Создание собственной армии косовскими албанцами, просьбы Сербии к России о собственной «защите», территориальные претензии участников региона друг к другу и, наконец, крайняя заинтересованность Америки в новой точке напряженности для Брюсселя и Москвы — всё это выводит ситуацию на Балканах на новый уровень. Во взрывоопасный период, фитиль, от которого уже зажгли.

Besnik1 Солдат с флагом Косово

Предыстория вопроса

Накануне миллениума и конца 90-х годов, доминирующие Соединенные Штаты лениво и размеренно зачищали последние очаги пророссийских настроений. Самым крупным его оплотом в Европе исторически считалась славянская Сербия. Со времен Черчилля Запад грезил фанатичной мечтой сделать Балканы территорией вне российского влияния, а потому планы раздела Югославии имелись давно.

С 70-х годов XX века Запад активно поддерживал террор косовских радикалов против Сербии и всеми силами пытался инициировать в регионе гражданскую войну. К их радости, причины для междоусобного конфликта в Югославии действительно были. После распада Австро-Венгрии новая держава Югославия объединила в себе семь разрозненных территорий: Хорватию, Словению, Боснию, Сербию, Герцеговину, Далмацию и Черногорию. Одной лишь этой пестроты уже хватало, чтобы использовать в свою пользу внутренний народный конфликт.

В период Второй мировой войны для контроля над Балканами Третий рейх избрал отработанную британцами стратегию — принцип руководства «разделяй и властвуй». Акценты делались на национальные разногласия региона, и это возымело большой эффект. Страну разделили на куски, и именно в этот период были отмечены наиболее жестокие случаи геноцида между входящими в нее народами. Разумеется, после восстановления государства в прежнем виде это не могло не сказаться на отношениях в мирные времена.

Новое послевоенное правительство при поддержке Советского Союза провело границы таким образом, чтобы не было соответствия этническому расслоению людей. Это делалось с надеждой избежать разногласий, перемешать народ и снизить конфликты. Подход вполне себя оправдал. На территории государства царил относительный порядок, что совершенно не входило в планы Англии и США.

ZlatanJovanovic Белград

В 1991 году, с развалом СССР, националистам различных этносов была дана полная отмашка. Индульгенция на фоне того, как Запад инициировал в Югославии жесточайший экономический кризис. Почерк Лондона и Вашингтона сквозил буквально во всем, например, на всей территории Югославии данными столицами поддерживались исключительно партии националистического толка. Каждая из них вела подчеркнуто несправедливую политику в отношении противоположного народа, а вместе они стравливали всех против всех.

В Хорватии, где жило большое количество сербов, с согласия Запада был полностью запрещён сербский язык. Что как две капли воды соответствует методологии, проводимой Вашингтоном на нынешней Украине. В итоге лидеры различных националистических движений начали гонения, по всем фронтам отрабатывая заказ на создание внутреннего конфликта.

Как и сегодня, Запад закрывал глаза на массовые жертвы националистов, при этом активно порицая любые действия официальных властей по усмирению беспорядков. Конфликты перешли в боевые действия, и начался распад.

В какой-то момент план Запада дал осечку, поскольку сербы смогли отстоять свои исконные земли и даже продвинуть армию к Сараево, от чего сценарий Запада серьезно забуксовал. Советское оружие и методы обучения солдат вновь показали свое превосходство, поэтому в конфликт пришлось втянуться НАТО и США. Открыто выступив на стороне хорватских боевиков-террористов, натовские силы отбросили сербские войска назад.

Сербы, воевавшие с албанцами за край Косово, оказались одни. НАТО во всех бедах обвинил Белград, и 24 марта начались массированные бомбардировки. Нарушив все нормы международного права, альянс в течение нескольких месяцев совершил 35 тысяч боевых вылетов, выпустил больше 20 тысяч ракет и бомб. Применял самые грязные методы, испытывал запрещенное оружие и не считал число «сопутствующих» местных потерь. Погибло почти 2 тысячи мирных жителей, 400 детей, а десятки тысяч оказались искалеченными и ранеными.

Тот факт, насколько неизбирательными были эти бомбардировки, названные позже «гуманитарными», подчеркивает число сухопутных натовских потерь. На земле альянс потерял всего два человека, причем случайным образом и вне условий войны. Иными словами, всё делала боевая авиация, не разбираясь в «нюансах» и попросту ровняя Югославию с землей. Осудили действия «миротворцев» только три страны Россия, Китай и Намибия.

DAVID HOLT Последствия бомбардировки Белграда

Остановить эту вакханалию беззакония удалось только в 1999 году, причем сделали это 206 солдат 2-го миротворческого батальона и 18 человек спецназа ГРУ.

