В Перми ученицу отстранили от занятий за крашеные в розовый цвет волосы. Однако та не согласилась и пожаловалась маме. Не просто так. Ведь мама — депутат городской думы. Она отправилась в суд и опротестовала школьные законы. А на днях пермский департамент образования выпустил методичку для учителей с новыми указаниями. Там, в частности, рекомендуется не запрещать школьникам делать пирсинг, носить экстравагантные причёски и тому подобные вещи.

Цитата из кф «Повелитель мух», реж. Гарри Хук. 1990. США Дети

Но не было бы никакого внятного протеста и новой методички для учителей, если бы мать розоволосой девочки не являлась депутатом городской думы. А тут, что называется, было кому жаловаться.

Но печалит иное: то, что мать встала на сторону своей дочери. В современном обществе это норма. И касается это не только школы, но и детского сада. Воспитатель или учитель сделал замечание — ребёнок пришёл домой и нажаловался родителям, а те: «Да не слушай ты дуру! Кто она вообще? Училка!». Это в лучшем случае, а в худшем родитель сам отправится в учебное заведение и, что называется, станет качать права. «Да вы знаете, кто я?» Ответ тут, на самом деле, должен быть только один: «Вы родитель в данном конкретном случае, а на остальное плевать». Но кто так ответит? Затаскают. Конечно, речь идёт о тех случаях, когда не ущемляются права, психика и мораль ребёнка.

Теперь же в Перми создан прецедент. Любой, кто придёт в школу в эпатажном виде, отличится сомнительной выходкой и получит за это выговор, сможет нажаловаться — и его защитят. Не помогут? Тогда он скажет: «А вот девочке с розовыми волосами всё можно…» И действия мамы-депутата, по сути, низвергают всю образовательную систему Перми. То, что можно и нельзя — отныне ставится под знак вопроса. Больше нет правил, табу, больше нет иерархии.

Ясно, что розовые волосы или татуировки — это способ самовыражения. Так же, как ранее фенечки хиппи или панковский ирокез в сочетании с чёрной футболкой Sex Pistols. Так, собственно, было, есть и будет. И с каждым годом самовыражение подростков всё агрессивнее и эпатажнее. Стоит ли их винить за это? Безусловно, нет: они хотят самовыражаться. И уж совсем странно винить подростка за татуировки или дреды, когда федеральные телеканалы показывают нам фриков в прайм-тайм. Целые программы о них лепят.

kill Пирсинг

Но в мире фриков, где удивлять становится всё труднее, эпатировать можно лишь откровенным трэшем. И ради своей минуты славы подростки готовы на всё. Мало сделать татуировку — нужно набить её себе на лицо аки дегенеративный Фейс. Однако ирония заключается в том, что и это не удивляет — всё дозволено, а значит, чем ты хотел огорошить? В результате подросток остаётся с клеймом на всю жизнь. Нет, возможно, крест с розой под нижним веком в 12 лет — это забавно, но уже в 27 — пошло. И остановить подростка в такой дурке не значит довлеть над ним — это элементарная забота о будущем.

Тут нельзя запрещать, да, но разъяснять и убеждать надо. Давать альтернативу, искать другие примеры и главное — показывать будущее. С татуировками на лбу оно может иметь только одно продолжение. Подобные развлечения со своим телом имеют слишком много неприятных последствий. Для чего они детям? И оценивают ли они их?

Однако главное в пермской истории — другое. То, что в очередной раз школа уступает перед детьми и их родителями. И те, и другие воспринимают её как способ самоутвердиться. В тотальном культе успеха это естественное дело. Глупо считать, будто родитель идёт разбираться с учителем после жалобы ребёнка потому, что хочет проявить заботу. Нет, он чувствует, что недостаточно занимается своим отпрыском, а тут решает поиграть мускулами гордыни.

Как отец двух малолетних детей, я регулярно наблюдаю родителей, приходящих в детский сад и прессующих воспитателей. Им и в мозжечок не прострелит, что их ребёнок действительно ведёт себя отвратительно, и виноваты в этом, прежде всего, родители, уделяющие время чему угодно, но не воспитанию.

a4gpa Семья

Не стоит бояться запретов и табу. Они необходимы, чтобы сдерживать общество, обезопасив его в первую очередь от самого себя. Безусловно, школы не должны превращаться в подобие иезуитских организаций или контор вроде той, что показана в «Another brick in the wall», но и территорией вседозволенности, беспредела они не должны стать. А именно это сейчас происходит. Вспомните роман Голдинга «Повелитель мух» о детках, попавших на необитаемый остров и превратившихся в дикарей-садистов.

У нас в стране правит странный и вредоносный тренд: заботиться о том, что дети сильно перегружены. Да, подход к обучению должен быть продуман и гибок, но и исключение «Тихого Дона» из программы, сокращение числа занятий — это не метод. Когда детям учиться, если не в школе? Они ходят туда не красоваться и не пялиться в айфоны, а получать знания. Авторитет учителя тут должен быть беспрекословен.

Однако именно с этим есть большие проблемы. Государство поставило учителей на грань выживания и при этом завалило бюрократией: отчёты, доклады. Когда учить? Когда воспитывать? Регулярно сверху спускают новые требования и требуют выполнения планов. Но учителя — не мерчандайзеры, а педагогика — не бизнес. Вы, господа власть имущие, не требуйте, а создайте условия для работы — тогда и результаты, и дети будут другими.

А так педагогов в очередной раз ткнули в их место, не очень симпатичное и внятное. Не их в том вина. И я не удивлён, что в тыканьи носом поучаствовала депутатша. Она защищала своё розоволосое чадо, но создала опасный прецедент, после которого и без того затравленные учителя окажутся в ещё более сложных условиях.

Возможно, когда-нибудь школы превратятся в стойбище дикарей, которые станут творить, что им вздумается, а андроиды будут заполнять бумажки, дабы рапортовать наверх, как всё замечательно. Фантастика? Ну так и то, что сделали за последние десятилетия с системой образования, — тоже фантастика. Антиутопия, не иначе.