Неожиданно даже для специалистов отрасли президент Российской Федерации В.В. Путин нашёл время для приёма 14 декабря 2018 года руководителя Федерального агентства по рыболовству (далее Росрыболовство) И.В. Шестакова и заслушал его доклад о положении дел в отрасли. Главный вопрос, который был в центре беседы, — это насыщение рыбной продукцией внутреннего рынка по доступной для населения цене. Такая постановка вопроса со стороны президента не случайна.

Дело в том, позволю себе напомнить читателям, что на прошлогодней пресс-конференции президента именно рыбный вопрос со стороны «журналиста, обанкротившего мурманского предпринимателя», М.К. Зуба застал врасплох президента и свёл всю пресс-конференцию к театральному шоу, в ходе которого Зуб по существу убедил президента в том, что стоимость одного килограмма рыбы должна ровняться стоимости одного килограмма птицы. Смеха в зале от такого кощунственного предложения было достаточно. Но… слово — не воробей, вылетит — надо хоть как-то его реализовывать. А кому? Росрыболовству! Других «крайних» по рыбе у нас в стране нет.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым

Президент, видимо, вновь опасаясь, что на предстоящей 20 декабря 2018 года пресс-конференции рыбный вопрос может возникнуть, решил вникнуть в дела отрасли, и пригласил для этого и руководителя И.В. Шестакова. Его доклад был оптимистичен. Рыбы в 2018 году выловили много, особенно лососевых на Дальнем Востоке. Так что народ будет и с рыбой, и с икрой. Да еще и пониженным чуть ли не в два раза ценам! Словом, рыбная предновогодняя фантазия. Нетрудно любому покупателю заглянуть в ближайший магазин в Москве, в Петропавловске-Камчатском, во Владивостоке, в Мурманске, и он убедится, что икра дальневосточных лососевых как стоила в зависимости от вида от 2500 до 4500 тысяч рублей за килограмм, так и стоит. Держатся высокие цены и на рыбу. Всё это хорошо знает и Шестаков. С тем, чтобы успокоить президента, он «вещает», что вот-вот введём рыбные биржи, и уж они-то остановят рост цен на рыбу. Очередная профанация чиновников Росрыболовства. Далее Шестаков бодро рапортует о закладке и строительстве на российских верфях новых 20 современных траулеров, которые строятся по инвестиционным проектам. Словом, и здесь всё в ажуре. Президент улыбается — рыба на подъёме.

А что же в действительности происходит в рыбном царстве на федеральном уровне? Попробую на это ретроспективно ответить с учётом своего шестидесятилетнего опыта работы в отрасли в должностях от лаборанта до заместителя министра рыбного хозяйства СССР.

Завершающий 2018 год для рыбной отрасли России одновременно является и окончанием десятилетнего периода наделения пользователей долями-квотами на вылов водных биологических ресурсов по историческому принципу. Последний был установлен в 2008 году законодательно на основе решений Госсовета. Сторонниками такого подхода консолидировано выступили тогда все рыбацкие союзы, ассоциации, объединения рыбаков, исполнительная и законодательная власти приморских регионов, да и федеральная власть. Это направление было поддержано В.В. Путиным, который в последующем, став председателем правительства Российской Федерации, принял ряд важных организационных мероприятий. Среди них такие, как подчинение Федерального агентства по рыболовству непосредственно правительству России и поручение кураторства отраслью своему первому заместителю Виктору Алексеевичу Зубкову. Эти, казалось бы, простые решения сыграли решающую роль в практическом осуществлении исторического принципа и не дали его разрушить в период прошедшего десятилетия. А такие попытки были. Но первый зампред В.А. Зубков при рассмотрении таких поползновений опирался на рыбацкий актив, собирая его в такие ответственные периоды.

Premier.gov.ru Виктор Зубков

Много внимания этому вопросу уделял и министр сельского хозяйства в то время, Алексей Васильевич Гордеев. Именно он был в числе первых министров — членов правительства России, который поддержал предложения рыбаков по отмене аукционов и переходе на исторический принцип. Эта его позиция основывалась на тесном общении с представителями союзов, ассоциаций и объединений рыбаков и выводах, которые были сделаны в Консультативном органе по рыболовству под председательством А.В. Гордеева. Бывая на местах в регионах, он всегда посещал объекты рыбной отрасли и встречался с рыбаками, чутко прислушивается к мнению региональных органов власти приморских регионов.

