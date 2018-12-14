Однажды в популярном американском сериале «Теория большого взрыва» Аквамена назвали самым дурацким супергероем. Комикс-вселенная DC всегда шла позади Marvel, проигрывая в кассовых сборах, это создавало в сети ожесточенную борьбу между фанатами двух гик-гигантов: обычно выигрывали хозяева «Мстителей». Теперь студия DC выпустила полнометражный фильм, посвященный морскому супергерою, и, как оказалось, внезапно смогла завоевать доверие киноманов. Аквамен гордо проплывает по кинотеатрам и собирает положительные рецензии кинокритиков.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США В ледяной воде

Любопытные детали выясняются еще на стадии разработки картины. В режиссерское кресло посадили мастера хорроров — Джеймса Вана («Пила», «Заклятье»), а на роль главных героев пригласили звезду «Игры Престолов» Джейсона Момоа и сексапильную красотку Эмбер Херд. На второстепенных ролях мы замечаем и Николь Кидман, и Уиллема Дефо. Кастинг получился многогранным и экстравагантным. Но не только в актерах дело, иначе бы знаменитая драма «Бэтмен против Супермена» не закончилась бы тотальным провалом для киностудии.

Gage Skidmore Джеймс Ван

Редко мы видим картину о супергероях, в которой поступки героев имеют обоснованное оправдание. Каждая история получает закономерное продолжение, каждый персонаж — мотивацию, характер и судьбу. Очень часто фильмы супергеройского или фантастического характера вводят множество героев, не раскрывая их личностей: они получаются функциями, карандашными набросками, а не полновесными деталями сюжета. В «Аквамене» с этим все в порядке: по заслугам получит каждый.

Сама история напоминает семейную сказку о морском царе или диснеевские мультики о затерянной Атлантиде. Где-то там, в глубинах вод, обитают фантастические существа. Еще до того как наша цивилизация открыла электричество, жители Атлантиды раскрыли секрет вечного двигателя. Наделенные невероятной силой, скоростью, возможностью дышать под водой, королевские семьи проживали свою жизнь в строгих рамках традиций: как и в «Русалочке», водные жители отделяли себя от наземных, и самым страшным грехом считалась измена своему народу.

Так и поступила мать Аквамена: встретила смотрителя маяка, влюбилась и осталась на суше. Родила ему сына, назвала Артуром (в честь владельца Эскалибура) и была вынуждена вернуться в подводное царство, чтобы уберечь малыша и мужа от нападок мстительной родины. После очередного нападения войска атлантов (которые отдаленно напоминают штурмовиков из «Звездных войн») она покидает семью, обещая, что однажды они встретятся вновь. Каждый рассвет смотритель выходит на причал в надежде увидеть любимый силуэт на горизонте. Романтично и печально.

Артур растет, вполне осознавая свой статус и наличие сверхсилы. Получает титул супергероя, то и дело спасает людей, но вот в чем его особенность: он совершенно обычный парень. Насколько можно, конечно, назвать обычным лохматого, татуированного брутала Момоа. Однако как раз в этом его суперсила: внушительный силач оказывается добродушным и даже комичным, что заставляет нас каждый раз улыбаться при его репликах.

Аквамен знает, что такое страх. Он не стремится вернуться домой или отомстить за гибель матери. Он винит себя в смерти матери (изменников Атлантиды отдают на растерзание восставшим из бездны монстрам), и это накладывает отпечаток на его характер.

Он абсолютно не щадит врагов: в первые же 20 минут картины мы наблюдаем, как он оставляет пиратов на верную смерть, хотя может спасти — и даже слышит обращенные к нему просьбы о помощи. Супергерой бездушно проходит мимо, потому что тот, кто убивает, недостоин спасения. В принципиальности оказывается его слабость — в начале фильма он не видит полутонов между добром и злом, его видение мира абсолютно бинарно.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джеймс Момоа и Эмбер Херд

Он просиживает вечера в баре за пивом и делает селфи с фанатами. Живет себе обычной жизнью, пока единственная ценность его жизни — отец — не оказывается в опасности из-за потенциальной войны с подводным миром.

В чем причины войны? О, корни ее неоднозначны. Здесь вовсе нет типичной проблемы захвата власти или выяснения, чья раса лучше. Жителям моря крайне надоело, что «земные» регулярно засоряют их жилище, выбрасывая в воду тонны мусора. DC поднимает вопрос экологии так, что, несмотря на то, что Артур стремится не допустить потенциального сражения, зритель невольно соглашается с претензиями морских обитателей.

