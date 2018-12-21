В минувшее воскресенье, 16 декабря, настоятель храма в небольшом итальянском городке Альяна во время проповеди заявил, что если бы во времена Иисуса Христа действовали бы законы Маттео Сальвини, то Дева Мария, праведный Иосиф и Христос не смогли бы вернуться на родину после бегства в Египет.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Замысловатый тезис требует пояснения. «Закон Сальвини», о котором говорил дон Паоло Тофани, — это закон о безопасности и миграции. Он сокращает расходы государства на мигрантов, упрощает высылку из страны тех, кто находится в Италии нелегально, продолжая линию Сальвини, который ранее запретил вход кораблям с нелегальными мигрантами в порты страны.

Формально говоря, священник неправ. В предложенной им гипотетической картине Иосиф, Мария и Иисус как вполне законные «граждане» не имели бы никаких проблем при возвращении; «мигрантами» они были в Египте, но не на родине. Смысл проповеди сводился к тому, чтобы поставить вице-премьера в один ряд с царем Иродом.

Высказывания батюшки из Альяны вызвали в Италии громкий скандал, в том числе и потому, что у дона Тофани есть целый ряд «предшественников» и «соратников». Настоятель одного из генуэзских храмов дон Паоло Фаринелла пошел еще дальше — и в знак протеста против Сальвини (и его сторонников из числа своей паствы) решил вообще закрыть храм на Рождество. Потому что нельзя, мол, одной рукой «выгонять мигрантов», а другой креститься. И это лишь один из множества примеров.

Сторонники всего хорошего

Дискуссия о мигрантах в Италии не сводится к тезису «понаехали тут» и не делит граждан на сторонников и противников данного тезиса. Никто из граждан не сомневается, что страждущим надо помогать. Вопрос только в том, как именно помогать — и в какой степени нелегальные мигранты являются страждущими.

Оппоненты Сальвини считают, что нельзя унижать мигрантов недопуском в страну и подозрениями. Его сторонники полагают, что мигрантов унижают те, кто ради своих политических и коммерческих целей пропагандирует и организует перевозку мигрантов в Европу с дальнейшим пребыванием в нечеловеческих условиях.

Governo.it Маттео Сальвини

С точки зрения тех, кого в Италии называют «буонистами», то есть «сторонниками всего хорошего», транснациональные либеральные СМИ передают чистую правду: мигранты бегут в Европу от войны, это через одного беременные женщины с маленькими детьми, а кроме того, без мигрантов европейцы не смогут сами себе платить пенсии.

Обратная точка зрения опирается не на картинки, а на скучную статистику, по данным которой подавляющее большинство нелегальных мигрантов прибывают в Италию из стран, в которых войны нет, и являются (также в подавляющем большинстве) неплохо одетыми молодыми людьми в возрасте от 20 до 30 лет. Если им удается устроиться на работу и получить документы, эти «беженцы» ездят на родину на каникулы.

Пока сторонники всего хорошего обмениваются апокалиптическими картинками тонущих мигрантов, сторонники статистики проводят исследования — сколько сотен (а иногда и тысяч) евро платят «беженцы», чтобы добраться до Европы, кто именно их агитирует, собирает и перевозит и зачем такую активную роль в этом процессе (особенно в процессе перевозки) играют «правозащитные» организации Джорджа Сороса.

Пока сторонники всего хорошего напоминают, что нельзя выгонять тех, кто стучится в твою дверь, сторонники статистики рассказывают, как устроена жизнь мигрантов в Италии «благодаря» прежним либеральным властям и перевозчикам: недостойные условия жизни и работы, раздражение в адрес «негостеприимных хозяев», легкая и быстрая дорога в криминал.

Папа Франциск в своем послании ко Всемирному дню мира просит политиков «не обвинять мигрантов во всех бедах», и выпад явно обращен к Сальвини — но то, что живущие в Италии 5% мигрантов совершают, к примеру, в Милане более половины преступлений, — это не домыслы Сальвини, это данные статистики. И виноваты в этом, разумеется, не мигранты, а сложившаяся система, которую в Италии лишь начали демонтировать.

Благополучателем этой системы является транснациональная финансовая элита. Пропагандируется эта картина мира в ее же СМИ, к их числу относятся и большинство ведущих изданий Италии. Чем больше в Европе мигрантов, тем ниже средняя зарплата. Чем больше в Европе именно нелегальных мигрантов, тем ниже престиж государств, которые не могут даже защитить границы. Чем больше в Европе мигрантов легализованных, тем проще работать с «электоратом» в его новом составе. До этого момента все логично. Нелогична только поддержка со стороны части церковной иерархии.

Jeffrey Bruno Папа Римский Франциск

Право не эмигрировать

Нынешние власти Италии следуют тезису предыдущего главы католической Церкви — папы Бенедикта с его знаменитым высказыванием о том, что у людей должно быть «право не эмигрировать». Нужно помогать страждущим «у них дома», а не увозить их от воображаемой (а иногда и реально развязываемой) войны к миланским вокзалам и римским подворотням.

Позиция папы Франциска менее однозначна. Он призывает политиков не закрывать двери и не обвинять мигрантов. В то же самое время говорит он и о необходимости «помогать мигрантам возвращаться домой». В этом споре каждая из сторон при некотором желании может записать папу в состав своих единомышленников.

Разумеется, и у Сальвини есть сторонники как среди верующих, так и среди священников. Однако в центре внимания, по понятным причинам, оказываются его противники, которых иерархия никак не одергивает. И это приводит к серьезным и негативным последствиям для Церкви в Италии. Сторонники статистики начинают видеть в иерархии не «всемирную», а прямо антиитальянскую силу, которая добавляет к каноническому Четвероевангелию еще и «евангелие от Сороса». Хотя подозревать батюшек из Альяны и Генуи в причастности к мировой закулисе незачем. Гораздо логичнее подозревать, что они слишком часто читают либеральную прессу.

При этом политическими союзниками «батюшек анти-Сальвини» удивительным образом оказываются либералы из Демократической партии. Те самые, которые легализовывали гей-«браки» и отменяли школьные рождественские торжества «из уважения к другим религиям». Таков фрагментарный эффект пропаганды. Снимающий распятие из школьного класса может показаться иному священнику милее, чем призывающий «помогать им у них дома». При этом шансов «обратить» снимающих распятия довольно мало. Шансов потерять «неправильно голосующих прихожан» — гораздо больше.

Впрочем, спор этот еще только начат.