Десятилетний период применения исторического принципа с 2008 по 2018 года положительно сказались на выходе отрасли из кризиса и переходе ее на поступательное развитие. Увеличился вылов, производство пищевой рыбной продукции, отрасль вышла из тени, возросли налоговые поступления от деятельности рыбаков, повысилась их зарплата, уменьшилось количество убыточных предприятий. Всё это и много другое было отмечено в ходе III Всероссийского съезда работников рыбного хозяйства, в работе которого принял участие первый заместитель председателя правительства Российской Федерации В.А. Зубков. На Съезде рыбаки высказали серьезную озабоченность появляющимися в то время со стороны отдельных федеральных органов, и в частности со стороны ФАС, предложений о возврате к аукционам и внедрении в отрасль нового направления при наделении пользователей ресурсами, такого как «квоты пол киль». В поддержку рыбаков тогда было и руководство Федерального агентства по рыболовству во главе с ее руководителем А.А. Крайним. С тем, чтобы остановить поползновения различных сил по разрушению исторического принципа, выступая на Съезде, В.А. Зубков заявил:

«Закрепление долей квот по историческому принципу доказало свою эффективность… В этой части правительство не планирует каких-либо изменений действующего механизма и после 2018 года. Более того, правительство готово рассмотреть возможность продления сроков действия договоров о долях квотах на 20 лет».

Всё это создало уверенность рыбацкого сообщества в завтрашнем дне.

Однако с приходом в правительство либеральной команды во главе с ее председателем Д.А. Медведевым, уходом в отставку В.А. Зубкова и поручением кураторства рыбной отраслью А.В. Дворковичу активно начался процесс разрушения исторического принципа. Для этого Росрыболовство переподчинили от правительства в Минсельхоз. Срочно сменили его руководителя. Им стал неизвестный рыбникам экономист-юрист Илья Васильевич Шестаков, относящийся к близкому кругу «друзей-товарищей» президента Росси. Это уже 13-й по счёту руководитель в рыбной отрасли в новой России. Сменился и руководящий состав Росрыболоства. Смена произошла и в головной рыбацкой ассоциации ВАРПЭ. Словом, шла планомерная работа по избавлению во всех звеньях от профессионалов — рыбников, которые выступали за сохранение исторического принципа наделения пользователей долями квотами на очередной период. Инициаторы изменения исторического принципа, хорошо понимая, что для этого надо изменить законодательство, решили использовать для этого предстоящее заседание президиума Госсовета, которое и должно было рассматривать вопросы рыболовства. Тогда и был введен Шестаковым и его командой усыпляющий термин «модернизация исторического принципа». Дескать, никто и не посягает на исторический принцип, только «модернизация». Вылилось эта «модернизация» в 20% инвестквот, которые и являются скрытой формой «квот под киль». К тому же еще 20% выделяются для прибрежного рыболовства. Словом, полный передел рыбных ресурсов! Отнимают от одних и передают другим. Но и этого оказалось мало для либералов и их друзей. Сейчас прорабатывается новая поправка в законодательство о выставлении не менее 50% квот по крабу на аукционы, а там, глядишь, и на все водные объекты. И всё это делается при активном участии штаба отрасли — Росрыболоства. Вот так, вместо отстаивания интересов отрасли, ведут работу по ее разрушению. И одновременно с этим руководство отраслью, И. Шестаков его заместители, рапортуют об «исторических уловах» последних трех лет, к которым они не имеют никакого отношения, так как это результаты работы прошлых руководителей правительства, штаба отрасли и рыбаков, которые продолжают по 2018 год включительно работать по основе исторического принципа. Да и сами «исторические уловы» не дотягивают даже до первых лет новой России, не говоря уже о советском периоде.

Россия, омываемая тринадцатью морями и располагая значительными речным, озерным и прудовым фондом общей площадью более 720 тыс. кв. км, занимает по запасам возобновляемых водных биологических ресурсов одно из ведущих мест в мире.

По оценкам отечественной науки, эти сырьевые рыбные ресурсы позволяют ежегодно вылавливать не менее 7—8 млн т только в российской 200-мильной исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, вместо сегодняшних 4,5−4,9 млн т. Кроме того, развитие аквакультуры может давать ежегодно до 500−600 тыс. т высококачественной рыбы, вместо сегодняшних 180−200 тыс. т.

klimkin Бутерброд с икрой

Исторически рыбная продукция имеет существенное значение в обеспечение населения страны белками животного происхождения (до 20—25% от годового потребления), она играет важную роль в решении продовольственной безопасности страны.