Но если задуматься, то можно задаться вопросом: если Атлантида — высокотехнологичное сообщество, где жители давно научились создавать механизмы, которые и не снились сухопутным, то почему они не могут перерабатывать обычный земной мусор?

Отдельной строкой можно упомянуть и о политическом строе морских глубин: прогресс то ли его не коснулся (и все подчиняются королю), то ли наоборот: это не первый образ сверхразвитого государства, где народом управляет вождь. Взять для примера образ подводного царства из мультфильма Disney («Атлантида. Затерянный мир», 2001 год). То ли DC решили последовать этой же логике, то ли не морочили себе голову этим вопросом, то ли хотели подчеркнуть, что мудрые люди сами выбирают себе монарха и живут гармонично, подчиняясь…

У Аквамена есть брат — законнорожденный, в отличие от него, но жестокий в своем стремлении защитить свои границы от человеческого вмешательства. Силой он заставляет себе подчиняться, не удосуживаясь обратиться ни к дипломатии, ни к здравомыслию: если можно убить кого-то, значит, нужно его убить. Именно Орму (так зовут персонажа Патрика Уилсона) принадлежит идея первыми напасть на человечество, чтобы отомстить за засорение океана. С одной стороны, причина рациональна и оправданна; с другой — она является лишь инструментом, оправданием, чтобы заставить других царей Атлантиды признать Орма владыкой всего океана. Он также предлагает Аквамену отступить, потому что не планирует проливать родственную, пусть и ненавистную, кровь. Нам остается лишь догадываться, был ли этот поступок актом доброй воли (и тогда мы видим не просто плоского злодея), или под предложением маскировалось милосердие ради расположения своего народа.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Патрик Уилсон

DC частично повторяет сюжет «Черной пантеры» Marvel: два брата сражаются за право престола прилюдно, и проигрывает, конечно, бастард Артур. Теперь его путь превращается в классический квест героя: пройди сложной дорогой, одолей чудовищ и найди сокровище, что поможет заслужить доверие атлантов. Красноволосая подружка сбегает в опасное приключение вместе с Артуром, на время забывая о том, что должна была стать невестой его брата. Мера понимает, что ей закрыт путь домой: теперь она изменница и ее должны казнить, как прежде (якобы) казнили мать самого Аквамена.

Джеймс Ван устраивает для зрителей эдакий подводный «Форсаж»: гонки смотрятся впечатляюще за счет необычных транспортных средств (и механических, и вполне живых — оседлать можно и акулу, и морского конька), а фантасмагоричные чудовища временами заставляют нас вздрагивать (а чего вы ожидали от виртуоза скримеров?).

Сражения сменяются решением загадок, загадки сменяются погоней, погоня — снова сражением, и в этом круговороте мы наблюдаем, как Аквамен проникается родным миром и начинает чувствовать ответственность за его обитателей. Внезапно оказывается, что ему не все равно.

Универсальный, выученный тысячами сказок народов мира ход завершает героическую трансформацию: злое чудовище никому не дает прохода, охраняя древний артефакт. Победить его можно не силой, но мудростью: древний морской черт подобен сфинксу. Тысячи воинов гибли в его логове, и — какое совпадение! — только Аквамен догадывается, что с монстром нужно всего-то поговорить. Все потому, что Артур — не самоуверенный вояка, он в первую очередь человек, которому не оставили выбора. Ему, в отличие от брата, убивать никого не хочется — наоборот, в ходе своих странствий сын царицы Атлантиды понимает, что каждая чужая смерть приближает его к своей собственной.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Главный герой

DC не придумывает извилистых сюжетных ходов: методично студия прорабатывает давно проверенные временем повороты. Зритель как будто открывает старую книгу — вроде бы, ты знаешь, что будет на следующей странице, но это не мешает получать удовольствие. Добавьте к этому щепотку юмора, которым ранее не отличались фильмы студии (вероятно, этот шаг был сделан в результате анализа успеха Marvel), и получите рецепт хорошей, качественной картины. Чтобы достичь успеха, не всегда нужно прыгать выше головы и придумывать интригующие твисты.

Сцена после титров (постоянный элемент фильмов о супергероях) говорит нам, что продолжение будет; а значит, мы еще увидим красавца Момоа с золотым трезубцем наперевес. Возможно, именно этот персонаж откроет новую эпоху киновселенной Лиги Справедливости.