Министр иностранных дел Сергей Лавров дал пресс-конференцию, в которой в том числе коснулся и темы передачи Курильских островов Японии. И патриоты — не ряженые, а истинные — вздрогнули. По Лаврову, Россия готова передать часть Курильских островов Японии, если Токио заключит с Москвой мирный договор и признает итоги Второй мировой войны.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Неожиданно? Вряд ли. Нас готовили к подобному сценарию долго и целенаправленно. Записные патриоты рассказывали, что необходимо выстраивать отношения с Токио и искать новые варианты использования островов. Условные либералы поделиться русской землёй, в принципе, всегда рады. На протяжении нескольких месяцев звучали соответствующие заявления, писались апологетические статьи с одной только целью — оправдать передачу Курил.

В результате мы имеем следующее: отдать нашу землю Москва готова — однако Япония ещё морщит носик и раздумывает над результатами Второй мировой войны. Токио демонстрирует принципиальность и своенравность. Казалось бы, 125 миллионов японцев к своим крошечным землям могут получить ещё пару островов, о которых мечталось давно — ан нет, не спешат в Токио с тем, чтобы захапать предложенное. Раздумывают, как сохранить реноме. Нам бы такую принципиальность.

Напомню, сейчас говорится о передаче крупного острова Шикотан и 18 мелких островков, именуемых Хабомаи. Однако важно понимать, что это только начало. Как в известной присказке, ты ему палец дай — он руку откусит. Японцы не собираются довольствоваться только Шикотаном и Хабомаи. В Стране восходящего солнца звучат яростные призывы забрать все Курильские острова — если не сейчас, то со временем. Откусывать, так сказать, поэтапно. Японского премьер-министра Синдзо Абэ обвиняют в мягкости и терпимости. Особенно усердствуют в покушении на Курилы традиционно сильные в Японии «правые».

Сейчас Москва и Токио торгуются. Равносильна ли передача Курил признанию итогов Второй мировой войны? Вряд ли. Но ещё несправедливее будет, когда Токио начнёт отбирать и другие Курильские острова, а Москва станет делать вид, что ищет варианты обмена. Но это лишь видимость. Россия зажата с разных сторон и идёт на уступки. Возможны ли иные варианты?

Безусловно, мы не готовы и не должны вступать в открытое противостояние с другими странами. Однако глупа вера, будто, уступив, подвинувшись, Россия завоюет доверие мира. Идёт тотальная война — и в ней действуют на поражение до победного марша одной из сторон. Думать, будто, пойдя на уступки Японии или США, мы завоюем индульгенцию — всё равно что считать: если ты отдал грабителю кошелёк, он не тронет твой айфон. Наоборот — это только его разохотит, так как он почувствует слабость оппонента.

СтаниславС Малокурильское, o. Шикотан

Токио именно что почуял слабость Москвы. Японцы давно зарились на Курилы, и Ельцин был готов пожертвовать ими; потом мы вроде бы стали сильными, влиятельными, и после 2014 года всё изменилось. Но нет. Слабую Россию уже видели в 90-х, и, несмотря на сказки о всеобщем братстве и общечеловеческих ценностях, на нас катались, как на ослах, наслаждаясь униженностью когда-то могучего противника. Главное чувство того времени — позор и стыд. Не только за то, что происходило внутри страны, но и за то, как её воспринимали в пресловутом международном сообществе.

Плохо, что мы в принципе вступили в диалог с японцами. Ещё хуже, что озвучили условия передачи Курил. Но совсем тоскливо станет, когда Москва всё-таки передаст их, отрезав от России часть организма. Это будет капитуляция, сигнал всему миру с выброшенным белым флагом, сколько бы нас ни уверяли в обратном, какие бы сладкие речи не произносили. Международная геополитика по сути своей похожа на передел рынка братками из 90-х — там нет места милосердию и пониманию, а единственно важно право сильного.

Это, собственно, не означает то, что мы должны сделать лицо красным кремлёвским кирпичом и предстать в образе суровых русских, неспособных к компромиссам и договорённостям. Но и идти за японскими нори, в которые для нас заворачивают токсичные роллы, несомненно, также не стоит. Мы и так уже слишком долго и нудно говорим об очевидном, делая вид, что кто-то нас может услышать. А покажите Юлию Скрипаль. А давайте соблюдать международные договорённости. А не стоит выходить из соглашений. Но что толку? Как нас пинали — так и пинают, с ещё большим азартом.

Отдать Курилы — значит расписаться в собственном бессилии. Так мы не усмирим ни японские, ни другие международные аппетиты — только стимулируем их. Курилы — наша земля, за которую пролита наша кровь. И вместо того, чтобы разбрасываться землями и пытаться убедить международное сообщество не съедать трясущегося от страха зайца, куда правильнее укреплять внутренние рубежи — осваивать, развивать собственную землю, населять её людьми и давать им стимулы и возможности для нормальной жизни. Сделать это легко — достаточно прекратить беспредел чиновников и удовлетворить, хоть на несколько процентов, запрос на справедливость. Пока же мы будем отдавать собственные земли то госкорпорациям, то иностранным государствам — жизнь, как и наша мощь, будут лишь истончаться.

Внутренняя политика — рецепт против сдачи Курил. Ею мало кто внятно занимался. Мы больше предпочитали говорить о политике внешней: мол, с ней всё нормально. До недавнего времени было так, но теперь это кажется спорным утверждением. После 2014 года нам казалось, что Россия наконец-таки занялась собиранием родных земель — и это правильно. Но сейчас мы видим, что Донбасс превращён в буферную зону на крови, а Курильские острова могут отдать японцам. Так мы не рассчитали силы или сразу шли к этому? Вопрос открыт. Как и статус наших земель. Но, согласитесь, загадочно: для чего Россия возвращала Крым, если собирается отдавать Курилы? Или ими выплаты не ограничатся?