Вмести с тем современное состояние рыбной отрасли, ее управление на федеральном уровне находятся в системном кризисе и не позволяет реализовать имеющие природный потенциал. Последнее вызвано ошибочным решением о ликвидации в свое время Министерства рыбного хозяйства и созданием взамен него Федерального агентства Российской Федерации по рыболовству с ограниченными государственными функциями, подчинив последнее Министерству сельского хозяйства. Одновременно принятыми Государственной думой РФ в последние годы поправками к базовому Федеральному Закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в корне меняют наделение рыбаков рыбными ресурсами — квотами. Кроме того, правительство России утвердило в развитии законодательных поправок ряд экономически не просчитанных нормативно правовых актов, которые планируются к внедрению после 2019 года. Это прежде всего внедрение аукционных торгов квотами на вылов и «инвестиционных квот». По существу, с 1 января 2019 года внедряется и начинает действовать «модернизированный исторический принцип», который в принципиальном плане отличается от «исторического принципа», действующего в предыдущий десятилетний период.

Введение этих норм в практику отечественного рыбного хозяйства неминуемо приведет к переделу не только водных биоресурсов, но и основных производственных фондов и как следствие к снижению, начиная с 2020 года (2019 год пройдем по инерции), поставок рыбной продукции на внутренний рынок страны, удорожанию ее в розничной торговле и к падению потребления ее населением страны.

Fish.go.ru Рыбная продукция

Уже в настоящее время потребление рыбной продукции населением страны, ввиду её дороговизны и экспортной направленности, снизилось с 24,8 до 14−17 кг на человека в год.

Изменить положение дел в рыбной отрасли, придав ей устойчивое развитие, требует принятия, по моему глубокому убеждению, на уровне президента, правительства России следующих срочных мер:

1. Введение отраслевой системы управления рыбным хозяйством страны с главной целевой установкой — насыщение внутреннего рынка разнообразной, высококачественной рыбной продукцией по доступной для населения стоимости.

2. Создание на федеральном уровне Министерства рыбного хозяйства Российской Федерации, в функции которого будут входить как сохранение, рациональное использование водных биоресурсов, их добыча, переработка, оптовый сбыт, так и формирование справедливого ценового механизма на рыбную продукцию.

3. Формирование руководства и аппарата Министерства рыбного хозяйства и его органов в приморских регионах и внутри страны должно осуществляться за счет профессиональных кадров — рыбников, имеющих производственный опыт работы.

4. Осуществление в первоочередном порядке ускоренного обновления научно-исследовательского флота, который ведет мониторинг за запасами водных биоресурсов и определяет объемы их вылова.

Fish.gov.ru Улов

5. Создание, для обеспечения рыбопромыслового флота сырьевой базой в освоенных районах промысла и расширения ее за счет открытия новых районов и объектов рыболовства в Мировом океане, на условиях государственно-частного партнерства бассейновых рыбопромысловых разведок.

6. Отмена всех форм аукционных торгов квотами — долями на вылов водных биоресурсов в воде, а так же платы за ресурсы для всех российских пользователей при осуществлении ими рыболовства в 200-мильной исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России.

7. Наделение пользователей долями — квотами на вылов водных биоресурсов производить только посредством оправдавшего себя исторического принципа на долгосрочной основе до 15—20 лет с учетом фактического их вылова за предыдущий пятилетний период.

8. Принятие в качестве основного экономического механизма для модернизации и обновления рыбодобывающего флота, береговых рыбоперерабатывающих предприятий долгосрочных кредитов отечественных банков под разумные проценты на уровне не выше мировых стандартов.

9. Расширение полномочий субъектов Российской Федерации в области развития прибрежного, любительского, спортивного рыболовства, аквакультуры, формирования береговой инфраструктуры, способствующих модернизации и обновлению прибрежного рыболовного флота, береговой рыбопереработки и насыщению внутреннего рынка каждого субъекта Российской Федерации качественной и доступной для населения по цене рыбопродукцией собственного производства.

10. Привлечение профессиональных союзов, ассоциаций, объединений рыбаков при рассмотрении и принятии решений по развитию рыбной отрасли, включая формирование законодательной базы.

Осуществление этих мер создает благоприятные условия по восстановлению управляемостью рыбной отраслью на федеральном и региональном уровнях и придать ей действительно устойчивое развитие на перспективу.

Способны ли федеральные власти всех уровней это принять, покажет время.

В.К. Зиланов, профессор, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве РФ