.

А поскольку Китай, как ожидается, станет ключевым рынком для проектируемого «Боинг» нового лайнера среднего класса — «проекта 797» —уже сейчас объявлено, что производство в Чжоушане будет расширено сверх сегодняшнего объема в 100 самолетов.