Лишь спустя 6 часов молниеносного марш-броска «неустановленных вооруженных сил» в составе батальона на Приштину, американцы поняли, чьи именно войска идут к аэродрому в Крае Косово. Как только выяснилось, что аэродром «Слатина» взят под контроль частями российской армии — то есть ядерной державы, которую уже все списали со счетов, переход операции от обстрелов к вводу наземных сил прекратился. На руководство НАТО снизошло отрезвление, никто не хотел начинать Третью мировую войну, и в Кремль отправились делегации выяснять, в чем обстоит дело.

С тех пор начался переговорный процесс. Главы боевиков, выступавшие против сербской армии в Косово, предстали перед Международным трибуналом. Однако будучи западными ставленниками, были не просто оправданы, но и сделаны политическими фигурами в отделенных от Югославии государствах.

В 2006 году от Сербии была отсечена Черногория и нерешенным остался только албанский вопрос. В 2008 году косовские албанцы провозгласили свою независимость от Сербии и Запад начал финальную часть игры. Предложив определенный комплекс мер, ЕС к 2014 году привел к власти «коалицию Демократической партии Косово» и вскоре планировал поглотить Сербию целиком. Все изменилось летом 2018 года…

Неожиданный поворот

Результаты досрочных выборов в Косово 11 июня заставили нервничать не только Белград, но и Брюссель. Дело обстояло в том, что по результатам «плебисцита» в новом косовском парламенте доминирующее положение заняли сторонники радикальной линии, требующие не только отделения Края от Сербии, но и разрыва всех достигнутых властями Косово договоренностей с ЕС.

Это стало для Брюсселя большой неожиданностью, поскольку Евросоюз в свое время обговаривал этот момент с США. Планировалось синхронно продвигать Сербию и Косово к интеграции в европейские структуры и тем самым отрывать регион от Москвы. Вместо этого новые элиты, пришедшие в Белый дом вслед за Дональдом Трампом, начали вести свою собственную игру. Пересмотрели договоренности старых администраций, проигнорировали мнение ЕС и вновь начали делать Балканы плацдармом для «большой политики». Войны и против Брюсселя, и против Москвы.

Ensar.koshi Парламент Косово

Подготовка конфликта

В феврале 2017 года парламент Косово, вопреки всем прежним договоренностям с Европой, принял первый закон о будущем Министерстве обороны. С 2018 года — силы самообороны Косово вышли на финальный этап и начали преобразовываться в армию. С учетом того, что против этого официально выступили практически все игроки — Москва, Белград и даже Брюссель, наглость Косово казалась чрезвычайно странной. Все прояснилось с выходом в свет официальной позиции Госдепа, озвученной некоторое время назад: «США выступают за трансформацию СБК в совместимые с НАТО вооруженные силы… У новой армии должен быть мандат для территориальной самообороны… Ни одна страна не должна оспаривать этот подход».

Говоря проще, косовский сценарий Западной Европы, являвшийся для нее вариантом обеспечения собственной безопасности, а также компромисс, достигнутый ЕС с прошлой администрацией США, Вашингтон больше не устраивает. Штатам нужен новый конфликт, и позиция Брюсселя новые американские элиты не волнует.

Для реализации данной стратегии Америка использует стандартный подход. Лидер поддержанных Западом боевиков-радикалов, ответственный за непризнанный геноцид сербов в период 90-х годов, летом 2018-го победил на косовских выборах. Причем победил с лозунгом «возврата исконно албанских земель». Территориальные претензии албанцев не ограничиваются одной Сербией, а относятся ко всем соседям от Черногории до Македонии, что полностью укладывается в желания США. Для Вашингтона и Лондона вопрос «Великой Албании» — это идеальный сценарий.

Пока Западная Европа в последние годы пыталась сгладить острые углы, США и Британия, наоборот, делают все возможное, дабы Балканы вспыхнули уже сегодня.

Силы ООН и НАТО, размещенные по линии разграничения, а также «контролеры» ЕС во властных институтах Косово планомерно выдворяются вон под давлением Вашингтона. Отдельная косовская армия желает взять на себя охрану границ, что логичным образом спровоцирует конфликт с соседями.

Москва делает всё возможное, чтобы модернизировать и перевооружить сербскую армию до этого момента, и сербы не случайно просили защиты у нашей страны. Для них трансформация Косово во враждебное образование под руководством людей, проводивших этнические чистки и собирающих армию из таких же, как они, — очевидный повод заручиться поддержкой России. Сербы прекрасно понимают, что Европа хороша обещаниями и красиво декларирует слова, но в случае реального конфликта лишь Москва способна защитить их от агрессии, одобренной Лондоном и Вашингтоном.